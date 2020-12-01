Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|0,32
|35,85
|İş Bankası (C)
|6,56
|0,77
|2,34
|İş Bankası (Kur.)
|315.994,90
|50,47
|İş Fin.Kir.
|3,67
|0,82
|-3,42
|İş Girişim
|15,93
|1,53
|319,21
|İş GMYO
|2,09
|0,48
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|12,95
|0,39
|221,60
|İş Yat. Ort.
|3,23
|0,94
|100,46
|İşbir Holding
|2.950,00
|1,38
|586,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,30
|1,32
|76,40
|İz Hayvancılık Tarım
|14,98
|0,00
|472,52
|İzmir Demir Çelik
|20,22
|-2,13
|146,89
|İzmir Fırça
|5,75
|0,00
|219,44
|Jantsa Jant Sanayi
|234,30
|5,54
|340,51
|Kafein Yazılım
|17,72
|1,37
|59,55
|Kaplamin
|23,60
|1,72
|325,23
|Kardemir (A)
|5,10
|0,20
|92,45
|Kardemir (B)
|4,49
|0,00
|70,08
|Kardemir (D)
|4,80
|-2,04
|80,45
|Karel Elektronik
|17,35
|3,64
|19,41
|Karsan Otomotiv
|2,94
|1,38
|86,08
|Karsu Tekstil
|6,65
|3,26
|105,25
|Kartonsan
|2.713,00
|5,29
|602,23
|Katmerciler Ekipman
|3,07
|1,32
|100,83
|Kent Gıda
|500,00
|0,00
|2053,17
|Kerevitaş Gıda
|7,17
|-2,71
|119,94
|Kervansaray Yat. Holding
|1,14
|-9,52
|107,27
|Kiler GMYO
|2,52
|4,13
|135,74
|Klimasan Klima
|20,44
|5,69
|-3,65
|Koç Holding
|17,89
|1,42
|-10,59
|Konfrut Gıda
|17,08
|-3,88
|118,41
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,82
|1,75
|Konya Çimento
|1.035,40
|6,84
|281,64
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,53
|0,90
|14,27
|Koza Altın
|76,10
|2,22
|2,77
|Koza Madencilik
|12,84
|1,34
|28,02
|Körfez GMYO
|6,00
|1,35
|151,05
|Kristal Kola
|2,95
|0,00
|95,36
|Kron Telekomünikasyon
|26,16
|0,69
|105,66
|Kuştur Kuşadası Turizm
|150,30
|0,80
|540,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|-0,83
|112,25
|Kütahya Porselen
|37,00
|2,44
|458,91
|Lider Faktoring
|3,06
|0,00
|66,76
|Link Bilgisayar
|46,60
|0,87
|159,05
|Logo Yazılım
|113,20
|0,89
|86,18
|Lokman Hekim Sağlık
|11,80
|-4,53
|105,73
|Lüks Kadife
|28,56
|0,56
|230,56
|Makina Takım
|2,68
|1,13
|42,55
|Marka Yatırım Holding
|7,20
|-0,69
|510,17
|Marmaris Altınyunus
|92,35
|2,50
|30,07
|Marshall
|335,80
|5,90
|606,35
|Martı GMYO
|2,98
|2,05
|195,05
|Martı Otel
|2,22
|-0,89
|143,96
|Mavi Giyim
|46,26
|0,57
|-20,10
|Mazhar Zorlu Holding
|17,65
|0,28
|45,99
|Mega Polietilen
|10,55
|0,57
|731,72
|Menderes Tekstil
|3,18
|1,60
|142,75
|Merit Turizm
|72,80
|4,15
|274,49
|Merko Gıda
|12,50
|-0,87
|1090,48
|Metemtur Otelcilik
|12,54
|0,24
|604,49
|Metro Holding
|2,17
|-0,46
|57,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,08
|0,98
|57,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|2,43
|-52,56
|Migros Ticaret
|41,42
|-1,80
|71,02
|Milpa
|4,40
|2,80
|100,91
|Mistral GMYO
|4,24
|1,19
|125,94
|MLP Sağlık
|20,38
|-3,60
|27,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,87
|-0,51
|414,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,43
|1,42
|55,31
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,52
|-0,23
|171,38
|Net Holding
|3,11
|1,30
|19,62
|Netaş Telekom.
