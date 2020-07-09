Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.000,10 -2,39 55,73 İş Bankası (C) 5,40 0,56 -15,76 İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86 İş Fin.Kir. 4,16 -0,95 9,47 İş Girişim 7,52 -1,18 97,89 İş GMYO 2,15 -1,38 22,16 İş Y. Men. Değ. 6,79 0,44 68,62 İş Yat. Ort. 2,69 -1,10 66,94 İşbir Holding 1.351,00 0,07 214,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -3,96 56,45 İttifak Holding 3,58 0,00 -3,76 İz Hayvancılık Tarım 5,17 0,00 97,59 İzmir Demir Çelik 16,41 -1,14 100,37 İzmir Fırça 2,71 -6,55 50,56 Jantsa Jant Sanayi 77,00 2,80 44,77 Kafein Yazılım 19,20 -0,93 72,88 Kapital Yat. Holding 3,65 0,27 50,83 Kaplamin 10,26 -3,21 84,86 Kardemir (A) 4,58 -0,87 72,83 Kardemir (B) 3,70 -1,60 40,15 Kardemir (D) 3,26 -0,31 22,56 Karel Elektronik 17,09 -1,04 17,62 Karsan Otomotiv 3,38 -4,25 113,92 Karsu Tekstil 4,39 7,86 35,49 Kartonsan 470,00 2,42 21,65 Katmerciler Ekipman 5,15 -0,39 34,11 Kent Gıda 917,10 9,99 421,67 Kerevitaş Gıda 5,03 -2,14 54,29 Kervansaray Yat. Holding 0,44 2,33 -20,00 Kiler GMYO 5,68 7,17 49,87 Klimasan Klima 16,74 0,42 -21,09 Koç Holding 17,88 -0,06 -10,64 Konfrut Gıda 10,88 -0,91 39,13 Konya Çimento 302,40 3,10 11,46 Kordsa Teknik Tekstil 12,56 -0,32 -1,23 Koza Altın 85,85 -0,12 15,94 Koza Madencilik 13,67 -0,07 36,29 Körfez GMYO 3,25 -4,41 35,98 Kristal Kola 2,31 -2,53 52,98 Kron Telekomünikasyon 27,86 -1,21 119,03 Kuştur Kuşadası Turizm 58,10 0,17 145,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,12 -3,70 89,09 Kütahya Porselen 40,10 1,06 505,74 Lider Faktoring 3,83 7,58 108,72 Link Bilgisayar 26,00 -1,44 43,25 Logo Yazılım 89,05 2,36 46,46 Lokman Hekim Sağlık 9,60 9,97 66,09 Lüks Kadife 19,99 9,96 131,37 Makina Takım 2,45 -3,54 30,32 Marka Yatırım Holding 2,58 -2,64 118,64 Marmaris Altınyunus 91,75 -0,16 29,23 Marshall 94,65 5,46 99,10 Martı GMYO 2,44 -9,29 141,58 Martı Otel 1,30 -5,80 42,86 Mavi Giyim 46,94 -0,42 -18,93 Mazhar Zorlu Holding 16,80 -0,83 38,96 Mega Polietilen 4,43 -0,45 101,36 Menderes Tekstil 3,04 -1,30 132,06 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 23,02 1,41 18,42 Merko Gıda 1,68 -2,89 60,00 Metemtur Otelcilik 2,44 -2,79 37,08 Metro Holding 1,89 -2,58 36,96 Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 -1,01 100,51 Metro Yatırım Ortaklığı 2,62 -3,68 -50,87 Migros Ticaret 41,58 -0,53 71,68 Milpa 4,01 -2,43 83,11 Mistral GMYO 2,61 -4,40 38,10 MLP Sağlık 22,88 -0,95 43,00 MMC San. ve Tic. Yat. 1,73 -0,57 51,75 Mondi Tire Kutsan 6,84 -1,44 65,22 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,46 -2,53 100,16 Net Holding 2,62 -5,07 0,77 Netaş Telekom. 