Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|55.000,00
|-1,43
|82,24
|İş Bankası (C)
|5,13
|0,39
|-19,97
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,93
|0,26
|3,42
|İş Girişim
|7,44
|1,64
|95,79
|İş GMYO
|1,91
|0,53
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|6,01
|0,67
|49,25
|İş Yat. Ort.
|2,56
|0,39
|58,87
|İşbir Holding
|1.096,00
|6,41
|154,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,00
|35,48
|İttifak Holding
|3,08
|0,98
|-17,20
|İz Hayvancılık Tarım
|5,95
|-1,65
|127,40
|İzmir Demir Çelik
|14,80
|1,37
|80,71
|İzmir Fırça
|2,21
|-0,45
|22,78
|Jantsa Jant Sanayi
|72,65
|0,21
|36,59
|Kafein Yazılım
|16,86
|1,20
|51,81
|Kapital Yat. Holding
|3,65
|-4,45
|50,83
|Kaplamin
|8,52
|0,95
|53,51
|Kardemir (A)
|3,10
|9,93
|16,98
|Kardemir (B)
|2,99
|9,93
|13,26
|Kardemir (D)
|3,01
|7,89
|13,16
|Karel Elektronik
|15,76
|1,68
|8,47
|Karsan Otomotiv
|2,44
|3,83
|54,43
|Karsu Tekstil
|3,43
|0,59
|5,86
|Kartonsan
|457,50
|0,88
|18,42
|Katmerciler Ekipman
|4,52
|0,89
|17,71
|Kent Gıda
|548,80
|5,48
|212,17
|Kerevitaş Gıda
|4,37
|-1,58
|34,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-2,13
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,18
|0,48
|10,29
|Klimasan Klima
|17,07
|0,59
|-22,69
|Koç Holding
|17,10
|0,12
|-14,54
|Konfrut Gıda
|10,63
|3,61
|35,93
|Konya Çimento
|273,50
|0,89
|0,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,28
|0,08
|-3,43
|Koza Altın
|77,70
|0,78
|4,93
|Koza Madencilik
|12,79
|1,03
|27,52
|Körfez GMYO
|3,08
|-1,60
|28,87
|Kristal Kola
|2,10
|0,96
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|24,82
|-0,88
|95,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|44,04
|4,86
|85,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|0,45
|35,15
|Kütahya Porselen
|31,56
|1,48
|376,74
|Lider Faktoring
|2,27
|0,44
|23,71
|Link Bilgisayar
|25,38
|-0,86
|39,83
|Logo Yazılım
|75,00
|0,54
|23,36
|Lokman Hekim Sağlık
|7,63
|-2,18
|32,01
|Lüks Kadife
|16,77
|0,60
|94,10
|Makina Takım
|2,05
|1,49
|9,04
|Marka Yatırım Holding
|2,20
|-1,79
|86,44
|Marmaris Altınyunus
|81,60
|0,74
|14,93
|Marshall
|84,75
|-0,59
|78,27
|Martı GMYO
|1,58
|2,60
|56,44
|Martı Otel
|1,19
|-2,46
|30,77
|Mavi Giyim
|47,30
|0,64
|-18,31
|Mazhar Zorlu Holding
|17,75
|-0,28
|46,82
|Mega Polietilen
|4,49
|5,90
|104,09
|Menderes Tekstil
|3,23
|-3,29
|146,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,00
|-2,96
|8,02
|Merko Gıda
|1,44
|0,70
|37,14
|Metal Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|31,87
|Metemtur Otelcilik
|2,32
|9,95
|30,34
|Metro Holding
|1,54
|0,65
|11,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|-1,10
|37,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|4,33
|-54,81
|Migros Ticaret
|36,40
|0,39
|50,29
|Milpa
|4,55
|-0,22
|107,76
|Mistral GMYO
|2,63
|-1,13
|39,15
|MLP Sağlık
|18,65
|0,32
|16,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,75
|-1,69
|53,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,75
|0,30
|63,04
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,23
|0,83
|43,32
|Net Holding
|2,34
|0,43
|-10,00
|Netaş Telekom.
