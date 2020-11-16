Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.200,00
|39,83
|İş Bankası (C)
|7,00
|1,01
|9,20
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,89
|2,10
|2,37
|İş Girişim
|15,34
|2,27
|303,68
|İş GMYO
|2,01
|1,01
|14,20
|İş Y. Men. Değ.
|12,97
|-0,31
|222,10
|İş Yat. Ort.
|3,27
|0,31
|102,94
|İşbir Holding
|2.745,00
|-0,17
|538,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|-1,65
|91,94
|İttifak Holding
|2,39
|5,29
|88,21
|İz Hayvancılık Tarım
|10,80
|7,57
|312,77
|İzmir Demir Çelik
|19,00
|-4,90
|131,99
|İzmir Fırça
|7,05
|0,00
|291,67
|Jantsa Jant Sanayi
|208,90
|1,21
|292,76
|Kafein Yazılım
|17,69
|-0,62
|59,28
|Kaplamin
|22,60
|5,41
|307,21
|Kardemir (A)
|4,70
|1,08
|77,36
|Kardemir (B)
|3,91
|1,56
|48,11
|Kardemir (D)
|4,41
|1,15
|65,79
|Karel Elektronik
|17,11
|0,29
|17,76
|Karsan Otomotiv
|3,04
|1,00
|92,41
|Karsu Tekstil
|6,23
|-0,16
|92,28
|Kartonsan
|2.359,50
|10,00
|510,73
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|2,13
|119,14
|Kent Gıda
|313,00
|6,10
|1247,89
|Kerevitaş Gıda
|6,92
|4,53
|112,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|1,18
|56,36
|Kiler GMYO
|2,55
|0,00
|138,55
|Klimasan Klima
|15,85
|9,99
|-25,28
|Koç Holding
|19,14
|1,16
|-4,34
|Konfrut Gıda
|16,44
|7,31
|110,23
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,45
|1,32
|Konya Çimento
|800,00
|3,11
|194,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,50
|0,64
|-1,70
|Koza Altın
|75,35
|-0,33
|1,76
|Koza Madencilik
|12,51
|0,16
|24,73
|Körfez GMYO
|7,00
|2,94
|192,89
|Kristal Kola
|2,37
|0,00
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,04
|0,00
|104,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|205,00
|9,28
|773,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|4,39
|112,25
|Kütahya Porselen
|38,82
|1,94
|486,40
|Lider Faktoring
|3,39
|-0,88
|84,74
|Link Bilgisayar
|45,64
|0,93
|153,72
|Logo Yazılım
|98,75
|0,51
|62,42
|Lokman Hekim Sağlık
|11,79
|3,42
|105,56
|Lüks Kadife
|29,68
|-1,33
|243,52
|Makina Takım
|2,82
|1,44
|50,00
|Marka Yatırım Holding
|8,15
|9,99
|590,68
|Marmaris Altınyunus
|88,40
|3,70
|24,51
|Marshall
|315,40
|4,68
|563,44
|Martı GMYO
|3,42
|5,23
|238,61
|Martı Otel
|3,68
|9,85
|304,40
|Mavi Giyim
|47,90
|0,84
|-17,27
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,00
|48,88
|Mega Polietilen
|12,99
|-1,89
|924,08
|Menderes Tekstil
|3,16
|0,64
|141,22
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,25
|0,00
|281,94
|Merko Gıda
|13,06
|7,14
|1143,81
|Metemtur Otelcilik
|11,44
|2,14
|542,70
|Metro Holding
|2,09
|3,47
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,45
|0,88
|76,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,00
|-56,68
|Migros Ticaret
|39,28
|0,92
|62,18
|Milpa
|5,58
|1,27
|154,79
|Mistral GMYO
|4,37
|0,23
|132,87
|MLP Sağlık
|19,38
|6,78
|21,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,85
|1,74
|413,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|1,23
|58,45
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.112,20
|3,63
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,64
|-1,82
|180,19
|Net Holding
|3,31
|2,48
|27,31
|Netaş Telekom.
