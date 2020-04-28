Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.690,80 -1,90 38,14 İş Bankası (C) 5,06 1,61 -21,06 İş Bankası (Kur.) 409.999,90 95,24 İş Fin.Kir. 3,39 0,59 -10,79 İş Girişim 5,69 1,97 49,74 İş GMYO 1,55 -0,64 -11,93 İş Y. Men. Değ. 5,05 0,00 25,41 İş Yat. Ort. 2,31 -1,28 43,36 İşbir Holding 524,20 4,84 21,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 -1,69 -6,45 İttifak Holding 2,62 -2,60 -29,57 İz Hayvancılık Tarım 3,65 9,94 39,50 İzmir Demir Çelik 9,05 -1,20 10,50 İzmir Fırça 2,27 2,25 26,11 Jantsa Jant Sanayi 52,25 -0,76 -1,76 Kafein Yazılım 16,86 -3,05 51,35 Kapital Yat. Holding 2,70 7,57 11,57 Kaplamin 5,83 -2,02 5,05 Kardemir (A) 2,27 -0,44 -14,34 Kardemir (B) 2,28 0,00 -13,64 Kardemir (D) 2,25 -0,44 -15,41 Karel Elektronik 16,37 -2,91 12,66 Karsan Otomotiv 1,65 -0,60 4,43 Karsu Tekstil 2,91 5,05 -10,19 Kartonsan 487,80 0,37 25,11 Katmerciler Ekipman 3,28 2,82 -14,58 Kent Gıda 282,40 9,97 60,64 Kerevitaş Gıda 4,25 -3,63 30,37 Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 -25,45 Kiler GMYO 2,79 -2,11 -26,39 Klimasan Klima 17,16 -2,89 -22,28 Koç Holding 15,02 0,74 -24,93 Konfrut Gıda 11,40 -5,32 45,78 Konya Çimento 230,60 -0,39 -15,00 Kordsa Teknik Tekstil 11,34 -0,44 -10,82 Koza Altın 74,15 0,75 0,14 Koza Madencilik 12,34 -0,48 23,03 Körfez GMYO 2,25 1,81 -5,86 Kristal Kola 2,01 4,69 33,11 Kron Telekomünikasyon 30,22 9,81 137,58 Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 4,33 13,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,63 0,00 -1,21 Kütahya Porselen 9,69 9,99 46,37 Lider Faktoring 3,81 0,26 3,81 Link Bilgisayar 29,20 -4,26 60,88 Logo Yazılım 72,65 -2,48 19,49 Lokman Hekim Sağlık 7,74 9,94 33,91 Lüks Kadife 9,37 8,57 8,45 Makina Takım 1,56 2,63 -17,02 Mardin Çimento 5,57 2,39 -5,91 Marka Yatırım Holding 1,32 0,00 11,86 Marmaris Altınyunus 68,55 -1,65 -3,45 Marshall 49,26 -0,28 3,62 Martı GMYO 1,04 2,97 2,97 Martı Otel 0,90 2,27 -1,10 Mavi Giyim 42,36 0,86 -26,84 Mazhar Zorlu Holding 13,61 -2,79 12,57 Mega Polietilen 2,41 -0,41 9,55 Menderes Tekstil 1,57 2,61 19,85 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 15,85 1,80 -18,47 Merko Gıda 1,30 -2,26 23,81 Metal Gayrimenkul 0,86 1,18 -5,49 Metemtur Otelcilik 1,79 -0,56 0,56 Metro Holding 1,31 4,80 -5,07 Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 1,75 -11,22 Metro Yatırım Ortaklığı 3,33 -0,60 -58,99 Migros Ticaret 29,58 0,20 22,13 Milpa 2,72 1,12 24,20 Mistral GMYO 1,83 0,55 -3,17 MLP Sağlık 16,30 9,99 1,88 MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 9,09 -5,26 Mondi Tire Kutsan 7,28 -2,80 75,85 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,13 5,63 50,39 Net Holding 1,91 0,53 -26,54 Netaş Telekom. 