|14,69
|1,94
|12,48
|Niğbaş Niğde Beton
|10,64
|9,92
|71,61
|Nuh Çimento
|14,56
|1,11
|32,55
|Nurol GMYO
|4,43
|1,84
|24,09
|Odaş Elektrik
|2,16
|1,41
|49,41
|Olmuksan-IP
|4,63
|1,76
|80,79
|Orge Enerji Elektrik
|5,93
|0,51
|19,56
|Orma Orman Mahsulleri
|4,87
|0,00
|76,45
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,67
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|2,34
|55,95
|Otokar
|143,20
|0,49
|-2,61
|Oyak Çimento
|6,14
|0,66
|11,68
|Oyak Yat. Ort.
|6,72
|1,05
|191,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,11
|0,00
|0,69
|Özak GMYO
|3,89
|4,01
|51,36
|Özbal Çelik Boru
|3,17
|8,19
|96,67
|Özderici GMYO
|1,96
|0,00
|24,84
|Özerden Plastik
|2,34
|1,30
|2,63
|Panora GMYO
|5,41
|0,00
|-3,42
|Papilon Savunma
|16,40
|0,00
|112,81
|Park Elek.Madencilik
|3,64
|0,28
|19,34
|Parsan
|19,06
|-0,42
|12,51
|Pegasus
|56,70
|0,98
|-34,38
|Peker GMYO
|6,81
|-1,30
|117,57
|Penguen Gıda
|4,37
|-0,91
|111,11
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|45,74
|Pergamon Dış Ticaret
|9,19
|0,33
|18,77
|Petkim
|3,93
|1,55
|3,15
|Petrokent Turizm
|176,50
|-0,84
|37,78
|Pınar Et ve Un
|18,95
|-0,52
|106,65
|Pınar Su
|5,91
|-1,83
|154,74
|Pınar Süt
|18,98
|-1,09
|49,80
|Plastikkart
|12,93
|0,70
|39,48
|Polisan Holding
|3,04
|1,33
|0,74
|Politeknik Metal
|123,10
|-2,69
|61,82
|Prizma Press Matbaacılık
|4,00
|0,00
|-6,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,90
|0,08
|7,59
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,30
|4,36
|-18,44
|QNB Finansbank
|47,64
|5,31
|27,04
|Ral Yatırım Holding
|14,28
|-0,63
|110,00
|Ray Sigorta
|6,17
|0,98
|80,41
|Reysaş GMYO
|5,35
|-0,37
|16,56
|Reysaş Lojistik
|6,29
|-0,94
|43,61
|Rhea Girişim
|2,31
|0,43
|94,12
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|-1,54
|40,88
|Royal Halı
|2,24
|0,45
|63,50
|RTA Laboratuvarları
|37,70
|-5,94
|1525,00
|Sabancı Holding
|9,04
|0,78
|-0,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,12
|2,20
|134,86
|Salix Yatırım Holding
|10,55
|0,48
|46,32
|Sanel Mühendislik
|5,78
|0,52
|42,72
|Sanifoam Sünger
|5,90
|-0,51
|18,00
|Sanko Pazarlama
|7,63
|0,39
|-1,42
|Saray Matbaacılık
|2,07
|0,49
|60,12
|Sarkuysan
|6,00
|0,33
|24,22
|Sasa Polyester
|10,96
|3,40
|41,79
|Say Reklamcılık
|3,89
|2,64
|73,66
|Sekuro Plastik
|5,47
|0,55
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,93
|-3,04
|49,71
|Selçuk Gıda
|3,08
|0,00
|79,07
|Senkron Güvenlik
|3,25
|-3,85
|19,05
|Serve Film Prodüksiyon
|5,80
|6,42
|264,78
|Servet GMYO
|16,94
|1,93
|99,29
|Seyitler Kimya
|9,22
|-2,12
|35,79
|Silverline Endüstri
|3,49
|8,05
|61,57
|Sinpaş GMYO
|1,30
|0,78
|12,07
|Smartiks Yazılım
|9,00
|0,45
|-8,26
|Soda Sanayii
|5,91
|0,34
|-0,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,35
|3,57
|247,10
|Söktaş
|2,51
|2,45
|47,60
|Sönmez Filament
|8,49
|1,92
|73,98
|Sönmez Pamuklu
|9,32
|7,00
|89,43
|Sumaş Suni Tahta
|13,74
|1,78
|38,79
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-1,06
|-2,72
|Şekerbank
|1,36
|0,74
|3,82
|Şişe Cam
|5,25
|1,94
|2,50
|Şok Marketler
|13,03
|0,54
|21,10
|T. Halk Bankası
|5,51
|0,73
|-6,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,28
|0,44
|-5,32
|T.S.K.B.
