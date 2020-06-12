Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 325.000,90 95,98 İş Bankası (B) 59.251,70 0,43 96,33 İş Bankası (C) 5,09 -0,59 -20,59 İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00 İş Fin.Kir. 3,85 -0,26 1,32 İş Girişim 7,33 0,55 92,89 İş GMYO 1,87 -1,06 6,25 İş Y. Men. Değ. 5,91 -0,67 46,77 İş Yat. Ort. 2,51 -0,40 55,77 İşbir Holding 1.175,00 9,38 173,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 -2,74 14,52 İttifak Holding 2,85 0,35 -23,39 İz Hayvancılık Tarım 6,20 3,85 136,96 İzmir Demir Çelik 13,75 1,63 67,89 İzmir Fırça 2,17 -2,69 20,56 Jantsa Jant Sanayi 72,85 -1,55 36,97 Kafein Yazılım 16,24 1,18 46,23 Kapital Yat. Holding 3,20 -5,33 32,23 Kaplamin 8,06 1,51 45,23 Kardemir (A) 2,80 -0,36 5,66 Kardemir (B) 2,66 -0,37 0,76 Kardemir (D) 2,69 0,37 1,13 Karel Elektronik 15,18 0,26 4,47 Karsan Otomotiv 2,04 3,03 29,11 Karsu Tekstil 3,38 -0,88 4,32 Kartonsan 451,80 0,16 16,94 Katmerciler Ekipman 3,90 0,52 1,56 Kent Gıda 480,10 0,84 173,09 Kerevitaş Gıda 4,30 0,00 31,90 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73 Kiler GMYO 3,94 -0,76 3,96 Klimasan Klima 16,16 0,00 -26,81 Koç Holding 17,06 0,65 -14,74 Konfrut Gıda 9,78 -0,20 25,06 Konya Çimento 265,20 -1,04 -2,25 Kordsa Teknik Tekstil 12,08 -0,66 -5,00 Koza Altın 76,20 -1,04 2,90 Koza Madencilik 12,38 -1,12 23,43 Körfez GMYO 3,04 -3,18 27,20 Kristal Kola 1,93 -0,52 27,81 Kron Telekomünikasyon 23,22 -1,44 82,55 Kuştur Kuşadası Turizm 42,12 9,97 77,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 0,50 22,42 Kütahya Porselen 28,60 -1,52 332,02 Lider Faktoring 2,21 -0,45 20,44 Link Bilgisayar 24,44 -1,21 34,66 Logo Yazılım 73,00 -0,68 20,07 Lokman Hekim Sağlık 7,31 2,52 26,47 Lüks Kadife 18,03 -1,21 108,68 Makina Takım 1,93 -1,53 2,66 Marka Yatırım Holding 2,27 6,57 92,37 Marmaris Altınyunus 92,35 -3,80 30,07 Marshall 95,30 5,19 100,46 Martı GMYO 1,44 0,00 42,57 Martı Otel 1,20 4,35 31,87 Mavi Giyim 45,60 -0,35 -21,24 Mazhar Zorlu Holding 17,38 2,24 43,76 Mega Polietilen 4,11 -1,91 86,82 Menderes Tekstil 3,80 -0,52 190,08 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,14 -2,04 3,60 Merko Gıda 1,39 -0,71 32,38 Metal Gayrimenkul 1,19 0,00 30,77 Metemtur Otelcilik 2,08 0,97 16,85 Metro Holding 1,44 0,70 4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,71 3,04 38,27 Metro Yatırım Ortaklığı 2,26 -1,74 -57,62 Migros Ticaret 35,88 3,04 48,14 Milpa 4,96 5,31 126,48 Mistral GMYO 2,46 -0,81 30,16 MLP Sağlık 18,17 4,31 13,56 MMC San. ve Tic. Yat. 1,77 -1,67 55,26 Mondi Tire Kutsan 6,62 -1,34 59,90 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,95 -1,27 41,12 Net Holding 2,27 0,00 -12,69 Netaş Telekom. 