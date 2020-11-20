Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.999,90 0,00 39,16 İş Bankası (C) 6,79 -1,74 5,93 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,78 0,27 -0,53 İş Girişim 16,03 0,06 321,84 İş GMYO 2,02 2,54 14,77 İş Y. Men. Değ. 13,23 0,61 228,55 İş Yat. Ort. 3,21 -0,93 99,21 İşbir Holding 3.000,00 5,26 597,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 0,00 91,94 İttifak Holding 2,26 -1,74 77,98 İz Hayvancılık Tarım 14,03 9,95 436,22 İzmir Demir Çelik 19,09 0,00 133,09 İzmir Fırça 6,40 0,00 255,56 Jantsa Jant Sanayi 210,30 2,64 295,39 Kafein Yazılım 17,77 0,11 60,00 Kaplamin 29,70 10,00 435,14 Kardemir (A) 4,70 -0,84 77,36 Kardemir (B) 4,02 1,26 52,27 Kardemir (D) 4,72 -3,08 77,44 Karel Elektronik 17,40 1,52 19,75 Karsan Otomotiv 2,96 0,34 87,34 Karsu Tekstil 7,11 0,85 119,44 Kartonsan 2.488,90 -0,24 544,23 Katmerciler Ekipman 3,25 0,62 112,60 Kent Gıda 471,60 9,98 1930,87 Kerevitaş Gıda 7,25 0,28 122,39 Kervansaray Yat. Holding 0,85 4,94 54,55 Kiler GMYO 2,36 -1,67 120,77 Klimasan Klima 18,10 6,16 -14,68 Koç Holding 19,46 1,62 -2,74 Konfrut Gıda 16,59 -2,01 112,15 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,05 6,93 Konya Çimento 980,40 10,00 261,37 Kordsa Teknik Tekstil 12,72 1,03 0,03 Koza Altın 78,00 3,38 5,33 Koza Madencilik 13,22 6,18 31,80 Körfez GMYO 6,56 -0,15 174,48 Kristal Kola 2,36 -0,42 56,29 Kron Telekomünikasyon 26,06 -0,38 104,87 Kuştur Kuşadası Turizm 161,70 0,00 588,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 -0,85 106,90 Kütahya Porselen 39,86 -0,40 502,11 Lider Faktoring 3,32 -1,48 80,93 Link Bilgisayar 48,22 -3,44 168,06 Logo Yazılım 99,65 0,45 63,90 Lokman Hekim Sağlık 11,22 -0,71 95,62 Lüks Kadife 29,16 1,67 237,50 Makina Takım 2,88 2,13 53,19 Marka Yatırım Holding 7,99 -9,92 577,12 Marmaris Altınyunus 88,15 0,23 24,15 Marshall 360,30 9,98 657,89 Martı GMYO 3,30 -0,90 226,73 Martı Otel 2,64 -2,22 190,11 Mavi Giyim 46,44 -0,34 -19,79 Mazhar Zorlu Holding 18,01 0,00 48,97 Mega Polietilen 11,20 -0,44 782,97 Menderes Tekstil 3,36 -2,33 156,49 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 71,00 0,07 265,23 Merko Gıda 11,83 0,08 1026,67 Metemtur Otelcilik 11,81 0,17 563,48 Metro Holding 2,17 0,46 57,25 Metro Petrol ve Tesisleri 3,23 0,00 64,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 0,00 -56,31 Migros Ticaret 40,34 1,20 66,56 Milpa 4,94 1,23 125,57 Mistral GMYO 4,43 -0,67 136,07 MLP Sağlık 19,45 0,10 21,56 MMC San. ve Tic. Yat. 5,81 2,11 409,65 Mondi Tire Kutsan 6,58 0,00 58,94 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,44 -0,17 170,75 Net Holding 3,24 0,00 24,62 Netaş Telekom. 20,46 1,79 56,66 Niğbaş Niğde Beton 63,50 -0,78 924,19 Nuh Çimento 36,46 4,41 231,91 Nurol GMYO 6,76 -0,59 89,36 Odaş Elektrik 3,42 -1,16 136,56 Olmuksan-IP 6,55 0,77 155,76 Orge Enerji Elektrik 7,36 0,82 48,39 Orma Orman Mahsulleri 12,22 -0,24 342,75 Osmanlı Menkul 21,38 -2,82 412,55 Ostim Endüstriyel Yat 4,13 -1,20 145,83 Otokar 200,10 1,11 36,08 Oyak Çimento 8,03 1,26 46,06 Oyak Yat. Ort. 6,27 0,48 171,59 Oylum Sınai Yatırımlar 5,26 1,54 70,29 Özak GMYO 4,20 0,24 63,42 Özbal Çelik Boru 7,22 0,84 347,93 Özderici GMYO 2,19 0,46 39,49 Özerden Plastik 9,45 0,00 314,47 Panora GMYO 6,82 0,29 21,75 Papilon Savunma 22,64 0,35 193,78 Park Elek.Madencilik 5,10 0,59 67,21 Parsan 20,06 -0,20 18,42 Pegasus 56,10 2,65 -35,07 Peker GMYO 2,51 -1,57 177,54 Penguen Gıda 5,71 0,53 523,78 Pera GMYO 2,56 -1,54 172,34 Pergamon Dış Ticaret 16,23 -0,12 109,75 Petkim 4,10 0,41 29,13 Petrokent Turizm 847,00 10,00 561,20 Pınar Et ve Un 23,54 0,60 158,98 Pınar Su 7,61 0,26 228,02 Pınar Süt 20,32 0,30 61,15 Plastikkart 11,50 0,44 24,06 Polisan Holding 