Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|59.251,70
|0,43
|96,33
|İş Bankası (C)
|5,09
|-0,59
|-20,59
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,85
|-0,26
|1,32
|İş Girişim
|7,33
|0,55
|92,89
|İş GMYO
|1,87
|-1,06
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,91
|-0,67
|46,77
|İş Yat. Ort.
|2,51
|-0,40
|55,77
|İşbir Holding
|1.175,00
|9,38
|173,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|-2,74
|14,52
|İttifak Holding
|2,85
|0,35
|-23,39
|İz Hayvancılık Tarım
|6,20
|3,85
|136,96
|İzmir Demir Çelik
|13,75
|1,63
|67,89
|İzmir Fırça
|2,17
|-2,69
|20,56
|Jantsa Jant Sanayi
|72,85
|-1,55
|36,97
|Kafein Yazılım
|16,24
|1,18
|46,23
|Kapital Yat. Holding
|3,20
|-5,33
|32,23
|Kaplamin
|8,06
|1,51
|45,23
|Kardemir (A)
|2,80
|-0,36
|5,66
|Kardemir (B)
|2,66
|-0,37
|0,76
|Kardemir (D)
|2,69
|0,37
|1,13
|Karel Elektronik
|15,18
|0,26
|4,47
|Karsan Otomotiv
|2,04
|3,03
|29,11
|Karsu Tekstil
|3,38
|-0,88
|4,32
|Kartonsan
|451,80
|0,16
|16,94
|Katmerciler Ekipman
|3,90
|0,52
|1,56
|Kent Gıda
|480,10
|0,84
|173,09
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|0,00
|31,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,94
|-0,76
|3,96
|Klimasan Klima
|16,16
|0,00
|-26,81
|Koç Holding
|17,06
|0,65
|-14,74
|Konfrut Gıda
|9,78
|-0,20
|25,06
|Konya Çimento
|265,20
|-1,04
|-2,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,08
|-0,66
|-5,00
|Koza Altın
|76,20
|-1,04
|2,90
|Koza Madencilik
|12,38
|-1,12
|23,43
|Körfez GMYO
|3,04
|-3,18
|27,20
|Kristal Kola
|1,93
|-0,52
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|23,22
|-1,44
|82,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|42,12
|9,97
|77,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|0,50
|22,42
|Kütahya Porselen
|28,60
|-1,52
|332,02
|Lider Faktoring
|2,21
|-0,45
|20,44
|Link Bilgisayar
|24,44
|-1,21
|34,66
|Logo Yazılım
|73,00
|-0,68
|20,07
|Lokman Hekim Sağlık
|7,31
|2,52
|26,47
|Lüks Kadife
|18,03
|-1,21
|108,68
|Makina Takım
|1,93
|-1,53
|2,66
|Marka Yatırım Holding
|2,27
|6,57
|92,37
|Marmaris Altınyunus
|92,35
|-3,80
|30,07
|Marshall
|95,30
|5,19
|100,46
|Martı GMYO
|1,44
|0,00
|42,57
|Martı Otel
|1,20
|4,35
|31,87
|Mavi Giyim
|45,60
|-0,35
|-21,24
|Mazhar Zorlu Holding
|17,38
|2,24
|43,76
|Mega Polietilen
|4,11
|-1,91
|86,82
|Menderes Tekstil
|3,80
|-0,52
|190,08
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,14
|-2,04
|3,60
|Merko Gıda
|1,39
|-0,71
|32,38
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,08
|0,97
|16,85
|Metro Holding
|1,44
|0,70
|4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,71
|3,04
|38,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|-1,74
|-57,62
|Migros Ticaret
|35,88
|3,04
|48,14
|Milpa
|4,96
|5,31
|126,48
|Mistral GMYO
|2,46
|-0,81
|30,16
|MLP Sağlık
|18,17
|4,31
|13,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,77
|-1,67
|55,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|-1,34
|59,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,95
|-1,27
|41,12
|Net Holding
|2,27
|0,00
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,05
|-0,78
|7,58
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|4,17
|45,16
|Nuh Çimento
|14,03
|-0,85
|27,72
|Nurol GMYO
|4,28
|0,00
|19,89
|Odaş Elektrik
|2,03
|0,00
|40,42
|Olmuksan-IP
|4,37
|-0,46
|70,64
|Orge Enerji Elektrik
|5,65
|-1,05
|13,91
|Orma Orman Mahsulleri
|4,70
|-1,26
|70,29
|Osmanlı Menkul
|7,48
|0,40
|78,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|0,00
|42,26
|Otokar
|140,10
|-0,57
|-4,72
|Oyak Çimento
|5,99
|-0,50
|8,96
|Oyak Yat. Ort.