14,05 -0,78 7,58 Niğbaş Niğde Beton 9,00 4,17 45,16 Nuh Çimento 14,03 -0,85 27,72 Nurol GMYO 4,28 0,00 19,89 Odaş Elektrik 2,03 0,00 40,42 Olmuksan-IP 4,37 -0,46 70,64 Orge Enerji Elektrik 5,65 -1,05 13,91 Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,26 70,29 Osmanlı Menkul 7,48 0,40 78,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 0,00 42,26 Otokar 140,10 -0,57 -4,72 Oyak Çimento 5,99 -0,50 8,96 Oyak Yat. Ort. 7,22 9,89 212,74 Oylum Sınai Yatırımlar 3,01 -0,66 -2,55 Özak GMYO 3,37 -0,88 31,13 Özbal Çelik Boru 2,21 -0,90 37,11 Özderici GMYO 1,82 0,00 15,92 Özerden Plastik 2,30 -2,13 0,88 Panora GMYO 5,30 -0,56 -5,38 Papilon Savunma 16,99 3,16 120,47 Park Elek.Madencilik 3,53 -0,56 15,74 Parsan 19,85 -1,15 17,18 Pegasus 57,45 1,06 -33,51 Peker GMYO 6,09 -1,30 94,57 Penguen Gıda 4,49 1,35 116,91 Pera GMYO 1,27 6,72 35,11 Pergamon Dış Ticaret 9,06 0,44 17,09 Petkim 3,93 0,00 3,15 Petrokent Turizm 178,90 0,96 39,66 Pınar Et ve Un 18,13 -0,60 97,71 Pınar Su 5,79 -1,36 149,57 Pınar Süt 18,21 -0,16 43,73 Plastikkart 11,32 -0,96 22,11 Polisan Holding 2,90 0,00 -3,90 Politeknik Metal 130,00 -0,54 70,89 Prizma Press Matbaacılık 3,87 -0,51 -10,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,20 0,03 7,35 QNB Finans Fin. Kir. 101,90 -0,88 -21,07 QNB Finansbank 45,66 -1,25 21,76 Ral Yatırım Holding 13,47 2,05 98,09 Ray Sigorta 6,28 5,02 83,63 Reysaş GMYO 4,99 -1,58 8,71 Reysaş Lojistik 6,07 -1,30 38,58 Rhea Girişim 2,28 -1,72 91,60 Rodrigo Tekstil 2,62 -3,32 44,75 Royal Halı 2,27 -5,02 65,69 RTA Laboratuvarları 30,14 10,00 1199,14 Sabancı Holding 8,93 -0,45 -2,08 Safkar Ege Soğutmacılık 4,61 -1,50 111,47 Salix Yatırım Holding 9,80 -4,39 35,92 Sanel Mühendislik 5,29 -1,12 30,62 Sanifoam Sünger 5,85 -0,68 17,00 Sanko Pazarlama 7,55 -1,82 -2,45 Saray Matbaacılık 1,85 -1,07 43,10 Sarkuysan 5,82 0,00 20,50 Sasa Polyester 10,31 -0,67 33,38 Say Reklamcılık 3,67 -2,39 63,84 Sekuro Plastik 5,50 0,18 2,61 Selçuk Ecza Deposu 8,49 3,28 42,34 Selçuk Gıda 3,10 1,64 80,23 Senkron Güvenlik 3,59 -2,45 31,50 Serve Film Prodüksiyon 5,23 9,87 228,93 Servet GMYO 16,62 -0,95 95,53 Seyitler Kimya 8,80 -0,68 29,60 Silverline Endüstri 3,08 7,32 42,59 Sinpaş GMYO 1,27 0,79 9,48 Smartiks Yazılım 8,98 0,34 -8,46 Soda Sanayii 5,86 2,27 -1,13 Sodaş Sodyum Sanayii 13,29 3,99 245,54 Söktaş 2,38 0,42 39,96 Sönmez Filament 