|20,48
|1,99
|56,81
|Niğbaş Niğde Beton
|57,85
|-0,09
|833,06
|Nuh Çimento
|36,36
|-0,82
|231,00
|Nurol GMYO
|6,59
|-1,35
|84,59
|Odaş Elektrik
|3,48
|0,29
|140,71
|Olmuksan-IP
|7,35
|0,27
|187,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,72
|0,52
|55,65
|Orma Orman Mahsulleri
|11,00
|1,20
|298,55
|Osmanlı Menkul
|23,38
|-4,73
|460,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,12
|-2,60
|145,24
|Otokar
|203,00
|0,74
|38,06
|Oyak Çimento
|8,09
|0,87
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|0,79
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|4,19
|69,00
|Özak GMYO
|4,38
|0,00
|70,43
|Özbal Çelik Boru
|7,14
|1,42
|342,97
|Özderici GMYO
|2,30
|0,00
|46,50
|Özerden Plastik
|8,91
|-9,91
|290,79
|Panora GMYO
|6,46
|1,10
|15,32
|Papilon Savunma
|22,70
|0,00
|194,56
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|0,78
|69,84
|Parsan
|20,14
|-0,10
|18,89
|Pegasus
|55,60
|1,37
|-35,65
|Peker GMYO
|2,70
|1,12
|198,55
|Penguen Gıda
|5,37
|8,27
|486,63
|Pera GMYO
|2,73
|1,87
|190,43
|Pergamon Dış Ticaret
|17,22
|3,73
|122,55
|Petkim
|4,79
|0,84
|25,72
|Petrokent Turizm
|810,00
|0,00
|532,32
|Pınar Et ve Un
|23,50
|1,12
|158,54
|Pınar Su
|7,56
|-1,18
|225,86
|Pınar Süt
|19,95
|1,27
|58,21
|Plastikkart
|11,34
|0,80
|22,33
|Polisan Holding
|3,99
|1,27
|32,23
|Politeknik Metal
|300,00
|-0,99
|294,36
|Prizma Press Matbaacılık
|6,35
|0,79
|47,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.222,90
|-0,59
|10,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|0,63
|-0,85
|QNB Finansbank
|69,05
|0,58
|84,13
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|-1,01
|87,47
|Ray Sigorta
|20,02
|-0,10
|485,38
|Reysaş GMYO
|4,83
|3,21
|5,23
|Reysaş Lojistik
|7,94
|5,31
|81,28
|Rhea Girişim
|3,09
|1,31
|159,66
|Rodrigo Tekstil
|11,10
|-3,48
|513,26
|Royal Halı
|3,99
|9,92
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|42,60
|0,90
|1736,21
|Sabancı Holding
|10,87
|1,59
|19,19
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,20
|9,92
|230,28
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-1,39
|20,99
|Sanifoam Sünger
|14,90
|3,11
|198,00
|Sanko Pazarlama
|7,66
|1,19
|5,13
|Saray Matbaacılık
|7,07
|-1,26
|446,88
|Sarkuysan
|7,05
|1,29
|121,88
|Sasa Polyester
|17,29
|0,99
|123,67
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,84
|0,91
|294,64
|Sekuro Plastik
|11,81
|-2,40
|120,34
|Selçuk Ecza Deposu
|9,43
|1,40
|58,09
|Selçuk Gıda
|3,85
|-2,78
|257,24
|Senkron Güvenlik
|3,86
|2,93
|41,39
|Serve Film Prodüksiyon
|15,75
|-10,00
|890,57
|Servet GMYO
|48,54
|3,28
|471,06
|Seyitler Kimya
|15,35
|9,88
|126,07
|Silverline Endüstri
|4,29
|0,23
|98,61
|Sinpaş GMYO
|4,02
|9,24
|246,55
|Smartiks Yazılım
|7,68
|-0,90
|-21,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,02
|0,08
|524,51
|Söktaş
|5,20
|-1,70
|205,79
|Sönmez Filament
|32,00
|0,25
|555,74
|Sönmez Pamuklu
|16,02
|0,63
|225,61
|Sumaş Suni Tahta
|32,98
|0,00
|236,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|-0,69
|-10,04
|Şekerbank
|1,52
|0,66
|39,42
|Şişe Cam
|6,88
|1,03
|35,16
|Şok Marketler
|11,86
|2,86
|10,22
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,74
|-7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|66,50
|-0,23
|52,52
|T.S.K.B.
