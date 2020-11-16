Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.200,00 39,83 İş Bankası (C) 7,00 1,01 9,20 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,89 2,10 2,37 İş Girişim 15,34 2,27 303,68 İş GMYO 2,01 1,01 14,20 İş Y. Men. Değ. 12,97 -0,31 222,10 İş Yat. Ort. 3,27 0,31 102,94 İşbir Holding 2.745,00 -0,17 538,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 -1,65 91,94 İttifak Holding 2,39 5,29 88,21 İz Hayvancılık Tarım 10,80 7,57 312,77 İzmir Demir Çelik 19,00 -4,90 131,99 İzmir Fırça 7,05 0,00 291,67 Jantsa Jant Sanayi 208,90 1,21 292,76 Kafein Yazılım 17,69 -0,62 59,28 Kaplamin 22,60 5,41 307,21 Kardemir (A) 4,70 1,08 77,36 Kardemir (B) 3,91 1,56 48,11 Kardemir (D) 4,41 1,15 65,79 Karel Elektronik 17,11 0,29 17,76 Karsan Otomotiv 3,04 1,00 92,41 Karsu Tekstil 6,23 -0,16 92,28 Kartonsan 2.359,50 10,00 510,73 Katmerciler Ekipman 3,35 2,13 119,14 Kent Gıda 313,00 6,10 1247,89 Kerevitaş Gıda 6,92 4,53 112,27 Kervansaray Yat. Holding 0,86 1,18 56,36 Kiler GMYO 2,55 0,00 138,55 Klimasan Klima 15,85 9,99 -25,28 Koç Holding 19,14 1,16 -4,34 Konfrut Gıda 16,44 7,31 110,23 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,45 1,32 Konya Çimento 800,00 3,11 194,88 Kordsa Teknik Tekstil 12,50 0,64 -1,70 Koza Altın 75,35 -0,33 1,76 Koza Madencilik 12,51 0,16 24,73 Körfez GMYO 7,00 2,94 192,89 Kristal Kola 2,37 0,00 56,95 Kron Telekomünikasyon 26,04 0,00 104,72 Kuştur Kuşadası Turizm 205,00 9,28 773,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 4,39 112,25 Kütahya Porselen 38,82 1,94 486,40 Lider Faktoring 3,39 -0,88 84,74 Link Bilgisayar 45,64 0,93 153,72 Logo Yazılım 98,75 0,51 62,42 Lokman Hekim Sağlık 11,79 3,42 105,56 Lüks Kadife 29,68 -1,33 243,52 Makina Takım 2,82 1,44 50,00 Marka Yatırım Holding 8,15 9,99 590,68 Marmaris Altınyunus 88,40 3,70 24,51 Marshall 315,40 4,68 563,44 Martı GMYO 3,42 5,23 238,61 Martı Otel 3,68 9,85 304,40 Mavi Giyim 47,90 0,84 -17,27 Mazhar Zorlu Holding 18,00 0,00 48,88 Mega Polietilen 12,99 -1,89 924,08 Menderes Tekstil 3,16 0,64 141,22 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 74,25 0,00 281,94 Merko Gıda 13,06 7,14 1143,81 Metemtur Otelcilik 11,44 2,14 542,70 Metro Holding 2,09 3,47 51,45 Metro Petrol ve Tesisleri 3,45 0,88 76,02 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 0,00 -56,68 Migros Ticaret 39,28 0,92 62,18 Milpa 5,58 1,27 154,79 Mistral GMYO 4,37 0,23 132,87 MLP Sağlık 19,38 6,78 21,12 MMC San. ve Tic. Yat. 5,85 1,74 413,16 Mondi Tire Kutsan 6,56 1,23 58,45 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.112,20 3,63 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,64 -1,82 180,19 Net Holding 3,31 2,48 27,31 Netaş Telekom. 20,48 1,99 56,81 Niğbaş Niğde Beton 57,85 -0,09 833,06 Nuh Çimento 36,36 -0,82 231,00 Nurol GMYO 6,59 -1,35 84,59 Odaş Elektrik 3,48 0,29 140,71 Olmuksan-IP 7,35 0,27 187,00 Orge Enerji Elektrik 7,72 0,52 55,65 Orma Orman Mahsulleri 11,00 1,20 298,55 Osmanlı Menkul 23,38 -4,73 460,50 Ostim Endüstriyel Yat 4,12 -2,60 145,24 Otokar 203,00 0,74 38,06 Oyak Çimento 8,09 0,87 47,15 Oyak Yat. Ort. 6,34 0,79 174,62 Oylum Sınai Yatırımlar 5,22 4,19 69,00 Özak GMYO 4,38 0,00 70,43 Özbal Çelik Boru 7,14 1,42 342,97 Özderici GMYO 2,30 0,00 46,50 Özerden Plastik 8,91 -9,91 290,79 Panora GMYO 6,46 1,10 15,32 Papilon Savunma 22,70 0,00 194,56 Park Elek.Madencilik 5,18 0,78 69,84 Parsan 20,14 -0,10 18,89 Pegasus 55,60 1,37 -35,65 Peker GMYO 2,70 1,12 198,55 Penguen Gıda 5,37 8,27 486,63 Pera GMYO 2,73 1,87 190,43 Pergamon Dış Ticaret 17,22 3,73 122,55 Petkim 4,79 0,84 25,72 Petrokent Turizm 810,00 0,00 532,32 Pınar Et ve Un 23,50 1,12 158,54 Pınar Su 7,56 -1,18 225,86 Pınar Süt 19,95 1,27 58,21 Plastikkart 11,34 0,80 22,33 Polisan Holding 3,99 1,27 32,23 