|19,72
|2,28
|51,00
|Niğbaş Niğde Beton
|70,40
|-1,40
|1035,48
|Nuh Çimento
|44,16
|9,96
|302,01
|Nurol GMYO
|7,15
|1,85
|100,28
|Odaş Elektrik
|3,47
|1,76
|140,02
|Olmuksan-IP
|7,35
|0,68
|187,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,28
|1,11
|46,77
|Orma Orman Mahsulleri
|11,99
|-0,99
|334,42
|Osmanlı Menkul
|20,50
|0,89
|391,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|0,24
|144,64
|Otokar
|226,30
|4,24
|53,90
|Oyak Çimento
|8,22
|2,11
|49,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|0,32
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,33
|-2,20
|72,56
|Özak GMYO
|4,25
|0,47
|65,37
|Özbal Çelik Boru
|6,77
|1,04
|320,01
|Özderici GMYO
|2,20
|1,38
|40,13
|Özerden Plastik
|8,45
|-1,40
|270,61
|Pamukova Elektrik
|27,90
|-2,11
|2079,69
|Panora GMYO
|6,52
|1,87
|16,40
|Papilon Savunma
|20,12
|0,60
|161,08
|Park Elek.Madencilik
|5,06
|0,60
|65,90
|Parsan
|22,80
|0,88
|34,59
|Pegasus
|58,65
|2,53
|-32,12
|Peker GMYO
|2,25
|0,00
|148,79
|Penguen Gıda
|5,56
|-1,94
|507,39
|Pera GMYO
|2,47
|1,23
|162,77
|Pergamon Dış Ticaret
|16,24
|2,72
|109,88
|Petkim
|4,24
|1,19
|33,54
|Petrokent Turizm
|910,00
|6,43
|610,38
|Pınar Et ve Un
|24,60
|-3,68
|170,64
|Pınar Su
|7,68
|-3,03
|231,03
|Pınar Süt
|22,58
|-3,67
|79,07
|Plastikkart
|11,48
|1,06
|23,84
|Polisan Holding
|3,78
|1,34
|25,27
|Politeknik Metal
|290,00
|-9,99
|281,22
|Prizma Press Matbaacılık
|5,64
|-1,05
|31,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,80
|-1,12
|9,06
|QNB Finansbank
|80,55
|2,35
|114,80
|Ral Yatırım Holding
|4,89
|0,20
|86,32
|Ray Sigorta
|22,98
|-5,04
|571,93
|Reysaş GMYO
|4,82
|0,84
|5,01
|Reysaş Lojistik
|10,32
|2,18
|135,62
|Rhea Girişim
|3,43
|0,00
|188,24
|Rodrigo Tekstil
|18,90
|0,96
|944,20
|Royal Halı
|4,00
|0,25
|191,97
|RTA Laboratuvarları
|43,92
|-3,09
|1793,10
|Sabancı Holding
|9,90
|2,70
|8,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|16,77
|9,97
|669,27
|Sanel Mühendislik
|3,40
|0,00
|15,88
|Sanifoam Sünger
|13,00
|0,23
|160,00
|Sanko Pazarlama
|7,36
|0,82
|1,02
|Saray Matbaacılık
|7,88
|1,03
|509,54
|Sarkuysan
|7,04
|1,29
|121,56
|Sasa Polyester
|16,75
|2,70
|116,69
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,10
|0,25
|261,61
|Sekuro Plastik
|11,17
|-0,45
|108,40
|Selçuk Ecza Deposu
|13,79
|9,97
|131,19
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,76
|9,92
|110,99
|Serve Film Prodüksiyon
|16,10
|0,56
|912,58
|Servet GMYO
|57,00
|0,71
|570,59
|Seyitler Kimya
|21,88
|6,42
|222,24
|Silverline Endüstri
|4,33
|3,59
|100,46
|Sinpaş GMYO
|3,77
|-0,53
|225,00
|Smartiks Yazılım
|7,55
|0,67
|-23,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,48
|2,09
|510,47
|Söktaş
|5,03
|0,80
|195,79
|Sönmez Filament
|43,00
|7,45
|781,15
|Sönmez Pamuklu
|16,15
|2,22
|228,25
|Sumaş Suni Tahta
|40,00
|-2,34
|307,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,42
|-2,43
|-7,53
|Şekerbank
|1,46
|0,69
|33,91
|Şişe Cam
|6,80
|0,00
|33,59
|Şok Marketler
|12,28
|-2,23
|14,13
|T. Halk Bankası
|5,32
|-0,56
|-9,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,25
|0,40
|45,07
|T.S.K.B.