|1,25
|2,46
|3,31
|T.Tuborg
|15,40
|0,00
|29,41
|Taç Tarım Ürünleri
|6,49
|-5,81
|108,01
|Tat Gıda
|9,76
|-2,40
|60,43
|TAV Havalimanları
|19,15
|0,52
|-29,50
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|0,00
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,54
|0,65
|22,22
|Tekfen Holding
|16,52
|4,42
|-10,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,08
|0,43
|68,57
|Temapol Polimer Plastik
|7,09
|1,58
|35,82
|TGS Dış Ticaret
|5,30
|0,95
|13,49
|Tofaş Oto. Fab.
|23,18
|0,70
|-0,53
|Torunlar GMYO
|3,26
|0,31
|18,55
|Trabzon Liman
|14,65
|-0,27
|37,43
|Trabzonspor Sportif
|8,05
|9,97
|274,42
|Trakya Cam
|3,42
|1,18
|0,85
|Trend GMYO
|3,98
|-0,25
|80,91
|TSKB GMYO
|3,71
|0,54
|176,87
|Tuğçelik
|4,98
|2,05
|26,08
|Tukaş
|9,15
|0,00
|-25,91
|Turcas Petrol
|3,03
|1,34
|13,48
|Turkcell
|16,23
|9,96
|17,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,86
|1,33
|7,02
|Tüpraş
|87,20
|0,81
|-31,23
|Türk Hava Yolları
|12,57
|1,05
|-13,07
|Türk Prysmian Kablo
|4,12
|0,24
|59,37
|Türk Telekom
|8,05
|4,68
|9,23
|Türk Traktör
|70,25
|-0,35
|32,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,98
|-2,40
|14,24
|Ufuk Yatırım
|4,52
|-3,83
|75,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,44
|3,30
|62,26
|Ulusoy Elektrik
|34,70
|0,70
|30,45
|Ulusoy Un Sanayi
|9,50
|-1,14
|148,69
|Umpaş Holding
|0,81
|-4,71
|30,65
|Uşak Seramik
|1,60
|0,63
|31,85
|Utopya Turizm
|5,87
|1,56
|19,31
|Uzertaş Boya
|5,34
|9,88
|140,54
|Ülker Bisküvi
|25,00
|1,21
|11,81
|Vakıf Fin. Kir.
|3,16
|0,96
|30,58
|Vakıf GMYO
|2,71
|1,12
|56,56
|Vakıf Yat. Ort.
|2,97
|2,77
|27,47
|Vakıflar Bankası
|4,77
|0,85
|-13,43
|Vakko Tekstil
|5,27
|-2,59
|16,08
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|10,49
|Verusa Holding
|22,60
|1,16
|21,83
|Verusaturk Girisim
|4,99
|0,40
|-5,11
|Vestel
|16,86
|5,05
|33,60
|Vestel Beyaz Eşya
|26,46
|0,38
|22,50
|Viking Kağıt
|4,79
|-1,24
|156,15
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,92
|9,80
|61,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,00
|-5,65
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,78
|-2,00
|71,93
|Yataş
|8,26
|0,98
|12,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,24
|0,45
|39,13
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|0,00
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,93
|1,09
|45,31
|Yeşil Yapı
|1,10
|0,92
|66,67
|Yeşil Yatırım Holding
|16,32
|2,32
|45,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.200,90
|-2,69
|144,51
|Yonga Mobilya
|30,00
|3,81
|224,68
|Yükselen Çelik
|10,70
|5,31
|74,55
|Yünsa
|14,36
|0,91
|42,63
|Zorlu Enerji
|1,68
|2,44
|3,07
(Son)