16,20 0,43 24,04 Niğbaş Niğde Beton 14,10 -0,14 127,42 Nuh Çimento 17,29 -1,09 57,40 Nurol GMYO 5,02 2,03 40,62 Odaş Elektrik 2,62 -3,32 81,23 Olmuksan-IP 5,05 -0,79 97,19 Orge Enerji Elektrik 7,04 -2,22 41,94 Orma Orman Mahsulleri 7,98 8,42 189,13 Osmanlı Menkul 12,90 7,05 208,55 Ostim Endüstriyel Yat 2,97 -4,81 76,79 Otokar 161,70 3,32 9,97 Oyak Çimento 9,00 -4,46 63,71 Oyak Yat. Ort. 6,98 -1,27 202,34 Oylum Sınai Yatırımlar 3,51 -1,96 13,64 Özak GMYO 4,46 -0,89 73,54 Özbal Çelik Boru 3,99 2,84 147,54 Özderici GMYO 2,40 -3,23 52,87 Özerden Plastik 2,55 0,00 11,84 Panora GMYO 5,65 -1,91 0,86 Papilon Savunma 17,06 -1,22 121,38 Park Elek.Madencilik 4,25 0,95 39,34 Parsan 20,38 -0,29 20,31 Pegasus 53,25 4,72 -38,37 Peker GMYO 9,62 -9,93 207,35 Penguen Gıda 4,37 0,23 111,11 Pera GMYO 1,56 0,00 65,96 Pergamon Dış Ticaret 11,00 -0,81 42,16 Petkim 4,36 1,87 14,44 Petrokent Turizm 251,70 9,96 96,49 Pınar Et ve Un 19,87 0,05 116,68 Pınar Su 5,97 -0,83 157,33 Pınar Süt 19,91 0,35 57,14 Plastikkart 15,50 -0,77 67,21 Polisan Holding 3,32 0,91 10,02 Politeknik Metal 128,20 1,18 68,52 Prizma Press Matbaacılık 4,63 -0,86 7,67 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,20 0,03 7,44 QNB Finans Fin. Kir. 86,30 -2,65 -33,15 QNB Finansbank 41,44 -2,59 10,51 Ral Yatırım Holding 17,38 0,46 155,59 Ray Sigorta 6,13 -1,76 79,24 Reysaş GMYO 5,85 1,92 27,45 Reysaş Lojistik 6,17 1,98 40,87 Rhea Girişim 2,33 -2,51 95,80 Rodrigo Tekstil 2,58 -2,27 42,54 Royal Halı 2,16 0,47 57,66 RTA Laboratuvarları 34,10 10,00 1369,83 Sabancı Holding 9,34 0,97 2,42 Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 -0,43 111,01 Salix Yatırım Holding 9,90 -0,50 37,31 Sanel Mühendislik 3,97 -0,75 35,31 Sanifoam Sünger 6,05 -1,31 21,00 Sanko Pazarlama 7,80 -0,51 0,78 Saray Matbaacılık 3,12 1,96 141,34 Sarkuysan 7,27 -2,42 50,52 Sasa Polyester 11,29 -0,62 46,05 Say Reklamcılık 4,33 -3,99 93,30 Sekuro Plastik 7,52 -1,96 40,30 Selçuk Ecza Deposu 9,02 -1,10 51,22 Selçuk Gıda 3,04 2,36 76,74 Senkron Güvenlik 2,88 2,49 5,49 Serve Film Prodüksiyon 6,59 -3,09 314,47 Servet GMYO 17,00 -1,45 100,00 Seyitler Kimya 9,17 -0,54 35,05 Silverline Endüstri 4,05 -3,34 87,50 Sinpaş GMYO 1,59 -2,45 37,07 Smartiks Yazılım 8,90 -1,11 -9,28 Soda Sanayii 7,43 4,80 25,36 Sodaş Sodyum Sanayii 11,82 -0,17 207,32 Söktaş 2,97 2,06 74,65 Sönmez Filament 7,98 -4,55 63,52 Sönmez Pamuklu 