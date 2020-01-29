Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|2,33
|32,67
|İş Bankası (B)
|44.000,00
|4,27
|45,79
|İş Bankası (C)
|7,26
|0,41
|13,26
|İş Bankası (Kur.)
|301.500,00
|43,57
|İş Fin.Kir.
|4,51
|3,44
|18,68
|İş Girişim
|5,71
|0,53
|50,26
|İş GMYO
|1,87
|1,08
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,06
|-0,59
|12,44
|İş Yat. Ort.
|1,97
|0,51
|7,07
|İşbir Holding
|523,60
|0,50
|21,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|0,00
|14,52
|İttifak Holding
|3,41
|-0,58
|-8,33
|İz Hayvancılık Tarım
|2,67
|-0,74
|2,05
|İzmir Demir Çelik
|9,40
|-2,08
|14,77
|İzmir Fırça
|1,76
|0,57
|-2,22
|Jantsa Jant Sanayi
|60,85
|-0,90
|4,37
|Kafein Yazılım
|15,89
|-4,45
|42,64
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|-0,64
|28,10
|Kaplamin
|5,45
|0,00
|-1,80
|Kardemir (A)
|2,89
|-0,34
|9,06
|Kardemir (B)
|2,89
|0,35
|9,47
|Kardemir (D)
|2,90
|0,35
|9,02
|Karel Elektronik
|18,31
|-1,19
|26,02
|Karsan Otomotiv
|1,72
|-1,15
|8,86
|Karsu Tekstil
|3,12
|0,00
|-3,70
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,05
|1,51
|-14,27
|Kartonsan
|479,50
|-0,08
|22,98
|Katmerciler Ekipman
|4,24
|1,68
|10,42
|Kent Gıda
|196,30
|-0,36
|11,66
|Kerevitaş Gıda
|3,44
|0,00
|5,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|2,13
|-12,73
|Kiler GMYO
|4,04
|-3,35
|6,60
|Klimasan Klima
|20,48
|6,56
|-7,25
|Koç Holding
|20,22
|0,90
|-0,49
|Konfrut Gıda
|8,70
|4,82
|11,25
|Konya Çimento
|295,20
|1,03
|8,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,32
|0,35
|9,48
|Koza Altın
|79,70
|-0,99
|7,63
|Koza Madencilik
|10,75
|0,66
|7,18
|Körfez GMYO
|3,32
|1,84
|38,91
|Kristal Kola
|2,35
|10,85
|55,63
|Kron Telekomünikasyon
|19,21
|-5,18
|51,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,00
|4,55
|-2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,01
|2,03
|21,82
|Kütahya Porselen
|10,29
|-6,03
|55,44
|Lider Faktoring
|4,87
|1,04
|32,70
|Link Bilgisayar
|24,40
|-2,01
|34,44
|Logo Yazılım
|66,10
|-1,20
|8,72
|Lokman Hekim Sağlık
|6,14
|1,82
|6,23
|Lüks Kadife
|10,30
|-0,39
|19,21
|Makina Takım
|2,20
|0,00
|17,02
|Mardin Çimento
|5,61
|1,81
|-5,24
|Marka Yatırım Holding
|1,46
|0,00
|23,73
|Marmaris Altınyunus
|98,40
|0,66
|38,59
|Marshall
|50,85
|2,23
|6,96
|Martı GMYO
|1,55
|-3,13
|53,47
|Martı Otel
|1,23
|1,65
|35,16
|Mavi Giyim
|58,20
|0,17
|0,52
|Mazhar Zorlu Holding
|14,56
|0,41
|20,43
|Mega Polietilen
|2,61
|0,38
|18,64
|Menderes Tekstil
|1,40
|2,19
|6,87
|Mensa
|0,37
|0,00
|15,62
|Merit Turizm
|24,50
|1,16
|26,03
|Merko Gıda
|1,23
|-0,81
|17,14
|Metal Gayrimenkul
|1,04
|-1,89
|14,29
|Metemtur Otelcilik
|2,10
|-4,55
|17,98
|Metro Holding
|1,52
|2,01
|10,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|-0,41
|23,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,20
|-3,53
|-35,96
|Migros Ticaret
|25,42
|-1,17
|4,95
|Milpa
|2,89
|2,85
|31,96
|Mistral GMYO
|2,25
|4,65
|19,05
|MLP Sağlık
|18,08
|0,72
|13,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|0,93
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|9,42
|-0,84
|127,54
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,90
|-6,31
|56,45
|Net Holding
|2,56
|0,00
|-1,54
|Netaş Telekom.