6,48 -1,22 32,79 Sönmez Pamuklu 6,50 -0,46 32,11 Sumaş Suni Tahta 12,20 -0,16 23,23 Şeker Fin. Kir. 4,72 -0,63 -1,26 Şekerbank 1,27 1,60 -3,05 Şişe Cam 5,04 1,20 -1,60 Şok Marketler 13,01 0,08 20,91 T. Halk Bankası 5,44 -0,55 -7,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,88 -0,80 -8,53 T.S.K.B. 1,28 3,23 5,79 T.Tuborg 15,30 -1,61 28,57 Taç Tarım Ürünleri 6,72 115,38 Tat Gıda 9,31 -0,43 53,03 TAV Havalimanları 19,31 -0,97 -28,91 Taze Kuru Gıda 17,99 -0,99 148,48 Tek-Art Turizm 1,52 0,00 20,63 Tekfen Holding 15,60 1,04 -15,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,05 -0,70 67,86 Temapol Polimer Plastik 6,79 -0,88 30,08 TGS Dış Ticaret 4,89 -0,61 4,71 Tofaş Oto. Fab. 22,68 -0,44 -2,67 Torunlar GMYO 2,95 -1,34 7,27 Trabzon Liman 14,82 -1,98 39,02 Trabzonspor Sportif 5,51 1,66 156,28 Trakya Cam 3,31 0,00 -2,39 Trend GMYO 3,87 -1,28 75,91 TSKB GMYO 3,88 -0,26 189,55 Tuğçelik 4,67 -0,21 18,23 Tukaş 9,04 0,11 -26,80 Turcas Petrol 2,93 -0,68 9,74 Turkcell 14,18 -1,12 2,75 Tümosan Motor ve Traktör 6,56 0,92 2,34 Tüpraş 86,95 -0,17 -31,43 Türk Hava Yolları 12,40 -0,96 -14,25 Türk Prysmian Kablo 3,94 -0,51 52,41 Türk Telekom 7,50 0,13 1,76 Türk Traktör 68,15 -0,37 28,80 Türker Proje Gayrimenkul 47,00 -4,47 11,90 Ufuk Yatırım 4,79 -0,21 85,66 Ulaşlar Turizm Yat. 3,20 5,96 50,94 Ulusoy Elektrik 33,82 -0,82 27,14 Ulusoy Un Sanayi 9,25 -2,73 142,15 Umpaş Holding 0,81 -10,00 30,65 Uşak Seramik 1,37 0,74 12,90 Utopya Turizm 5,81 0,87 18,09 Uzertaş Boya 3,82 -3,54 72,07 Ülker Bisküvi 23,58 1,90 5,46 Vakıf Fin. Kir. 2,98 3,83 23,14 Vakıf GMYO 2,40 0,42 38,65 Vakıf Yat. Ort. 2,57 0,39 10,30 Vakıflar Bankası 4,71 -0,63 -14,52 Vakko Tekstil 4,97 -1,39 9,47 Vanet Gıda 1,57 0,00 9,79 Verusa Holding 21,70 0,00 16,98 Verusaturk Girisim 4,95 -0,60 -5,87 Vestel 14,60 -0,41 15,69 Vestel Beyaz Eşya 23,84 0,17 10,37 Viking Kağıt 4,57 2,93 144,39 Yapı Kredi Koray GMYO 3,14 -0,63 29,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -0,42 -5,24 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,90 -1,98 57,89 Yataş 7,57 -1,17 3,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,14 -0,47 32,92 Yeni Gimat GMYO 11,98 0,17 0,07 Yeşil GMYO 0,88 3,53 37,50 Yeşil Yapı 0,99 8,79 50,00 Yeşil Yatırım Holding 16,00 1,65 42,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.680,00 -5,19 160,78 Yonga Mobilya 29,20 -9,54 216,02 Yükselen Çelik 8,91 -0,78 45,35 Yünsa 14,80 2,42 47,00 Zorlu Enerji 1,56 -0,64 -4,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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