3,92 0,77 29,91 Politeknik Metal 312,90 3,61 311,32 Prizma Press Matbaacılık 6,21 4,02 44,42 QNB Finans Fin. Kir. 128,40 1,82 -0,54 QNB Finansbank 69,00 0,29 84,00 Ral Yatırım Holding 4,93 0,20 87,85 Ray Sigorta 20,52 -3,30 500,00 Reysaş GMYO 4,88 2,09 6,32 Reysaş Lojistik 8,65 6,66 97,49 Rhea Girişim 3,18 -0,93 167,23 Rodrigo Tekstil 10,83 -2,78 498,34 Royal Halı 3,99 1,27 191,24 RTA Laboratuvarları 44,28 -0,76 1808,62 Sabancı Holding 10,77 -1,37 18,10 Safkar Ege Soğutmacılık 10,53 9,92 383,03 Sanel Mühendislik 3,58 0,00 22,02 Sanifoam Sünger 16,80 8,39 236,00 Sanko Pazarlama 7,50 -0,66 2,94 Saray Matbaacılık 7,51 2,18 480,92 Sarkuysan 7,05 1,00 121,88 Sasa Polyester 17,19 0,23 122,38 Say Yenilenebilir Enerji 8,41 -1,41 275,45 Sekuro Plastik 12,51 2,96 133,40 Selçuk Ecza Deposu 9,49 0,53 59,10 Selçuk Gıda 3,99 -0,25 270,23 Senkron Güvenlik 4,09 1,24 49,82 Serve Film Prodüksiyon 15,45 0,00 871,70 Servet GMYO 59,15 7,74 595,88 Seyitler Kimya 16,46 -1,44 142,42 Silverline Endüstri 4,23 0,48 95,83 Sinpaş GMYO 4,00 2,04 244,83 Smartiks Yazılım 7,59 -0,26 -22,63 Sodaş Sodyum Sanayii 23,90 0,42 521,39 Söktaş 5,27 -3,13 209,91 Sönmez Filament 33,80 0,60 592,62 Sönmez Pamuklu 15,97 -0,13 224,59 Sumaş Suni Tahta 32,76 2,37 233,85 Şeker Fin. Kir. 4,24 -0,47 -11,30 Şekerbank 1,51 1,34 38,50 Şişe Cam 6,82 1,34 33,98 Şok Marketler 12,13 0,33 12,73 T. Halk Bankası 5,39 -0,74 -8,80 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,15 -0,94 44,84 T.S.K.B. 2,19 0,92 80,99 T.Tuborg 17,66 0,46 48,40 Taç Tarım Ürünleri 11,47 4,75 267,63 Tat Gıda 11,15 0,27 83,27 TAV Havalimanları 18,39 3,03 -32,30 Taze Kuru Gıda 265,00 -6,23 3560,22 Tek-Art Turizm 1,74 0,00 38,10 Tekfen Holding 14,84 0,34 -17,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,16 0,55 118,10 Temapol Polimer Plastik 10,38 -1,80 98,85 TGS Dış Ticaret 9,18 -0,54 96,57 Tofaş Oto. Fab. 28,64 2,07 22,91 Torunlar GMYO 3,61 0,56 31,27 Trabzon Liman 32,28 -0,86 208,20 Trabzonspor Sportif 4,44 0,45 106,51 Trend GMYO 12,88 0,23 485,45 TSKB GMYO 3,54 2,31 270,69 Tuğçelik 7,54 1,07 90,89 Tukaş 10,83 0,00 -12,31 Turcas Petrol 4,88 2,09 82,77 Turkcell 16,12 0,75 16,81 Tümosan Motor ve Traktör 11,04 -0,81 72,23 Tüpraş 90,15 0,17 -28,90 Türk Hava Yolları 12,04 2,82 -16,74 Türk Prysmian Kablo 12,79 1,43 395,64 Türk Telekom 8,07 1,51 11,84 Türk Traktör 139,70 0,36 164,03 Türker Proje Gayrimenkul 82,50 -0,78 96,43 Türkiye Sigorta 5,87 0,34 169,54 Ufuk Yatırım 12,00 0,00 365,12 Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 1,35 302,42 Ulusoy Elektrik 49,10 -1,68 84,59 Ulusoy Un Sanayi 11,91 -0,25 211,78 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,52 0,40 107,67 Utopya Turizm 23,00 -0,69 367,48 Uzertaş Boya 27,60 0,36 1143,24 Ülker Bisküvi 22,42 0,54 0,27 Vakıf Fin. Kir. 3,94 2,87 86,07 Vakıf GMYO 3,84 0,52 121,84 Vakıf Yat. Ort. 7,79 0,52 327,75 Vakıflar Bankası 4,82 -0,21 -12,52 Vakko Tekstil 6,31 0,96 38,99 Vanet Gıda 9,03 -1,20 531,47 Verusa Holding 45,30 0,31 144,20 Verusaturk Girisim 9,11 0,33 73,23 Vestel 19,64 0,92 55,63 Vestel Beyaz Eşya 32,54 1,24 54,23 Viking Kağıt 6,24 -0,79 233,69 Yapı Kredi Koray GMYO 4,74 -0,21 95,87 Yapı ve Kredi Bank. 3,05 -1,93 22,98 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,00 -2,78 459,46 Yataş 11,12 -1,85 51,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -0,26 142,24 Yeni Gimat GMYO 12,73 -0,08 6,34 Yeşil GMYO 1,14 0,88 78,12 Yeşil Yapı 1,40 2,19 112,12 Yeşil Yatırım Holding 61,40 5,14 446,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.100,00 0,00 480,65 Yonga Mobilya 32,10 1,90 247,68 Yükselen Çelik 6,99 -0,29 128,06 Yünsa 13,62 0,59 35,28 Zorlu Enerji 2,72 0,74 66,87 (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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