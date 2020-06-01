Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|61.249,90
|3,99
|102,95
|İş Bankası (C)
|5,02
|1,41
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|147,14
|İş Fin.Kir.
|3,96
|1,54
|4,21
|İş Girişim
|6,99
|4,64
|83,95
|İş GMYO
|1,70
|1,80
|-3,41
|İş Y. Men. Değ.
|5,84
|0,86
|45,03
|İş Yat. Ort.
|2,47
|0,82
|53,29
|İşbir Holding
|735,10
|0,01
|70,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|1,59
|3,23
|İttifak Holding
|2,77
|-0,36
|-25,54
|İz Hayvancılık Tarım
|4,67
|9,88
|78,48
|İzmir Demir Çelik
|13,05
|4,40
|59,34
|İzmir Fırça
|2,47
|5,11
|37,22
|Jantsa Jant Sanayi
|73,20
|-0,48
|37,63
|Kafein Yazılım
|16,28
|1,88
|46,14
|Kapital Yat. Holding
|3,35
|3,08
|38,43
|Kaplamin
|7,06
|-1,81
|27,21
|Kardemir (A)
|2,77
|2,21
|4,53
|Kardemir (B)
|2,56
|1,99
|-3,03
|Kardemir (D)
|2,59
|3,19
|-2,63
|Karel Elektronik
|15,24
|-0,13
|4,89
|Karsan Otomotiv
|1,84
|1,66
|16,46
|Karsu Tekstil
|3,36
|-0,88
|3,70
|Kartonsan
|448,90
|0,65
|16,19
|Katmerciler Ekipman
|3,89
|3,46
|1,30
|Kent Gıda
|544,30
|-2,65
|209,61
|Kerevitaş Gıda
|3,99
|1,01
|22,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|6,67
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,24
|2,86
|-14,51
|Klimasan Klima
|17,18
|1,54
|-22,19
|Koç Holding
|16,48
|2,11
|-17,64
|Konfrut Gıda
|9,65
|-1,93
|23,40
|Konya Çimento
|261,20
|0,19
|-3,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,23
|1,72
|-11,69
|Koza Altın
|74,45
|0,47
|0,54
|Koza Madencilik
|12,11
|0,41
|20,74
|Körfez GMYO
|3,10
|2,31
|29,71
|Kristal Kola
|1,93
|1,58
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|25,90
|4,18
|103,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,40
|-0,11
|53,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,72
|1,78
|4,24
|Kütahya Porselen
|22,02
|-1,61
|232,63
|Lider Faktoring
|2,21
|-0,90
|20,44
|Link Bilgisayar
|27,28
|-1,23
|50,30
|Logo Yazılım
|75,40
|0,53
|24,01
|Lokman Hekim Sağlık
|6,88
|-0,43
|19,03
|Lüks Kadife
|11,50
|1,86
|33,10
|Makina Takım
|1,80
|1,69
|-4,26
|Marka Yatırım Holding
|1,47
|-1,34
|24,58
|Marmaris Altınyunus
|72,75
|-1,42
|2,46
|Marshall
|67,80
|7,19
|42,62
|Martı GMYO
|1,33
|0,00
|31,68
|Martı Otel
|1,00
|0,00
|9,89
|Mavi Giyim
|45,90
|1,55
|-20,73
|Mazhar Zorlu Holding
|17,77
|2,24
|46,98
|Mega Polietilen
|4,70
|5,38
|113,64
|Menderes Tekstil
|2,34
|9,86
|78,63
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,60
|-2,00
|0,82
|Merko Gıda
|1,35
|3,05
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|9,26
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,04
|0,99
|14,61
|Metro Holding
|1,34
|0,75
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,09
|1,95
|6,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|0,91
|-58,37
|Migros Ticaret
|34,02
|1,73
|40,46
|Milpa
|4,27
|1,43
|94,98
|Mistral GMYO
|2,22
|0,45
|17,46
|MLP Sağlık
|16,50
|-1,37
|3,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,86
|1,64
|63,16
|Mondi Tire Kutsan
|7,15
|4,38
|72,71
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,98
|-0,33
|41,35
|Net Holding
|2,30
|1,32
|-11,54
|Netaş Telekom.
