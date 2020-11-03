Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.499,90 -1,19 34,19 İş Bankası (C) 5,24 1,55 -18,25 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,63 2,54 -4,47 İş Girişim 17,10 -3,93 350,00 İş GMYO 1,95 3,17 10,80 İş Y. Men. Değ. 10,79 0,09 167,96 İş Yat. Ort. 3,01 0,67 86,80 İşbir Holding 2.900,00 -1,76 574,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,10 -1,79 77,42 İttifak Holding 2,46 -6,46 93,73 İz Hayvancılık Tarım 8,17 0,00 212,25 İzmir Demir Çelik 23,78 -8,96 190,35 İzmir Fırça 6,69 -0,74 271,67 Jantsa Jant Sanayi 179,10 -2,40 236,73 Kafein Yazılım 16,50 1,60 48,57 Kaplamin 21,00 0,00 278,38 Kardemir (A) 4,89 -5,60 84,53 Kardemir (B) 3,45 -2,82 30,68 Kardemir (D) 3,34 -2,05 25,56 Karel Elektronik 16,65 0,91 14,59 Karsan Otomotiv 2,81 1,08 77,85 Karsu Tekstil 6,41 4,57 97,84 Kartonsan 1.909,90 -4,22 394,36 Katmerciler Ekipman 3,04 -1,94 98,86 Kent Gıda 291,00 1,04 1153,15 Kerevitaş Gıda 6,40 0,47 96,32 Kervansaray Yat. Holding 1,06 -9,40 92,73 Kiler GMYO 10,54 -1,59 178,10 Klimasan Klima 14,25 0,42 -32,83 Koç Holding 14,52 1,04 -27,43 Konfrut Gıda 15,15 -0,79 93,73 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 15,10 3,21 Konya Çimento 744,80 0,01 174,53 Kordsa Teknik Tekstil 11,40 -1,21 -10,35 Koza Altın 75,40 1,82 1,82 Koza Madencilik 12,30 1,49 22,63 Körfez GMYO 6,06 -0,66 153,56 Kristal Kola 2,44 -0,81 61,59 Kron Telekomünikasyon 26,16 0,62 105,66 Kuştur Kuşadası Turizm 125,00 5,04 432,48 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 2,76 98,88 Kütahya Porselen 28,04 0,72 323,56 Lider Faktoring 3,33 0,91 81,47 Link Bilgisayar 45,62 -1,68 153,60 Logo Yazılım 93,15 0,54 53,21 Lokman Hekim Sağlık 11,40 -2,23 98,76 Lüks Kadife 30,16 -2,33 249,07 Makina Takım 2,91 2,83 54,79 Marka Yatırım Holding 3,68 1,94 211,86 Marmaris Altınyunus 87,80 4,34 23,66 Marshall 284,70 -7,56 498,86 Martı GMYO 2,97 -1,00 194,06 Martı Otel 2,29 0,00 151,65 Mavi Giyim 37,64 1,40 -34,99 Mazhar Zorlu Holding 18,20 1,11 50,54 Mega Polietilen 12,32 10,00 871,26 Menderes Tekstil 3,08 1,32 135,11 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 68,00 0,00 249,79 Merko Gıda 12,18 -8,28 1060,00 Metemtur Otelcilik 9,67 -1,43 443,26 Metro Holding 2,30 0,44 66,67 Metro Petrol ve Tesisleri 3,46 3,28 76,53 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -0,84 -55,74 Migros Ticaret 38,80 2,65 60,20 Milpa 5,17 0,39 136,07 Mistral GMYO 4,54 9,93 141,93 MLP Sağlık 17,66 3,88 10,38 MMC San. ve Tic. Yat. 5,82 0,00 410,53 Mondi Tire Kutsan 6,38 0,63 54,11 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,90 3,51 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 31,50 -0,25 147,64 Net Holding 3,03 0,00 16,54 Netaş Telekom. 21,06 2,13 61,26 Niğbaş Niğde Beton 43,70 1,86 604,84 Nuh Çimento 31,80 1,47 189,49 Nurol GMYO 6,01 0,50 68,35 Odaş Elektrik 3,28 2,82 126,88 Olmuksan-IP 8,91 4,09 247,92 Orge Enerji Elektrik 7,18 0,28 44,76 Orma Orman Mahsulleri 12,05 0,08 336,59 Osmanlı Menkul 19,30 -2,03 362,69 Ostim Endüstriyel Yat 4,32 5,37 157,14 Otokar 178,80 -1,38 21,60 Oyak Çimento 7,35 0,27 33,69 Oyak Yat. Ort. 6,12 0,33 165,09 Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 0,21 55,72 Özak GMYO 4,10 1,74 59,53 Özbal Çelik Boru 6,33 1,28 292,71 Özderici GMYO 2,18 1,40 38,85 Özerden Plastik 7,39 -1,99 224,12 Panora GMYO 5,79 1,22 3,36 Papilon Savunma 18,15 2,72 135,52 Park Elek.Madencilik 4,78 -2,25 56,72 Parsan 18,93 2,05 11,75 Pegasus 42,80 -1,47 -50,46 Peker GMYO 2,65 1,92 193,03 Penguen Gıda 4,99 -1,77 445,12 Pera GMYO 2,60 4,84 176,60 Pergamon Dış Ticaret 15,30 2,41 97,73 Petkim 4,23 3,17 11,02 Petrokent Turizm 650,10 10,00 407,49 Pınar Et ve Un 24,18 0,67 166,02 Pınar Su 7,30 -1,22 214,66 Pınar Süt 19,38 0,00 53,69 Plastikkart 10,49 