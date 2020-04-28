Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.690,80
|-1,90
|38,14
|İş Bankası (C)
|5,06
|1,61
|-21,06
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,39
|0,59
|-10,79
|İş Girişim
|5,69
|1,97
|49,74
|İş GMYO
|1,55
|-0,64
|-11,93
|İş Y. Men. Değ.
|5,05
|0,00
|25,41
|İş Yat. Ort.
|2,31
|-1,28
|43,36
|İşbir Holding
|524,20
|4,84
|21,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|-1,69
|-6,45
|İttifak Holding
|2,62
|-2,60
|-29,57
|İz Hayvancılık Tarım
|3,65
|9,94
|39,50
|İzmir Demir Çelik
|9,05
|-1,20
|10,50
|İzmir Fırça
|2,27
|2,25
|26,11
|Jantsa Jant Sanayi
|52,25
|-0,76
|-1,76
|Kafein Yazılım
|16,86
|-3,05
|51,35
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|7,57
|11,57
|Kaplamin
|5,83
|-2,02
|5,05
|Kardemir (A)
|2,27
|-0,44
|-14,34
|Kardemir (B)
|2,28
|0,00
|-13,64
|Kardemir (D)
|2,25
|-0,44
|-15,41
|Karel Elektronik
|16,37
|-2,91
|12,66
|Karsan Otomotiv
|1,65
|-0,60
|4,43
|Karsu Tekstil
|2,91
|5,05
|-10,19
|Kartonsan
|487,80
|0,37
|25,11
|Katmerciler Ekipman
|3,28
|2,82
|-14,58
|Kent Gıda
|282,40
|9,97
|60,64
|Kerevitaş Gıda
|4,25
|-3,63
|30,37
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|2,79
|-2,11
|-26,39
|Klimasan Klima
|17,16
|-2,89
|-22,28
|Koç Holding
|15,02
|0,74
|-24,93
|Konfrut Gıda
|11,40
|-5,32
|45,78
|Konya Çimento
|230,60
|-0,39
|-15,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,34
|-0,44
|-10,82
|Koza Altın
|74,15
|0,75
|0,14
|Koza Madencilik
|12,34
|-0,48
|23,03
|Körfez GMYO
|2,25
|1,81
|-5,86
|Kristal Kola
|2,01
|4,69
|33,11
|Kron Telekomünikasyon
|30,22
|9,81
|137,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|4,33
|13,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|0,00
|-1,21
|Kütahya Porselen
|9,69
|9,99
|46,37
|Lider Faktoring
|3,81
|0,26
|3,81
|Link Bilgisayar
|29,20
|-4,26
|60,88
|Logo Yazılım
|72,65
|-2,48
|19,49
|Lokman Hekim Sağlık
|7,74
|9,94
|33,91
|Lüks Kadife
|9,37
|8,57
|8,45
|Makina Takım
|1,56
|2,63
|-17,02
|Mardin Çimento
|5,57
|2,39
|-5,91
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|0,00
|11,86
|Marmaris Altınyunus
|68,55
|-1,65
|-3,45
|Marshall
|49,26
|-0,28
|3,62
|Martı GMYO
|1,04
|2,97
|2,97
|Martı Otel
|0,90
|2,27
|-1,10
|Mavi Giyim
|42,36
|0,86
|-26,84
|Mazhar Zorlu Holding
|13,61
|-2,79
|12,57
|Mega Polietilen
|2,41
|-0,41
|9,55
|Menderes Tekstil
|1,57
|2,61
|19,85
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|15,85
|1,80
|-18,47
|Merko Gıda
|1,30
|-2,26
|23,81
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-5,49
|Metemtur Otelcilik
|1,79
|-0,56
|0,56
|Metro Holding
|1,31
|4,80
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,74
|1,75
|-11,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,33
|-0,60
|-58,99
|Migros Ticaret
|29,58
|0,20
|22,13
|Milpa
|2,72
|1,12
|24,20
|Mistral GMYO
|1,83
|0,55
|-3,17
|MLP Sağlık
|16,30
|9,99
|1,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|9,09
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,28
|-2,80
|75,85
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,13
|5,63
|50,39
|Net Holding
|1,91
|0,53
|-26,54
|Netaş Telekom.
