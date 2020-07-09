Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|47.000,10
|-2,39
|55,73
|İş Bankası (C)
|5,40
|0,56
|-15,76
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,16
|-0,95
|9,47
|İş Girişim
|7,52
|-1,18
|97,89
|İş GMYO
|2,15
|-1,38
|22,16
|İş Y. Men. Değ.
|6,79
|0,44
|68,62
|İş Yat. Ort.
|2,69
|-1,10
|66,94
|İşbir Holding
|1.351,00
|0,07
|214,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|-3,96
|56,45
|İttifak Holding
|3,58
|0,00
|-3,76
|İz Hayvancılık Tarım
|5,17
|0,00
|97,59
|İzmir Demir Çelik
|16,41
|-1,14
|100,37
|İzmir Fırça
|2,71
|-6,55
|50,56
|Jantsa Jant Sanayi
|77,00
|2,80
|44,77
|Kafein Yazılım
|19,20
|-0,93
|72,88
|Kapital Yat. Holding
|3,65
|0,27
|50,83
|Kaplamin
|10,26
|-3,21
|84,86
|Kardemir (A)
|4,58
|-0,87
|72,83
|Kardemir (B)
|3,70
|-1,60
|40,15
|Kardemir (D)
|3,26
|-0,31
|22,56
|Karel Elektronik
|17,09
|-1,04
|17,62
|Karsan Otomotiv
|3,38
|-4,25
|113,92
|Karsu Tekstil
|4,39
|7,86
|35,49
|Kartonsan
|470,00
|2,42
|21,65
|Katmerciler Ekipman
|5,15
|-0,39
|34,11
|Kent Gıda
|917,10
|9,99
|421,67
|Kerevitaş Gıda
|5,03
|-2,14
|54,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|2,33
|-20,00
|Kiler GMYO
|5,68
|7,17
|49,87
|Klimasan Klima
|16,74
|0,42
|-21,09
|Koç Holding
|17,88
|-0,06
|-10,64
|Konfrut Gıda
|10,88
|-0,91
|39,13
|Konya Çimento
|302,40
|3,10
|11,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,56
|-0,32
|-1,23
|Koza Altın
|85,85
|-0,12
|15,94
|Koza Madencilik
|13,67
|-0,07
|36,29
|Körfez GMYO
|3,25
|-4,41
|35,98
|Kristal Kola
|2,31
|-2,53
|52,98
|Kron Telekomünikasyon
|27,86
|-1,21
|119,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|58,10
|0,17
|145,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,12
|-3,70
|89,09
|Kütahya Porselen
|40,10
|1,06
|505,74
|Lider Faktoring
|3,83
|7,58
|108,72
|Link Bilgisayar
|26,00
|-1,44
|43,25
|Logo Yazılım
|89,05
|2,36
|46,46
|Lokman Hekim Sağlık
|9,60
|9,97
|66,09
|Lüks Kadife
|19,99
|9,96
|131,37
|Makina Takım
|2,45
|-3,54
|30,32
|Marka Yatırım Holding
|2,58
|-2,64
|118,64
|Marmaris Altınyunus
|91,75
|-0,16
|29,23
|Marshall
|94,65
|5,46
|99,10
|Martı GMYO
|2,44
|-9,29
|141,58
|Martı Otel
|1,30
|-5,80
|42,86
|Mavi Giyim
|46,94
|-0,42
|-18,93
|Mazhar Zorlu Holding
|16,80
|-0,83
|38,96
|Mega Polietilen
|4,43
|-0,45
|101,36
|Menderes Tekstil
|3,04
|-1,30
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,02
|1,41
|18,42
|Merko Gıda
|1,68
|-2,89
|60,00
|Metemtur Otelcilik
|2,44
|-2,79
|37,08
|Metro Holding
|1,89
|-2,58
|36,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,93
|-1,01
|100,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,62
|-3,68
|-50,87
|Migros Ticaret
|41,58
|-0,53
|71,68
|Milpa
|4,01
|-2,43
|83,11
|Mistral GMYO
|2,61
|-4,40
|38,10
|MLP Sağlık
|22,88
|-0,95
|43,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,73
|-0,57
|51,75
|Mondi Tire Kutsan
|6,84
|-1,44
|65,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,46
|-2,53
|100,16
|Net Holding
|2,62
|-5,07
|0,77
|Netaş Telekom.