|2,31
|0,43
|90,91
|T.Tuborg
|17,96
|0,06
|50,92
|Taç Tarım Ürünleri
|10,70
|3,38
|242,95
|Tat Gıda
|11,40
|3,17
|87,38
|TAV Havalimanları
|17,63
|2,26
|-35,10
|Taze Kuru Gıda
|387,50
|-9,99
|5252,21
|Tek-Art Turizm
|1,77
|2,31
|40,48
|Tekfen Holding
|14,89
|0,88
|-17,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,12
|0,33
|117,14
|Temapol Polimer Plastik
|10,13
|1,71
|94,06
|TGS Dış Ticaret
|9,37
|0,97
|100,64
|Tofaş Oto. Fab.
|27,72
|3,43
|18,96
|Torunlar GMYO
|3,65
|1,11
|32,73
|Trabzon Liman
|36,62
|-1,19
|249,63
|Trabzonspor Sportif
|4,43
|0,00
|106,05
|Trend GMYO
|13,05
|5,41
|493,18
|TSKB GMYO
|3,60
|-2,70
|276,97
|Tuğçelik
|7,35
|1,52
|86,08
|Tukaş
|10,88
|2,35
|-11,90
|Turcas Petrol
|4,85
|0,83
|81,65
|Turkcell
|16,23
|0,25
|17,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,43
|1,96
|62,71
|Tüpraş
|90,30
|1,80
|-28,79
|Türk Hava Yolları
|11,64
|1,22
|-19,50
|Türk Prysmian Kablo
|12,74
|-0,55
|393,70
|Türk Telekom
|7,93
|-1,00
|9,90
|Türk Traktör
|133,00
|2,39
|151,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|85,10
|2,78
|102,62
|Türkiye Sigorta
|5,78
|1,05
|165,41
|Ufuk Yatırım
|11,50
|0,00
|345,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,73
|1,63
|300,27
|Ulusoy Elektrik
|51,45
|0,00
|93,42
|Ulusoy Un Sanayi
|11,94
|2,49
|212,57
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,61
|6,53
|115,09
|Utopya Turizm
|24,30
|0,91
|393,90
|Uzertaş Boya
|29,20
|-9,99
|1215,32
|Ülker Bisküvi
|22,22
|1,83
|-0,63
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|0,78
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,70
|-0,27
|113,75
|Vakıf Yat. Ort.
|7,86
|0,77
|331,60
|Vakıflar Bankası
|4,82
|1,69
|-12,52
|Vakko Tekstil
|6,24
|5,23
|37,44
|Vanet Gıda
|9,85
|0,51
|588,81
|Verusa Holding
|46,54
|0,13
|150,88
|Verusaturk Girisim
|8,79
|1,38
|67,15
|Vestel
|20,22
|0,80
|60,22
|Vestel Beyaz Eşya
|33,42
|0,97
|58,40
|Viking Kağıt
|6,42
|-1,08
|243,32
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,42
|0,68
|82,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,94
|1,38
|18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,10
|-10,00
|461,06
|Yataş
|11,01
|3,09
|50,00
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,03
|0,75
|150,31
|Yeni Gimat GMYO
|12,91
|-0,15
|7,84
|Yeşil GMYO
|1,04
|0,97
|62,50
|Yeşil Yapı
|1,23
|-0,81
|86,36
|Yeşil Yatırım Holding
|43,00
|-0,92
|282,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.051,10
|0,76
|580,85
|Yonga Mobilya
|30,36
|0,53
|228,84
|Yükselen Çelik
|7,08
|1,43
|131,00
|Yünsa
|14,05
|2,86
|39,55
|Zorlu Enerji
|2,71
|1,50
|66,26
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