|13,84
|-2,26
|5,97
|Niğbaş Niğde Beton
|7,50
|-2,72
|20,97
|Nuh Çimento
|10,04
|0,30
|-8,60
|Nurol GMYO
|3,56
|0,85
|-0,28
|Odaş Elektrik
|1,71
|3,01
|18,28
|Olmuksan-IP
|4,22
|-1,17
|64,78
|Orge Enerji Elektrik
|4,83
|-0,82
|-2,62
|Orma Orman Mahsulleri
|4,60
|2,22
|66,67
|Osmanlı Menkul
|8,63
|-2,04
|106,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,95
|-1,52
|16,07
|Otokar
|123,70
|-0,88
|-15,87
|Oyak Yat. Ort.
|5,02
|-0,59
|115,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|0,00
|10,40
|Özak GMYO
|2,62
|0,00
|1,95
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|2,41
|5,47
|Özderici GMYO
|1,46
|1,39
|-7,01
|Özerden Plastik
|2,43
|0,00
|6,58
|Panora GMYO
|5,38
|-1,65
|-3,96
|Papilon Savunma
|13,20
|10,00
|71,29
|Park Elek.Madencilik
|3,22
|-3,01
|5,57
|Parsan
|14,80
|1,51
|-12,63
|Pegasus
|53,25
|4,21
|-38,37
|Peker GMYO
|3,88
|-2,76
|23,96
|Penguen Gıda
|3,38
|-2,31
|63,29
|Pera GMYO
|0,91
|3,41
|-3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,59
|3,49
|7,11
|Petkim
|3,53
|0,57
|-7,35
|Petrokent Turizm
|164,00
|3,99
|28,02
|Pınar Et ve Un
|27,84
|9,95
|203,60
|Pınar Su
|7,10
|9,91
|206,03
|Pınar Süt
|16,15
|0,06
|27,47
|Plastikkart
|9,82
|-2,09
|5,93
|Polisan Holding
|2,41
|0,84
|-20,13
|Politeknik Metal
|89,00
|5,83
|16,99
|Prizma Press Matbaacılık
|3,79
|-1,30
|-11,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,90
|0,08
|7,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,00
|-0,18
|-13,25
|QNB Finansbank
|54,55
|-3,11
|45,47
|Ral Yatırım Holding
|7,70
|0,39
|13,24
|Ray Sigorta
|7,27
|9,98
|112,57
|Reysaş GMYO
|5,94
|-2,14
|29,41
|Reysaş Lojistik
|7,95
|-1,85
|81,51
|Rhea Girişim
|1,89
|-0,53
|58,82
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|9,69
|37,57
|Royal Halı
|1,98
|1,02
|44,53
|RTA Laboratuvarları
|18,51
|9,98
|697,84
|Sabancı Holding
|8,06
|0,25
|-11,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,75
|-2,09
|72,02
|Salix Yatırım Holding
|6,33
|9,90
|-12,21
|Sanel Mühendislik
|4,59
|-0,43
|13,33
|Sanifoam Sünger
|6,63
|-1,04
|32,60
|Sanko Pazarlama
|6,40
|-1,54
|-17,31
|Saray Matbaacılık
|1,99
|-1,00
|11,17
|Sarkuysan
|5,37
|1,32
|11,18
|Sasa Polyester
|8,92
|-1,22
|15,39
|Say Reklamcılık
|2,94
|-1,34
|31,25
|Sekuro Plastik
|4,81
|-2,24
|-10,26
|Selçuk Ecza Deposu
|8,10
|1,12
|35,80
|Selçuk Gıda
|2,42
|-0,41
|40,70
|Senkron Güvenlik
|2,63
|0,77
|-3,66
|Serve Film Prodüksiyon
|3,84
|-3,52
|141,51
|Servet GMYO
|15,97
|4,72
|87,88
|Seyitler Kimya
|12,13
|0,66
|78,65
|Silverline Endüstri
|2,54
|9,96
|17,59
|Sinpaş GMYO
|0,98
|-1,01
|-15,52
|Smartiks Yazılım
|10,20
|-1,73
|3,98
|Soda Sanayii
|6,01
|-3,84
|-2,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,40
|-2,28
|122,56
|Söktaş
|2,96
|0,00
|11,70
|Sönmez Filament
|5,94
|10,00
|21,72
|Sönmez Pamuklu
|6,07
|9,96
|23,37
|Sumaş Suni Tahta
|11,59
|-2,11
|17,07
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|-0,20
|2,09
|Şekerbank
|1,01
|-0,98
|-22,90
|Şişe Cam
|5,11
|-0,97
|-3,04
|Şok Marketler
|12,06
|0,50
|12,08
|T. Halk Bankası
|5,27
|0,38
|-10,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,24
|-1,34
|-5,41
|T.S.K.B.