|15,36
|-3,27
|17,61
|Niğbaş Niğde Beton
|5,56
|0,18
|-10,32
|Nuh Çimento
|11,81
|3,05
|-0,59
|Nurol GMYO
|4,37
|0,46
|22,41
|Odaş Elektrik
|1,93
|-1,03
|33,50
|Olmuksan-IP
|7,63
|0,66
|21,50
|Orge Enerji Elektrik
|5,87
|1,21
|18,35
|Orma Orman Mahsulleri
|5,90
|-4,38
|113,77
|Osmanlı Menkul
|7,21
|-9,99
|71,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,09
|0,97
|24,40
|Otokar
|166,50
|2,59
|4,72
|Oyak Yat. Ort.
|2,53
|0,40
|8,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,54
|14,94
|28,49
|Özak GMYO
|3,25
|0,93
|26,46
|Özbal Çelik Boru
|2,37
|7,24
|41,92
|Özderici GMYO
|2,00
|0,50
|27,39
|Özerden Plastik
|2,52
|-5,26
|10,53
|Panora GMYO
|6,44
|0,94
|3,87
|Papilon Savunma
|10,89
|-4,81
|40,52
|Park Elek.Madencilik
|3,74
|0,00
|22,62
|Parsan
|17,86
|0,22
|5,43
|Pegasus
|70,60
|0,21
|-18,29
|Peker GMYO
|3,17
|-0,63
|1,28
|Penguen Gıda
|3,22
|0,63
|55,56
|Pera GMYO
|1,21
|5,22
|28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|10,51
|0,19
|31,05
|Petkim
|4,09
|0,00
|7,35
|Petrokent Turizm
|199,00
|-0,50
|55,35
|Pınar Et ve Un
|10,50
|1,74
|14,50
|Pınar Su
|2,86
|1,06
|23,28
|Pınar Süt
|14,85
|-1,85
|17,21
|Plastikkart
|9,69
|0,41
|4,53
|Polisan Holding
|3,41
|-0,29
|12,54
|Politeknik Metal
|77,00
|2,67
|0,00
|Prizma Press Matbaacılık
|4,93
|-2,18
|14,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.151,80
|0,06
|3,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,90
|0,91
|12,24
|QNB Finansbank
|53,00
|-11,67
|41,33
|Ral Yatırım Holding
|6,26
|-0,48
|-7,94
|Ray Sigorta
|4,48
|-1,10
|30,99
|Reysaş GMYO
|7,70
|-8,77
|67,76
|Reysaş Lojistik
|7,70
|-16,40
|75,80
|Rhea Girişim
|1,47
|-0,68
|23,53
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|-0,53
|3,31
|Royal Halı
|2,07
|9,52
|51,09
|RTA Laboratuvarları
|2,57
|-4,10
|10,78
|Sabancı Holding
|9,97
|-0,10
|4,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,15
|1,42
|-1,38
|Salix Yatırım Holding
|8,50
|-7,10
|17,89
|Sanel Mühendislik
|4,00
|0,00
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,68
|0,71
|13,60
|Sanko Pazarlama
|8,52
|3,78
|10,08
|Saray Matbaacılık
|2,49
|-3,86
|39,11
|Sarkuysan
|6,31
|-0,79
|30,64
|Sasa Polyester
|7,99
|1,14
|3,36
|Say Reklamcılık
|2,74
|6,61
|22,32
|Sekuro Plastik
|5,87
|-0,17
|9,51
|Selçuk Ecza Deposu
|6,93
|1,46
|13,61
|Selçuk Gıda
|1,77
|-0,56
|2,91
|Senkron Güvenlik
|3,14
|1,95
|15,02
|Serve Film Prodüksiyon
|1,49
|2,05
|-6,29
|Servet GMYO
|12,28
|-1,52
|44,47
|Seyitler Kimya
|7,25
|-0,68
|6,77
|Silverline Endüstri
|3,22
|1,90
|49,07
|Sinpaş GMYO
|1,41
|-2,08
|21,55
|Smartiks Yazılım
|11,53
|-1,87
|17,53
|Soda Sanayii
|6,60
|1,69
|6,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,50
|7,17
|48,41
|Söktaş
|3,47
|-2,25
|30,94
|Sönmez Filament
|6,72
|-4,00
|37,70
|Sönmez Pamuklu
|6,87
|-1,86
|39,63
|Sumaş Suni Tahta
|9,99
|-0,10
|0,91
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|0,20
|5,44
|Şekerbank
|1,40
|-0,71
|6,87
|Şişe Cam
|5,11
|1,39
|-3,04
|Şok Marketler
|11,26
|0,99
|4,65
|T. Halk Bankası
|6,99
|0,72
|18,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,68
|0,49
|2,48
|T.S.K.B.