|2,30
|0,44
|90,08
|T.Tuborg
|17,28
|1,65
|45,21
|Taç Tarım Ürünleri
|11,80
|8,16
|278,21
|Tat Gıda
|11,17
|-2,02
|83,60
|TAV Havalimanları
|19,19
|1,05
|-29,36
|Taze Kuru Gıda
|275,00
|2,61
|3698,34
|Tek-Art Turizm
|2,06
|0,98
|63,49
|Tekfen Holding
|14,73
|1,24
|-18,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,93
|6,60
|207,86
|Temapol Polimer Plastik
|10,24
|1,99
|96,17
|TGS Dış Ticaret
|9,22
|1,32
|97,43
|Tofaş Oto. Fab.
|28,64
|0,49
|22,91
|Torunlar GMYO
|3,66
|1,10
|33,09
|Trabzon Liman
|33,32
|2,97
|218,13
|Trabzonspor Sportif
|4,28
|0,94
|99,07
|Trend GMYO
|15,37
|3,02
|598,64
|TSKB GMYO
|3,89
|6,28
|307,34
|Tuğçelik
|7,05
|0,28
|78,48
|Tukaş
|11,67
|-1,77
|-5,51
|Turcas Petrol
|4,97
|1,84
|86,14
|Turkcell
|15,02
|1,49
|11,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,32
|0,98
|61,00
|Tüpraş
|92,70
|1,92
|-26,89
|Türk Hava Yolları
|11,57
|1,49
|-19,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,31
|0,83
|415,79
|Türk Telekom
|7,59
|-1,17
|5,19
|Türk Traktör
|140,10
|2,26
|164,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|89,95
|1,98
|114,17
|Türkiye Sigorta
|5,67
|2,16
|160,35
|Ufuk Yatırım
|13,45
|9,89
|421,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|0,27
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|47,00
|-1,80
|76,69
|Ulusoy Un Sanayi
|11,91
|-3,25
|211,78
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,31
|2,21
|90,36
|Utopya Turizm
|25,48
|-1,09
|417,89
|Uzertaş Boya
|35,66
|9,99
|1506,31
|Ülker Bisküvi
|22,26
|0,27
|-0,45
|Vakıf Fin. Kir.
|3,80
|0,80
|79,46
|Vakıf GMYO
|3,71
|1,09
|114,33
|Vakıf Yat. Ort.
|7,68
|0,39
|321,71
|Vakıflar Bankası
|4,59
|1,10
|-16,70
|Vakko Tekstil
|5,98
|1,36
|31,72
|Vanet Gıda
|9,60
|6,67
|571,33
|Verusa Holding
|43,40
|-0,05
|133,95
|Verusaturk Girisim
|9,53
|-0,10
|81,22
|Vestel
|20,28
|1,40
|60,70
|Vestel Beyaz Eşya
|34,62
|0,76
|64,09
|Viking Kağıt
|6,29
|-2,18
|236,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,66
|0,87
|92,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|1,40
|16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,00
|0,00
|475,44
|Yataş
|11,73
|0,00
|59,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,78
|1,61
|134,78
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|-0,16
|4,75
|Yeşil GMYO
|1,20
|2,56
|87,50
|Yeşil Yapı
|1,36
|2,26
|106,06
|Yeşil Yatırım Holding
|74,00
|5,71
|558,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.506,10
|0,00
|460,48
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,00
|224,94
|Yükselen Çelik
|6,88
|0,58
|124,47
|Yünsa
|13,16
|1,23
|30,71
|Zorlu Enerji
|2,69
|1,13
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
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