|14,68
|1,31
|12,40
|Niğbaş Niğde Beton
|9,07
|-1,41
|46,29
|Nuh Çimento
|13,02
|0,93
|18,53
|Nurol GMYO
|4,44
|3,02
|24,37
|Odaş Elektrik
|1,99
|2,58
|37,65
|Olmuksan-IP
|4,38
|-0,23
|71,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,46
|0,18
|10,08
|Orma Orman Mahsulleri
|4,68
|0,00
|69,57
|Osmanlı Menkul
|7,57
|2,02
|81,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|1,33
|35,71
|Otokar
|134,30
|0,60
|-8,67
|Oyak Çimento
|6,01
|-1,48
|9,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,00
|-1,32
|159,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|-1,29
|-1,26
|Özak GMYO
|3,08
|1,99
|19,84
|Özbal Çelik Boru
|1,94
|1,04
|20,36
|Özderici GMYO
|1,70
|2,41
|8,28
|Özerden Plastik
|2,40
|0,00
|5,26
|Panora GMYO
|5,48
|1,48
|-2,17
|Papilon Savunma
|15,69
|-1,51
|103,60
|Park Elek.Madencilik
|3,51
|0,86
|15,08
|Parsan
|15,61
|0,71
|-7,85
|Pegasus
|60,85
|1,33
|-29,57
|Peker GMYO
|6,05
|-0,17
|93,29
|Penguen Gıda
|4,08
|9,97
|97,10
|Pera GMYO
|1,00
|2,04
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|9,08
|-3,20
|17,35
|Petkim
|3,58
|1,42
|-6,04
|Petrokent Turizm
|184,00
|-2,39
|43,64
|Pınar Et ve Un
|18,94
|-0,73
|106,54
|Pınar Su
|6,16
|0,82
|165,52
|Pınar Süt
|19,29
|0,73
|52,25
|Plastikkart
|9,72
|-1,52
|4,85
|Polisan Holding
|2,65
|0,76
|-12,18
|Politeknik Metal
|128,50
|-0,39
|68,92
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|2,12
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,10
|0,12
|6,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,40
|-0,94
|-18,36
|QNB Finansbank
|48,00
|-0,25
|28,00
|Ral Yatırım Holding
|13,95
|-1,41
|105,15
|Ray Sigorta
|6,09
|-3,33
|78,07
|Reysaş GMYO
|4,81
|-0,21
|4,79
|Reysaş Lojistik
|6,32
|-0,78
|44,29
|Rhea Girişim
|2,13
|2,40
|78,99
|Rodrigo Tekstil
|2,72
|0,74
|50,28
|Royal Halı
|2,10
|2,44
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|24,06
|5,99
|937,07
|Sabancı Holding
|8,45
|1,81
|-7,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,69
|-0,21
|115,14
|Salix Yatırım Holding
|8,50
|4,55
|17,89
|Sanel Mühendislik
|5,40
|-0,18
|33,33
|Sanifoam Sünger
|5,82
|0,52
|16,40
|Sanko Pazarlama
|7,44
|-0,27
|-3,88
|Saray Matbaacılık
|1,63
|0,31
|26,09
|Sarkuysan
|5,64
|0,36
|16,77
|Sasa Polyester
|10,38
|1,76
|34,28
|Say Reklamcılık
|3,83
|2,13
|70,98
|Sekuro Plastik
|5,48
|1,67
|2,24
|Selçuk Ecza Deposu
|8,18
|0,25
|37,14
|Selçuk Gıda
|3,30
|5,77
|91,86
|Senkron Güvenlik
|2,94
|0,68
|7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|4,89
|-3,17
|207,55
|Servet GMYO
|16,28
|-0,61
|91,53
|Seyitler Kimya
|9,26
|1,76
|36,38
|Silverline Endüstri
|2,68
|3,47
|24,07
|Sinpaş GMYO
|1,16
|2,65
|0,00
|Smartiks Yazılım
|9,56
|3,35
|-2,55
|Soda Sanayii
|5,69
|0,89
|-4,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,00
|0,00
|238,00
|Söktaş
|3,48
|1,46
|31,32
|Sönmez Filament
|6,58
|0,92
|34,84
|Sönmez Pamuklu
|6,70
|1,06
|36,18
|Sumaş Suni Tahta
|12,00
|3,27
|21,21
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|-0,59
|5,44
|Şekerbank
|1,17
|2,63
|-10,69
|Şişe Cam
|4,93
|1,86
|-3,75
|Şok Marketler
|11,92
|1,88
|10,78
|T. Halk Bankası
|5,39
|1,32
|-8,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,86
|0,64
|-6,28
|T.S.K.B.