13,84 -2,26 5,97 Niğbaş Niğde Beton 7,50 -2,72 20,97 Nuh Çimento 10,04 0,30 -8,60 Nurol GMYO 3,56 0,85 -0,28 Odaş Elektrik 1,71 3,01 18,28 Olmuksan-IP 4,22 -1,17 64,78 Orge Enerji Elektrik 4,83 -0,82 -2,62 Orma Orman Mahsulleri 4,60 2,22 66,67 Osmanlı Menkul 8,63 -2,04 106,42 Ostim Endüstriyel Yat 1,95 -1,52 16,07 Otokar 123,70 -0,88 -15,87 Oyak Yat. Ort. 5,02 -0,59 115,45 Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 0,00 10,40 Özak GMYO 2,62 0,00 1,95 Özbal Çelik Boru 1,70 2,41 5,47 Özderici GMYO 1,46 1,39 -7,01 Özerden Plastik 2,43 0,00 6,58 Panora GMYO 5,38 -1,65 -3,96 Papilon Savunma 13,20 10,00 71,29 Park Elek.Madencilik 3,22 -3,01 5,57 Parsan 14,80 1,51 -12,63 Pegasus 53,25 4,21 -38,37 Peker GMYO 3,88 -2,76 23,96 Penguen Gıda 3,38 -2,31 63,29 Pera GMYO 0,91 3,41 -3,19 Pergamon Dış Ticaret 8,59 3,49 7,11 Petkim 3,53 0,57 -7,35 Petrokent Turizm 164,00 3,99 28,02 Pınar Et ve Un 27,84 9,95 203,60 Pınar Su 7,10 9,91 206,03 Pınar Süt 16,15 0,06 27,47 Plastikkart 9,82 -2,09 5,93 Polisan Holding 2,41 0,84 -20,13 Politeknik Metal 89,00 5,83 16,99 Prizma Press Matbaacılık 3,79 -1,30 -11,86 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,90 0,08 7,23 QNB Finans Fin. Kir. 112,00 -0,18 -13,25 QNB Finansbank 54,55 -3,11 45,47 Ral Yatırım Holding 7,70 0,39 13,24 Ray Sigorta 7,27 9,98 112,57 Reysaş GMYO 5,94 -2,14 29,41 Reysaş Lojistik 7,95 -1,85 81,51 Rhea Girişim 1,89 -0,53 58,82 Rodrigo Tekstil 2,49 9,69 37,57 Royal Halı 1,98 1,02 44,53 RTA Laboratuvarları 18,51 9,98 697,84 Sabancı Holding 8,06 0,25 -11,62 Safkar Ege Soğutmacılık 3,75 -2,09 72,02 Salix Yatırım Holding 6,33 9,90 -12,21 Sanel Mühendislik 4,59 -0,43 13,33 Sanifoam Sünger 6,63 -1,04 32,60 Sanko Pazarlama 6,40 -1,54 -17,31 Saray Matbaacılık 1,99 -1,00 11,17 Sarkuysan 5,37 1,32 11,18 Sasa Polyester 8,92 -1,22 15,39 Say Reklamcılık 2,94 -1,34 31,25 Sekuro Plastik 4,81 -2,24 -10,26 Selçuk Ecza Deposu 8,10 1,12 35,80 Selçuk Gıda 2,42 -0,41 40,70 Senkron Güvenlik 2,63 0,77 -3,66 Serve Film Prodüksiyon 3,84 -3,52 141,51 Servet GMYO 15,97 4,72 87,88 Seyitler Kimya 12,13 0,66 78,65 Silverline Endüstri 2,54 9,96 17,59 Sinpaş GMYO 0,98 -1,01 -15,52 Smartiks Yazılım 10,20 -1,73 3,98 Soda Sanayii 6,01 -3,84 -2,75 Sodaş Sodyum Sanayii 21,40 -2,28 122,56 Söktaş 2,96 0,00 11,70 Sönmez Filament 5,94 10,00 21,72 Sönmez