Politeknik Metal 300,00 -0,99 294,36 Prizma Press Matbaacılık 6,35 0,79 47,67 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.222,90 -0,59 10,39 QNB Finans Fin. Kir. 128,00 0,63 -0,85 QNB Finansbank 69,05 0,58 84,13 Ral Yatırım Holding 4,92 -1,01 87,47 Ray Sigorta 20,02 -0,10 485,38 Reysaş GMYO 4,83 3,21 5,23 Reysaş Lojistik 7,94 5,31 81,28 Rhea Girişim 3,09 1,31 159,66 Rodrigo Tekstil 11,10 -3,48 513,26 Royal Halı 3,99 9,92 191,24 RTA Laboratuvarları 42,60 0,90 1736,21 Sabancı Holding 10,87 1,59 19,19 Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 9,92 230,28 Sanel Mühendislik 3,55 -1,39 20,99 Sanifoam Sünger 14,90 3,11 198,00 Sanko Pazarlama 7,66 1,19 5,13 Saray Matbaacılık 7,07 -1,26 446,88 Sarkuysan 7,05 1,29 121,88 Sasa Polyester 17,29 0,99 123,67 Say Yenilenebilir Enerji 8,84 0,91 294,64 Sekuro Plastik 11,81 -2,40 120,34 Selçuk Ecza Deposu 9,43 1,40 58,09 Selçuk Gıda 3,85 -2,78 257,24 Senkron Güvenlik 3,86 2,93 41,39 Serve Film Prodüksiyon 15,75 -10,00 890,57 Servet GMYO 48,54 3,28 471,06 Seyitler Kimya 15,35 9,88 126,07 Silverline Endüstri 4,29 0,23 98,61 Sinpaş GMYO 4,02 9,24 246,55 Smartiks Yazılım 7,68 -0,90 -21,71 Sodaş Sodyum Sanayii 24,02 0,08 524,51 Söktaş 5,20 -1,70 205,79 Sönmez Filament 32,00 0,25 555,74 Sönmez Pamuklu 16,02 0,63 225,61 Sumaş Suni Tahta 32,98 0,00 236,09 Şeker Fin. Kir. 4,30 -0,69 -10,04 Şekerbank 1,52 0,66 39,42 Şişe Cam 6,88 1,03 35,16 Şok Marketler 11,86 2,86 10,22 T. Halk Bankası 5,46 0,74 -7,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 66,50 -0,23 52,52 T.S.K.B. 2,31 0,43 90,91 T.Tuborg 17,96 0,06 50,92 Taç Tarım Ürünleri 10,70 3,38 242,95 Tat Gıda 11,40 3,17 87,38 TAV Havalimanları 17,63 2,26 -35,10 Taze Kuru Gıda 387,50 -9,99 5252,21 Tek-Art Turizm 1,77 2,31 40,48 Tekfen Holding 14,89 0,88 -17,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,12 0,33 117,14 Temapol Polimer Plastik 10,13 1,71 94,06 TGS Dış Ticaret 9,37 0,97 100,64 Tofaş Oto. Fab. 27,72 3,43 18,96 Torunlar GMYO 3,65 1,11 32,73 Trabzon Liman 36,62 -1,19 249,63 Trabzonspor Sportif 4,43 0,00 106,05 Trend GMYO 13,05 5,41 493,18 TSKB GMYO 3,60 -2,70 276,97 Tuğçelik 7,35 1,52 86,08 Tukaş 10,88 2,35 -11,90 Turcas Petrol 4,85 0,83 81,65 Turkcell 16,23 0,25 17,61 Tümosan Motor ve Traktör 10,43 1,96 62,71 Tüpraş 90,30 1,80 -28,79 Türk Hava Yolları 11,64 1,22 -19,50 Türk Prysmian Kablo 12,74 -0,55 393,70 Türk Telekom 7,93 -1,00 9,90 Türk Traktör 133,00 2,39 151,37 Türker Proje Gayrimenkul 85,10 2,78 102,62 Türkiye Sigorta 5,78 1,05 165,41 Ufuk Yatırım 11,50 0,00 345,74 Ulaşlar Turizm Yat. 3,73 1,63 300,27 Ulusoy Elektrik 51,45 0,00 93,42 Ulusoy Un Sanayi 11,94 2,49 212,57 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,61 6,53 115,09 Utopya Turizm 24,30 0,91 393,90 Uzertaş Boya 29,20 -9,99 1215,32 Ülker Bisküvi 22,22 1,83 -0,63 Vakıf Fin. Kir. 3,90 0,78 84,18 Vakıf GMYO 3,70 -0,27 113,75 Vakıf Yat. Ort. 7,86 0,77 331,60 Vakıflar Bankası 4,82 1,69 -12,52 Vakko Tekstil 6,24 5,23 37,44 Vanet Gıda 9,85 0,51 588,81 Verusa Holding 46,54 0,13 150,88 Verusaturk Girisim 8,79 1,38 67,15 Vestel 20,22 0,80 60,22 Vestel Beyaz Eşya 33,42 0,97 58,40 Viking Kağıt 6,42 -1,08 243,32 Yapı Kredi Koray GMYO 4,42 0,68 82,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,94 1,38 18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,10 -10,00 461,06 Yataş 11,01 3,09 50,00 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,03 0,75 150,31 Yeni Gimat GMYO 12,91 -0,15 7,84 Yeşil GMYO 1,04 0,97 62,50 Yeşil Yapı 1,23 -0,81 86,36 Yeşil Yatırım Holding 43,00 -0,92 282,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 20.051,10 0,76 580,85 Yonga Mobilya 30,36 0,53 228,84 Yükselen Çelik 7,08 1,43 131,00 Yünsa 14,05 2,86 39,55 Zorlu Enerji 2,71 1,50 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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