0,38 13,16 Polisan Holding 3,78 0,00 25,27 Politeknik Metal 324,00 0,00 325,91 Prizma Press Matbaacılık 6,71 0,00 56,05 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.234,40 0,38 11,43 QNB Finans Fin. Kir. 125,90 -0,87 -2,48 QNB Finansbank 68,05 0,07 81,47 Ral Yatırım Holding 4,85 -0,41 84,80 Ray Sigorta 19,40 -1,77 467,25 Reysaş GMYO 4,71 -2,69 2,61 Reysaş Lojistik 7,34 1,94 67,58 Rhea Girişim 3,31 7,47 178,15 Rodrigo Tekstil 9,00 0,00 397,24 Royal Halı 3,95 -1,25 188,32 RTA Laboratuvarları 48,80 -3,37 2003,45 Sabancı Holding 8,45 0,00 -7,34 Safkar Ege Soğutmacılık 5,18 1,97 137,61 Sanel Mühendislik 3,13 -2,49 6,68 Sanifoam Sünger 12,95 4,86 159,00 Sanko Pazarlama 7,57 -0,53 3,90 Saray Matbaacılık 5,46 0,18 322,35 Sarkuysan 6,64 0,45 108,97 Sasa Polyester 15,35 1,19 98,58 Say Yenilenebilir Enerji 8,17 6,66 264,73 Sekuro Plastik 10,01 0,10 86,75 Selçuk Ecza Deposu 9,41 -0,32 57,76 Selçuk Gıda 4,00 0,00 271,15 Senkron Güvenlik 2,89 -7,96 5,86 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,00 906,29 Servet GMYO 43,00 9,19 405,88 Seyitler Kimya 11,96 -0,33 76,14 Silverline Endüstri 4,12 0,73 90,74 Sinpaş GMYO 2,66 1,53 129,31 Smartiks Yazılım 7,71 0,65 -21,41 Sodaş Sodyum Sanayii 24,50 -0,41 536,99 Söktaş 4,88 -0,41 186,97 Sönmez Filament 24,60 -1,05 404,10 Sönmez Pamuklu 14,83 -1,59 201,42 Sumaş Suni Tahta 31,92 0,00 225,29 Şeker Fin. Kir. 4,31 0,70 -9,83 Şekerbank 1,73 1,17 32,06 Şişe Cam 6,45 1,42 26,71 Şok Marketler 11,44 0,97 6,32 T. Halk Bankası 4,79 1,48 -18,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 64,00 -1,54 46,79 T.S.K.B. 2,41 -5,49 99,17 T.Tuborg 17,17 0,41 44,29 Taç Tarım Ürünleri 10,92 -2,85 250,00 Tat Gıda 10,32 0,39 69,63 TAV Havalimanları 14,19 -1,46 -47,76 Taze Kuru Gıda 241,50 -7,54 3235,64 Tek-Art Turizm 1,69 2,42 34,13 Tekfen Holding 13,66 1,11 -24,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,94 -1,00 112,86 Temapol Polimer Plastik 9,29 0,43 77,97 TGS Dış Ticaret 9,35 -1,06 100,21 Tofaş Oto. Fab. 27,08 0,89 16,21 Torunlar GMYO 3,51 1,74 27,64 Trabzon Liman 29,86 -2,99 185,09 Trabzonspor Sportif 3,95 0,00 83,72 Trend GMYO 8,97 -0,55 307,73 TSKB GMYO 3,45 1,17 261,26 Tuğçelik 7,28 -0,41 84,30 Tukaş 10,14 0,10 -17,89 Turcas Petrol 4,53 4,62 69,66 Turkcell 15,15 0,60 9,78 Tümosan Motor ve Traktör 9,59 -0,42 49,61 Tüpraş 76,80 1,92 -39,43 Türk Hava Yolları 9,43 0,21 -34,79 Türk Prysmian Kablo 11,90 0,42 361,15 Türk Telekom 6,62 0,30 -8,25 Türk Traktör 116,20 4,50 119,62 Türker Proje Gayrimenkul 80,00 -3,61 90,48 Türkiye Sigorta 5,62 -0,53 158,06 Ufuk Yatırım 10,60 -4,50 310,85 Ulaşlar Turizm Yat. 3,71 0,82 298,13 Ulusoy Elektrik 50,05 0,10 88,16 Ulusoy Un Sanayi 11,74 -1,10 207,33 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,15 0,47 77,18 Utopya Turizm 25,12 -1,49 410,57 Uzertaş Boya 36,54 -10,00 1545,95 Ülker Bisküvi 20,72 0,68 -7,33 Vakıf Fin. Kir. 3,88 9,92 83,23 Vakıf GMYO 3,62 7,42 109,13 Vakıf Yat. Ort. 8,39 9,96 360,70 Vakıflar Bankası 3,89 1,57 -29,40 Vakko Tekstil 5,35 0,94 17,84 Vanet Gıda 9,80 9,99 585,31 Verusa Holding 38,92 -0,10 109,80 Verusaturk Girisim 8,61 0,82 63,73 Vestel 17,07 3,83 35,26 Vestel Beyaz Eşya 30,96 1,44 46,74 Viking Kağıt 6,43 -1,08 243,85 Yapı Kredi Koray GMYO 3,98 1,53 64,46 Yapı ve Kredi Bank. 2,23 1,83 -10,08 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,78 -10,00 392,00 Yataş 9,02 1,01 22,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 2,84 147,20 Yeni Gimat GMYO 13,04 -0,23 8,93 Yeşil GMYO 1,06 1,92 65,63 Yeşil Yapı 1,22 -0,81 84,85 Yeşil Yatırım Holding 45,12 -2,59 301,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.298,00 419,46 Yonga Mobilya 31,00 0,65 235,77 Yükselen Çelik 6,53 1,40 113,05 Yünsa 12,20 0,58 21,18 Zorlu Enerji 2,57 2,39 57,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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