|16,20
|0,43
|24,04
|Niğbaş Niğde Beton
|14,10
|-0,14
|127,42
|Nuh Çimento
|17,29
|-1,09
|57,40
|Nurol GMYO
|5,02
|2,03
|40,62
|Odaş Elektrik
|2,62
|-3,32
|81,23
|Olmuksan-IP
|5,05
|-0,79
|97,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,04
|-2,22
|41,94
|Orma Orman Mahsulleri
|7,98
|8,42
|189,13
|Osmanlı Menkul
|12,90
|7,05
|208,55
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,97
|-4,81
|76,79
|Otokar
|161,70
|3,32
|9,97
|Oyak Çimento
|9,00
|-4,46
|63,71
|Oyak Yat. Ort.
|6,98
|-1,27
|202,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,51
|-1,96
|13,64
|Özak GMYO
|4,46
|-0,89
|73,54
|Özbal Çelik Boru
|3,99
|2,84
|147,54
|Özderici GMYO
|2,40
|-3,23
|52,87
|Özerden Plastik
|2,55
|0,00
|11,84
|Panora GMYO
|5,65
|-1,91
|0,86
|Papilon Savunma
|17,06
|-1,22
|121,38
|Park Elek.Madencilik
|4,25
|0,95
|39,34
|Parsan
|20,38
|-0,29
|20,31
|Pegasus
|53,25
|4,72
|-38,37
|Peker GMYO
|9,62
|-9,93
|207,35
|Penguen Gıda
|4,37
|0,23
|111,11
|Pera GMYO
|1,56
|0,00
|65,96
|Pergamon Dış Ticaret
|11,00
|-0,81
|42,16
|Petkim
|4,36
|1,87
|14,44
|Petrokent Turizm
|251,70
|9,96
|96,49
|Pınar Et ve Un
|19,87
|0,05
|116,68
|Pınar Su
|5,97
|-0,83
|157,33
|Pınar Süt
|19,91
|0,35
|57,14
|Plastikkart
|15,50
|-0,77
|67,21
|Polisan Holding
|3,32
|0,91
|10,02
|Politeknik Metal
|128,20
|1,18
|68,52
|Prizma Press Matbaacılık
|4,63
|-0,86
|7,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,20
|0,03
|7,44
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,30
|-2,65
|-33,15
|QNB Finansbank
|41,44
|-2,59
|10,51
|Ral Yatırım Holding
|17,38
|0,46
|155,59
|Ray Sigorta
|6,13
|-1,76
|79,24
|Reysaş GMYO
|5,85
|1,92
|27,45
|Reysaş Lojistik
|6,17
|1,98
|40,87
|Rhea Girişim
|2,33
|-2,51
|95,80
|Rodrigo Tekstil
|2,58
|-2,27
|42,54
|Royal Halı
|2,16
|0,47
|57,66
|RTA Laboratuvarları
|34,10
|10,00
|1369,83
|Sabancı Holding
|9,34
|0,97
|2,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|-0,43
|111,01
|Salix Yatırım Holding
|9,90
|-0,50
|37,31
|Sanel Mühendislik
|3,97
|-0,75
|35,31
|Sanifoam Sünger
|6,05
|-1,31
|21,00
|Sanko Pazarlama
|7,80
|-0,51
|0,78
|Saray Matbaacılık
|3,12
|1,96
|141,34
|Sarkuysan
|7,27
|-2,42
|50,52
|Sasa Polyester
|11,29
|-0,62
|46,05
|Say Reklamcılık
|4,33
|-3,99
|93,30
|Sekuro Plastik
|7,52
|-1,96
|40,30
|Selçuk Ecza Deposu
|9,02
|-1,10
|51,22
|Selçuk Gıda
|3,04
|2,36
|76,74
|Senkron Güvenlik
|2,88
|2,49
|5,49
|Serve Film Prodüksiyon
|6,59
|-3,09
|314,47
|Servet GMYO
|17,00
|-1,45
|100,00
|Seyitler Kimya
|9,17
|-0,54
|35,05
|Silverline Endüstri
|4,05
|-3,34
|87,50
|Sinpaş GMYO
|1,59
|-2,45
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,90
|-1,11
|-9,28
|Soda Sanayii
|7,43
|4,80
|25,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,82
|-0,17
|207,32
|Söktaş
|2,97
|2,06
|74,65
|Sönmez Filament
|7,98
|-4,55
|63,52
|Sönmez Pamuklu
|8,99
|-6,65
|82,72
|Sumaş Suni Tahta
|13,20
|2,64
|33,33
|Şeker Fin. Kir.