|1,15
|4,55
|-4,96
|T.Tuborg
|14,85
|2,48
|24,79
|Taç Tarım Ürünleri
|5,22
|9,89
|67,31
|Tat Gıda
|9,07
|-0,33
|49,09
|TAV Havalimanları
|20,70
|1,97
|-23,80
|Taze Kuru Gıda
|15,07
|10,00
|108,15
|Tek-Art Turizm
|1,37
|2,24
|8,73
|Tekfen Holding
|14,15
|1,00
|-23,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,35
|0,55
|75,00
|Temapol Polimer Plastik
|7,29
|2,39
|39,66
|TGS Dış Ticaret
|4,98
|-0,20
|6,64
|Tofaş Oto. Fab.
|22,78
|2,43
|-2,24
|Torunlar GMYO
|2,62
|2,34
|-4,73
|Trabzon Liman
|13,55
|2,81
|27,11
|Trabzonspor Sportif
|6,04
|5,78
|180,93
|Trakya Cam
|3,28
|1,86
|-3,27
|Trend GMYO
|3,93
|2,08
|78,64
|TSKB GMYO
|3,42
|9,97
|155,22
|Tuğçelik
|4,73
|0,85
|19,75
|Tukaş
|8,55
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,96
|2,07
|10,86
|Turkcell
|14,12
|-0,28
|2,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,10
|2,87
|-4,84
|Tüpraş
|88,10
|2,80
|-30,52
|Türk Hava Yolları
|12,82
|1,75
|-11,34
|Türk Prysmian Kablo
|3,96
|0,51
|53,18
|Türk Telekom
|7,51
|1,08
|1,90
|Türk Traktör
|63,00
|3,11
|19,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,76
|1,58
|4,19
|Ufuk Yatırım
|4,78
|0,00
|85,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|0,36
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|32,96
|0,24
|23,91
|Ulusoy Un Sanayi
|8,88
|-4,82
|132,46
|Umpaş Holding
|0,66
|0,00
|6,45
|Uşak Seramik
|1,70
|2,41
|0,59
|Utopya Turizm
|5,97
|0,34
|21,34
|Uzertaş Boya
|4,12
|9,87
|85,59
|Ülker Bisküvi
|24,02
|1,78
|7,42
|Vakıf Fin. Kir.
|2,33
|0,87
|-3,72
|Vakıf GMYO
|2,37
|1,72
|36,92
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|0,84
|2,58
|Vakıflar Bankası
|4,72
|1,51
|-14,34
|Vakko Tekstil
|4,88
|1,24
|7,49
|Vanet Gıda
|1,65
|3,77
|15,38
|Verusa Holding
|20,30
|0,69
|9,43
|Verusaturk Girisim
|4,97
|0,61
|-5,49
|Vestel
|14,25
|0,56
|12,92
|Vestel Beyaz Eşya
|23,80
|2,59
|10,19
|Viking Kağıt
|4,45
|-2,84
|137,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,09
|1,98
|27,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|2,16
|-4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,49
|-4,53
|51,36
|Yataş
|7,46
|0,40
|1,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,04
|2,00
|26,71
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,50
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,62
|0,00
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,64
|1,59
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|12,97
|-1,52
|15,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.376,90
|-1,77
|150,49
|Yonga Mobilya
|24,88
|9,99
|169,26
|Yükselen Çelik
|9,11
|1,33
|48,61
|Yünsa
|12,95
|-0,77
|28,63
|Zorlu Enerji
|1,45
|1,40
|-11,04
(Son)