|7,22
|9,89
|212,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,01
|-0,66
|-2,55
|Özak GMYO
|3,37
|-0,88
|31,13
|Özbal Çelik Boru
|2,21
|-0,90
|37,11
|Özderici GMYO
|1,82
|0,00
|15,92
|Özerden Plastik
|2,30
|-2,13
|0,88
|Panora GMYO
|5,30
|-0,56
|-5,38
|Papilon Savunma
|16,99
|3,16
|120,47
|Park Elek.Madencilik
|3,53
|-0,56
|15,74
|Parsan
|19,85
|-1,15
|17,18
|Pegasus
|57,45
|1,06
|-33,51
|Peker GMYO
|6,09
|-1,30
|94,57
|Penguen Gıda
|4,49
|1,35
|116,91
|Pera GMYO
|1,27
|6,72
|35,11
|Pergamon Dış Ticaret
|9,06
|0,44
|17,09
|Petkim
|3,93
|0,00
|3,15
|Petrokent Turizm
|178,90
|0,96
|39,66
|Pınar Et ve Un
|18,13
|-0,60
|97,71
|Pınar Su
|5,79
|-1,36
|149,57
|Pınar Süt
|18,21
|-0,16
|43,73
|Plastikkart
|11,32
|-0,96
|22,11
|Polisan Holding
|2,90
|0,00
|-3,90
|Politeknik Metal
|130,00
|-0,54
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|-0,51
|-10,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,20
|0,03
|7,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,90
|-0,88
|-21,07
|QNB Finansbank
|45,66
|-1,25
|21,76
|Ral Yatırım Holding
|13,47
|2,05
|98,09
|Ray Sigorta
|6,28
|5,02
|83,63
|Reysaş GMYO
|4,99
|-1,58
|8,71
|Reysaş Lojistik
|6,07
|-1,30
|38,58
|Rhea Girişim
|2,28
|-1,72
|91,60
|Rodrigo Tekstil
|2,62
|-3,32
|44,75
|Royal Halı
|2,27
|-5,02
|65,69
|RTA Laboratuvarları
|30,14
|10,00
|1199,14
|Sabancı Holding
|8,93
|-0,45
|-2,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,61
|-1,50
|111,47
|Salix Yatırım Holding
|9,80
|-4,39
|35,92
|Sanel Mühendislik
|5,29
|-1,12
|30,62
|Sanifoam Sünger
|5,85
|-0,68
|17,00
|Sanko Pazarlama
|7,55
|-1,82
|-2,45
|Saray Matbaacılık
|1,85
|-1,07
|43,10
|Sarkuysan
|5,82
|0,00
|20,50
|Sasa Polyester
|10,31
|-0,67
|33,38
|Say Reklamcılık
|3,67
|-2,39
|63,84
|Sekuro Plastik
|5,50
|0,18
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|3,28
|42,34
|Selçuk Gıda
|3,10
|1,64
|80,23
|Senkron Güvenlik
|3,59
|-2,45
|31,50
|Serve Film Prodüksiyon
|5,23
|9,87
|228,93
|Servet GMYO
|16,62
|-0,95
|95,53
|Seyitler Kimya
|8,80
|-0,68
|29,60
|Silverline Endüstri
|3,08
|7,32
|42,59
|Sinpaş GMYO
|1,27
|0,79
|9,48
|Smartiks Yazılım
|8,98
|0,34
|-8,46
|Soda Sanayii
|5,86
|2,27
|-1,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,29
|3,99
|245,54
|Söktaş
|2,38
|0,42
|39,96
|Sönmez Filament
|6,48
|-1,22
|32,79
|Sönmez Pamuklu
|6,50
|-0,46
|32,11
|Sumaş Suni Tahta
|12,20
|-0,16
|23,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|-0,63
|-1,26
|Şekerbank
|1,27
|1,60
|-3,05
|Şişe Cam
|5,04
|1,20
|-1,60
|Şok Marketler
|13,01
|0,08
|20,91
|T. Halk Bankası
|5,44
|-0,55
|-7,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,88
|-0,80
|-8,53
|T.S.K.B.