|4,67
|-0,43
|-2,30
|Şekerbank
|1,69
|0,60
|29,01
|Şişe Cam
|6,68
|4,87
|30,42
|Şok Marketler
|13,88
|0,43
|29,00
|T. Halk Bankası
|6,14
|0,16
|3,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,12
|0,29
|-5,69
|T.S.K.B.
|1,30
|-0,76
|7,44
|T.Tuborg
|15,17
|-0,52
|27,48
|Taç Tarım Ürünleri
|6,00
|7,33
|92,31
|Tat Gıda
|10,31
|-0,39
|69,47
|TAV Havalimanları
|18,09
|2,32
|-33,41
|Taze Kuru Gıda
|16,50
|0,00
|127,90
|Tek-Art Turizm
|1,98
|-2,46
|57,14
|Tekfen Holding
|18,39
|0,05
|-0,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,93
|-1,84
|65,00
|Temapol Polimer Plastik
|8,02
|-1,72
|53,64
|TGS Dış Ticaret
|7,25
|0,55
|55,25
|Tofaş Oto. Fab.
|26,04
|0,54
|11,75
|Torunlar GMYO
|3,88
|-2,76
|41,09
|Trabzon Liman
|14,42
|-0,76
|35,27
|Trabzonspor Sportif
|6,93
|-10,00
|222,33
|Trakya Cam
|4,71
|9,28
|38,90
|Trend GMYO
|4,85
|-2,81
|120,45
|TSKB GMYO
|3,27
|-1,51
|144,03
|Tuğçelik
|5,80
|-3,97
|46,84
|Tukaş
|8,98
|0,00
|-27,29
|Turcas Petrol
|3,88
|-3,24
|45,32
|Turkcell
|16,20
|-1,04
|17,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|-0,67
|15,13
|Tüpraş
|88,50
|0,57
|-30,21
|Türk Hava Yolları
|11,78
|4,16
|-18,53
|Türk Prysmian Kablo
|5,80
|-2,51
|124,76
|Türk Telekom
|8,24
|-0,72
|11,80
|Türk Traktör
|90,15
|-2,01
|70,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|65,75
|-3,02
|56,55
|Ufuk Yatırım
|5,61
|7,47
|117,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,07
|-0,39
|139,15
|Ulusoy Elektrik
|38,60
|-2,08
|45,11
|Ulusoy Un Sanayi
|9,78
|2,84
|156,02
|Umpaş Holding
|0,77
|0,00
|24,19
|Uşak Seramik
|1,76
|-2,76
|45,04
|Utopya Turizm
|6,99
|-2,37
|42,07
|Uzertaş Boya
|5,10
|6,25
|129,73
|Ülker Bisküvi
|26,60
|2,07
|18,96
|Vakıf Fin. Kir.
|3,05
|-1,93
|26,03
|Vakıf GMYO
|3,07
|0,66
|77,36
|Vakıf Yat. Ort.
|6,39
|9,98
|250,88
|Vakıflar Bankası
|5,12
|-0,19
|-7,08
|Vakko Tekstil
|5,55
|-0,72
|22,25
|Vanet Gıda
|1,95
|3,72
|36,36
|Verusa Holding
|28,52
|-0,49
|53,74
|Verusaturk Girisim
|5,80
|-1,53
|10,29
|Vestel
|16,52
|0,06
|30,90
|Vestel Beyaz Eşya
|27,98
|1,60
|29,54
|Viking Kağıt
|4,88
|-2,01
|160,96
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|0,00
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|-0,42
|-4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,02
|-2,91
|75,76
|Yataş
|8,71
|-2,02
|18,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,04
|-4,10
|88,82
|Yeni Gimat GMYO
|12,26
|0,57
|2,41
|Yeşil GMYO
|0,97
|-1,02
|51,56
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|17,18
|-1,43
|52,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.998,00
|-0,03
|137,62
|Yonga Mobilya
|24,88
|3,67
|169,26
|Yükselen Çelik
|11,31
|-2,50
|84,50
|Yünsa
|16,67
|-2,34
|65,58
|Zorlu Enerji
|2,63
|-5,73
|61,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)