|1,35
|1,50
|11,57
|T.Tuborg
|15,74
|0,83
|32,27
|Taç Tarım Ürünleri
|2,99
|-0,33
|-4,17
|Tat Gıda
|7,46
|-1,58
|18,60
|TAV Havalimanları
|27,22
|1,57
|-6,72
|Taze Kuru Gıda
|7,91
|1,67
|9,25
|Tek-Art Turizm
|1,43
|2,88
|13,49
|Tekfen Holding
|19,81
|-0,20
|2,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,15
|-11,17
|117,86
|Temapol Polimer Plastik
|6,65
|0,00
|27,39
|TGS Dış Ticaret
|6,38
|-1,69
|36,62
|Tofaş Oto. Fab.
|27,22
|-0,22
|1,34
|Torunlar GMYO
|3,05
|0,33
|10,91
|Trabzon Liman
|12,23
|-0,08
|14,73
|Trabzonspor Sportif
|2,81
|-0,35
|30,70
|Trakya Cam
|3,40
|0,29
|-2,86
|Trend GMYO
|2,87
|2,50
|30,45
|TSKB GMYO
|1,71
|-5,00
|27,61
|Tuğçelik
|4,55
|1,56
|15,19
|Tukaş
|15,16
|-1,56
|22,75
|Turcas Petrol
|3,37
|1,20
|26,22
|Turkcell
|14,30
|2,51
|3,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,26
|0,69
|13,26
|Tüpraş
|115,70
|0,26
|-8,75
|Türk Hava Yolları
|14,18
|0,07
|-1,94
|Türk Prysmian Kablo
|4,29
|-0,92
|65,00
|Türk Telekom
|8,08
|2,02
|9,63
|Türk Traktör
|59,05
|1,72
|6,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,60
|-1,68
|8,57
|Ufuk Yatırım
|4,40
|-2,65
|70,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,56
|4,92
|20,75
|Ulusoy Elektrik
|33,28
|4,98
|25,11
|Ulusoy Un Sanayi
|4,24
|2,42
|10,99
|Umpaş Holding
|0,60
|-7,69
|-3,23
|Uşak Seramik
|1,90
|3,26
|12,43
|Utopya Turizm
|5,95
|-0,34
|20,93
|Uzertaş Boya
|2,37
|9,22
|6,76
|Ülker Bisküvi
|24,12
|-0,33
|7,87
|Ünye Çimento
|5,33
|0,76
|-0,93
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|0,42
|-0,41
|Vakıf GMYO
|2,81
|-0,35
|13,77
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|-0,41
|4,29
|Vakıflar Bankası
|6,76
|0,75
|22,69
|Vakko Tekstil
|6,11
|-1,61
|34,58
|Vanet Gıda
|1,42
|0,71
|-0,70
|Verusa Holding
|20,60
|0,10
|10,99
|Verusaturk Girisim
|6,45
|0,62
|19,67
|Vestel
|14,03
|1,59
|11,17
|Vestel Beyaz Eşya
|27,44
|0,22
|27,04
|Viking Kağıt
|3,99
|-10,74
|113,37
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,82
|0,00
|16,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,11
|0,32
|25,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,35
|1,52
|17,22
|Yataş
|8,66
|-0,12
|17,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,32
|0,00
|44,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,80
|0,39
|-1,61
|Yeşil GMYO
|0,73
|5,80
|14,06
|Yeşil Yapı
|0,76
|4,11
|15,15
|Yeşil Yatırım Holding
|10,75
|0,94
|-4,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.950,00
|1,17
|34,13
|Yonga Mobilya
|8,16
|1,49
|-11,69
|Yükselen Çelik
|7,82
|1,03
|27,57
|Yünsa
|14,74
|-3,66
|46,09
|Zorlu Enerji
|1,71
|0,00
|4,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)