|1,28
|3,23
|5,79
|T.Tuborg
|15,30
|-1,61
|28,57
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|115,38
|Tat Gıda
|9,31
|-0,43
|53,03
|TAV Havalimanları
|19,31
|-0,97
|-28,91
|Taze Kuru Gıda
|17,99
|-0,99
|148,48
|Tek-Art Turizm
|1,52
|0,00
|20,63
|Tekfen Holding
|15,60
|1,04
|-15,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,05
|-0,70
|67,86
|Temapol Polimer Plastik
|6,79
|-0,88
|30,08
|TGS Dış Ticaret
|4,89
|-0,61
|4,71
|Tofaş Oto. Fab.
|22,68
|-0,44
|-2,67
|Torunlar GMYO
|2,95
|-1,34
|7,27
|Trabzon Liman
|14,82
|-1,98
|39,02
|Trabzonspor Sportif
|5,51
|1,66
|156,28
|Trakya Cam
|3,31
|0,00
|-2,39
|Trend GMYO
|3,87
|-1,28
|75,91
|TSKB GMYO
|3,88
|-0,26
|189,55
|Tuğçelik
|4,67
|-0,21
|18,23
|Tukaş
|9,04
|0,11
|-26,80
|Turcas Petrol
|2,93
|-0,68
|9,74
|Turkcell
|14,18
|-1,12
|2,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,56
|0,92
|2,34
|Tüpraş
|86,95
|-0,17
|-31,43
|Türk Hava Yolları
|12,40
|-0,96
|-14,25
|Türk Prysmian Kablo
|3,94
|-0,51
|52,41
|Türk Telekom
|7,50
|0,13
|1,76
|Türk Traktör
|68,15
|-0,37
|28,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,00
|-4,47
|11,90
|Ufuk Yatırım
|4,79
|-0,21
|85,66
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,20
|5,96
|50,94
|Ulusoy Elektrik
|33,82
|-0,82
|27,14
|Ulusoy Un Sanayi
|9,25
|-2,73
|142,15
|Umpaş Holding
|0,81
|-10,00
|30,65
|Uşak Seramik
|1,37
|0,74
|12,90
|Utopya Turizm
|5,81
|0,87
|18,09
|Uzertaş Boya
|3,82
|-3,54
|72,07
|Ülker Bisküvi
|23,58
|1,90
|5,46
|Vakıf Fin. Kir.
|2,98
|3,83
|23,14
|Vakıf GMYO
|2,40
|0,42
|38,65
|Vakıf Yat. Ort.
|2,57
|0,39
|10,30
|Vakıflar Bankası
|4,71
|-0,63
|-14,52
|Vakko Tekstil
|4,97
|-1,39
|9,47
|Vanet Gıda
|1,57
|0,00
|9,79
|Verusa Holding
|21,70
|0,00
|16,98
|Verusaturk Girisim
|4,95
|-0,60
|-5,87
|Vestel
|14,60
|-0,41
|15,69
|Vestel Beyaz Eşya
|23,84
|0,17
|10,37
|Viking Kağıt
|4,57
|2,93
|144,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,14
|-0,63
|29,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-0,42
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,90
|-1,98
|57,89
|Yataş
|7,57
|-1,17
|3,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,14
|-0,47
|32,92
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|0,17
|0,07
|Yeşil GMYO
|0,88
|3,53
|37,50
|Yeşil Yapı
|0,99
|8,79
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|16,00
|1,65
|42,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.680,00
|-5,19
|160,78
|Yonga Mobilya
|29,20
|-9,54
|216,02
|Yükselen Çelik
|8,91
|-0,78
|45,35
|Yünsa
|14,80
|2,42
|47,00
|Zorlu Enerji
|1,56
|-0,64
|-4,29
(Son)