Pamuklu 6,07 9,96 23,37 Sumaş Suni Tahta 11,59 -2,11 17,07 Şeker Fin. Kir. 4,88 -0,20 2,09 Şekerbank 1,01 -0,98 -22,90 Şişe Cam 5,11 -0,97 -3,04 Şok Marketler 12,06 0,50 12,08 T. Halk Bankası 5,27 0,38 -10,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,24 -1,34 -5,41 T.S.K.B. 1,07 0,94 -11,57 T.Tuborg 13,45 0,52 13,03 Taç Tarım Ürünleri 3,88 9,92 24,36 Tat Gıda 7,67 -3,03 26,07 TAV Havalimanları 18,51 -1,07 -31,86 Taze Kuru Gıda 11,33 10,00 56,49 Tek-Art Turizm 1,24 -0,80 -1,59 Tekfen Holding 14,22 -1,04 -23,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,74 8,25 84,29 Temapol Polimer Plastik 5,27 -1,50 0,96 TGS Dış Ticaret 4,28 -0,93 -8,35 Tofaş Oto. Fab. 20,96 0,29 -10,05 Torunlar GMYO 2,34 -0,85 -14,91 Trabzon Liman 10,48 -0,38 -1,69 Trabzonspor Sportif 4,94 -1,40 129,77 Trakya Cam 3,38 -2,03 -3,43 Trend GMYO 2,58 -3,37 17,27 TSKB GMYO 1,66 3,11 23,88 Tuğçelik 4,85 4,75 22,78 Tukaş 14,28 0,07 15,63 Turcas Petrol 2,73 3,41 2,25 Turkcell 13,86 0,07 0,43 Tümosan Motor ve Traktör 5,62 2,18 -12,32 Tüpraş 86,75 1,17 -31,59 Türk Hava Yolları 10,81 -0,09 -25,24 Türk Prysmian Kablo 3,84 -2,54 48,54 Türk Telekom 7,42 1,50 0,68 Türk Traktör 56,55 -1,14 6,88 Türker Proje Gayrimenkul 38,92 -0,71 -7,33 Ufuk Yatırım 4,25 -0,47 64,73 Ulaşlar Turizm Yat. 2,07 -1,43 -2,36 Ulusoy Elektrik 33,62 3,83 26,39 Ulusoy Un Sanayi 12,83 9,94 235,86 Umpaş Holding 0,49 -2,00 -20,97 Uşak Seramik 1,53 2,00 -9,47 Utopya Turizm 4,78 1,27 -2,85 Uzertaş Boya 3,08 10,00 38,74 Ülker Bisküvi 24,24 1,76 8,41 Ünye Çimento 4,83 1,90 -10,22 Vakıf Fin. Kir. 2,04 0,00 -15,70 Vakıf GMYO 1,90 -2,06 9,76 Vakıf Yat. Ort. 2,15 -3,59 -7,73 Vakıflar Bankası 4,61 0,44 -16,33 Vakko Tekstil 4,74 2,60 4,41 Vanet Gıda 1,85 9,47 29,37 Verusa Holding 18,78 -0,63 1,19 Verusaturk Girisim 4,80 -1,64 -10,95 Vestel 12,55 -1,57 -0,55 Vestel Beyaz Eşya 19,88 3,17 -7,96 Viking Kağıt 4,59 -1,50 145,45 Yapı Kredi Koray GMYO 2,71 -0,37 11,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,47 -14,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,30 1,22 32,38 Yataş 6,66 2,15 -9,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,93 -1,03 19,88 Yeni Gimat GMYO 12,11 -0,49 1,16 Yeşil GMYO 0,51 4,08 -20,31 Yeşil Yapı 0,50 2,04 -24,24 Yeşil Yatırım Holding 11,39 9,94 1,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.826,00 -10,00 97,83 Yonga Mobilya 10,74 2,09 16,23 Yükselen Çelik 7,42 -1,07 21,04 Yünsa 12,65 1,36 25,65 Zorlu Enerji 1,26 0,00 -22,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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