|1,07
|0,94
|-11,57
|T.Tuborg
|13,45
|0,52
|13,03
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|9,92
|24,36
|Tat Gıda
|7,67
|-3,03
|26,07
|TAV Havalimanları
|18,51
|-1,07
|-31,86
|Taze Kuru Gıda
|11,33
|10,00
|56,49
|Tek-Art Turizm
|1,24
|-0,80
|-1,59
|Tekfen Holding
|14,22
|-1,04
|-23,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,74
|8,25
|84,29
|Temapol Polimer Plastik
|5,27
|-1,50
|0,96
|TGS Dış Ticaret
|4,28
|-0,93
|-8,35
|Tofaş Oto. Fab.
|20,96
|0,29
|-10,05
|Torunlar GMYO
|2,34
|-0,85
|-14,91
|Trabzon Liman
|10,48
|-0,38
|-1,69
|Trabzonspor Sportif
|4,94
|-1,40
|129,77
|Trakya Cam
|3,38
|-2,03
|-3,43
|Trend GMYO
|2,58
|-3,37
|17,27
|TSKB GMYO
|1,66
|3,11
|23,88
|Tuğçelik
|4,85
|4,75
|22,78
|Tukaş
|14,28
|0,07
|15,63
|Turcas Petrol
|2,73
|3,41
|2,25
|Turkcell
|13,86
|0,07
|0,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,62
|2,18
|-12,32
|Tüpraş
|86,75
|1,17
|-31,59
|Türk Hava Yolları
|10,81
|-0,09
|-25,24
|Türk Prysmian Kablo
|3,84
|-2,54
|48,54
|Türk Telekom
|7,42
|1,50
|0,68
|Türk Traktör
|56,55
|-1,14
|6,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,92
|-0,71
|-7,33
|Ufuk Yatırım
|4,25
|-0,47
|64,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,07
|-1,43
|-2,36
|Ulusoy Elektrik
|33,62
|3,83
|26,39
|Ulusoy Un Sanayi
|12,83
|9,94
|235,86
|Umpaş Holding
|0,49
|-2,00
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,53
|2,00
|-9,47
|Utopya Turizm
|4,78
|1,27
|-2,85
|Uzertaş Boya
|3,08
|10,00
|38,74
|Ülker Bisküvi
|24,24
|1,76
|8,41
|Ünye Çimento
|4,83
|1,90
|-10,22
|Vakıf Fin. Kir.
|2,04
|0,00
|-15,70
|Vakıf GMYO
|1,90
|-2,06
|9,76
|Vakıf Yat. Ort.
|2,15
|-3,59
|-7,73
|Vakıflar Bankası
|4,61
|0,44
|-16,33
|Vakko Tekstil
|4,74
|2,60
|4,41
|Vanet Gıda
|1,85
|9,47
|29,37
|Verusa Holding
|18,78
|-0,63
|1,19
|Verusaturk Girisim
|4,80
|-1,64
|-10,95
|Vestel
|12,55
|-1,57
|-0,55
|Vestel Beyaz Eşya
|19,88
|3,17
|-7,96
|Viking Kağıt
|4,59
|-1,50
|145,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,71
|-0,37
|11,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|0,47
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,30
|1,22
|32,38
|Yataş
|6,66
|2,15
|-9,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,93
|-1,03
|19,88
|Yeni Gimat GMYO
|12,11
|-0,49
|1,16
|Yeşil GMYO
|0,51
|4,08
|-20,31
|Yeşil Yapı
|0,50
|2,04
|-24,24
|Yeşil Yatırım Holding
|11,39
|9,94
|1,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.826,00
|-10,00
|97,83
|Yonga Mobilya
|10,74
|2,09
|16,23
|Yükselen Çelik
|7,42
|-1,07
|21,04
|Yünsa
|12,65
|1,36
|25,65
|Zorlu Enerji
|1,26
|0,00
|-22,70
(Son)