8,99 -6,65 82,72 Sumaş Suni Tahta 13,20 2,64 33,33 Şeker Fin. Kir. 4,67 -0,43 -2,30 Şekerbank 1,69 0,60 29,01 Şişe Cam 6,68 4,87 30,42 Şok Marketler 13,88 0,43 29,00 T. Halk Bankası 6,14 0,16 3,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,12 0,29 -5,69 T.S.K.B. 1,30 -0,76 7,44 T.Tuborg 15,17 -0,52 27,48 Taç Tarım Ürünleri 6,00 7,33 92,31 Tat Gıda 10,31 -0,39 69,47 TAV Havalimanları 18,09 2,32 -33,41 Taze Kuru Gıda 16,50 0,00 127,90 Tek-Art Turizm 1,98 -2,46 57,14 Tekfen Holding 18,39 0,05 -0,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,93 -1,84 65,00 Temapol Polimer Plastik 8,02 -1,72 53,64 TGS Dış Ticaret 7,25 0,55 55,25 Tofaş Oto. Fab. 26,04 0,54 11,75 Torunlar GMYO 3,88 -2,76 41,09 Trabzon Liman 14,42 -0,76 35,27 Trabzonspor Sportif 6,93 -10,00 222,33 Trakya Cam 4,71 9,28 38,90 Trend GMYO 4,85 -2,81 120,45 TSKB GMYO 3,27 -1,51 144,03 Tuğçelik 5,80 -3,97 46,84 Tukaş 8,98 0,00 -27,29 Turcas Petrol 3,88 -3,24 45,32 Turkcell 16,20 -1,04 17,39 Tümosan Motor ve Traktör 7,38 -0,67 15,13 Tüpraş 88,50 0,57 -30,21 Türk Hava Yolları 11,78 4,16 -18,53 Türk Prysmian Kablo 5,80 -2,51 124,76 Türk Telekom 8,24 -0,72 11,80 Türk Traktör 90,15 -2,01 70,38 Türker Proje Gayrimenkul 65,75 -3,02 56,55 Ufuk Yatırım 5,61 7,47 117,44 Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -0,39 139,15 Ulusoy Elektrik 38,60 -2,08 45,11 Ulusoy Un Sanayi 9,78 2,84 156,02 Umpaş Holding 0,77 0,00 24,19 Uşak Seramik 1,76 -2,76 45,04 Utopya Turizm 6,99 -2,37 42,07 Uzertaş Boya 5,10 6,25 129,73 Ülker Bisküvi 26,60 2,07 18,96 Vakıf Fin. Kir. 3,05 -1,93 26,03 Vakıf GMYO 3,07 0,66 77,36 Vakıf Yat. Ort. 6,39 9,98 250,88 Vakıflar Bankası 5,12 -0,19 -7,08 Vakko Tekstil 5,55 -0,72 22,25 Vanet Gıda 1,95 3,72 36,36 Verusa Holding 28,52 -0,49 53,74 Verusaturk Girisim 5,80 -1,53 10,29 Vestel 16,52 0,06 30,90 Vestel Beyaz Eşya 27,98 1,60 29,54 Viking Kağıt 4,88 -2,01 160,96 Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 0,00 64,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,42 -4,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,02 -2,91 75,76 Yataş 8,71 -2,02 18,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,04 -4,10 88,82 Yeni Gimat GMYO 12,26 0,57 2,41 Yeşil GMYO 0,97 -1,02 51,56 Yeşil Yapı 1,04 0,97 57,58 Yeşil Yatırım Holding 17,18 -1,43 52,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.998,00 -0,03 137,62 Yonga Mobilya 24,88 3,67 169,26 Yükselen Çelik 11,31 -2,50 84,50 Yünsa 16,67 -2,34 65,58 Zorlu Enerji 2,63 -5,73 61,35

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)