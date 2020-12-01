Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.000,00 0,32 35,85 İş Bankası (C) 6,56 0,77 2,34 İş Bankası (Kur.) 315.994,90 50,47 İş Fin.Kir. 3,67 0,82 -3,42 İş Girişim 15,93 1,53 319,21 İş GMYO 2,09 0,48 18,75 İş Y. Men. Değ. 12,95 0,39 221,60 İş Yat. Ort. 3,23 0,94 100,46 İşbir Holding 2.950,00 1,38 586,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,00 88,71 İttifak Holding 2,30 1,32 76,40 İz Hayvancılık Tarım 14,98 0,00 472,52 İzmir Demir Çelik 20,22 -2,13 146,89 İzmir Fırça 5,75 0,00 219,44 Jantsa Jant Sanayi 234,30 5,54 340,51 Kafein Yazılım 17,72 1,37 59,55 Kaplamin 23,60 1,72 325,23 Kardemir (A) 5,10 0,20 92,45 Kardemir (B) 4,49 0,00 70,08 Kardemir (D) 4,80 -2,04 80,45 Karel Elektronik 17,35 3,64 19,41 Karsan Otomotiv 2,94 1,38 86,08 Karsu Tekstil 6,65 3,26 105,25 Kartonsan 2.713,00 5,29 602,23 Katmerciler Ekipman 3,07 1,32 100,83 Kent Gıda 500,00 0,00 2053,17 Kerevitaş Gıda 7,17 -2,71 119,94 Kervansaray Yat. Holding 1,14 -9,52 107,27 Kiler GMYO 2,52 4,13 135,74 Klimasan Klima 20,44 5,69 -3,65 Koç Holding 17,89 1,42 -10,59 Konfrut Gıda 17,08 -3,88 118,41 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,82 1,75 Konya Çimento 1.035,40 6,84 281,64 Kordsa Teknik Tekstil 14,53 0,90 14,27 Koza Altın 76,10 2,22 2,77 Koza Madencilik 12,84 1,34 28,02 Körfez GMYO 6,00 1,35 151,05 Kristal Kola 2,95 0,00 95,36 Kron Telekomünikasyon 26,16 0,69 105,66 Kuştur Kuşadası Turizm 150,30 0,80 540,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 -0,83 112,25 Kütahya Porselen 37,00 2,44 458,91 Lider Faktoring 3,06 0,00 66,76 Link Bilgisayar 46,60 0,87 159,05 Logo Yazılım 113,20 0,89 86,18 Lokman Hekim Sağlık 11,80 -4,53 105,73 Lüks Kadife 28,56 0,56 230,56 Makina Takım 2,68 1,13 42,55 Marka Yatırım Holding 7,20 -0,69 510,17 Marmaris Altınyunus 92,35 2,50 30,07 Marshall 335,80 5,90 606,35 Martı GMYO 2,98 2,05 195,05 Martı Otel 2,22 -0,89 143,96 Mavi Giyim 46,26 0,57 -20,10 Mazhar Zorlu Holding 17,65 0,28 45,99 Mega Polietilen 10,55 0,57 731,72 Menderes Tekstil 3,18 1,60 142,75 Merit Turizm 72,80 4,15 274,49 Merko Gıda 12,50 -0,87 1090,48 Metemtur Otelcilik 12,54 0,24 604,49 Metro Holding 2,17 -0,46 57,25 Metro Petrol ve Tesisleri 3,08 0,98 57,14 Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 2,43 -52,56 Migros Ticaret 41,42 -1,80 71,02 Milpa 4,40 2,80 100,91 Mistral GMYO 4,24 1,19 125,94 MLP Sağlık 20,38 -3,60 27,37 MMC San. ve Tic. Yat. 5,87 -0,51 414,91 Mondi Tire Kutsan 6,43 1,42 55,31 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,52 -0,23 171,38 Net Holding 3,11 1,30 19,62 Netaş Telekom. 19,72 2,28 51,00 Niğbaş Niğde Beton 70,40 -1,40 1035,48 Nuh Çimento 44,16 9,96 302,01 Nurol GMYO 7,15 1,85 100,28 Odaş Elektrik 3,47 1,76 140,02 Olmuksan-IP 7,35 0,68 187,00 Orge Enerji Elektrik 7,28 1,11 46,77 Orma Orman Mahsulleri 11,99 -0,99 334,42 Osmanlı Menkul 20,50 0,89 391,45 Ostim Endüstriyel Yat 4,11 0,24 144,64 Otokar 226,30 4,24 53,90 Oyak Çimento 8,22 2,11 49,52 Oyak Yat. Ort. 6,31 0,32 173,32 Oylum Sınai Yatırımlar 5,33 -2,20 72,56 Özak GMYO 4,25 0,47 65,37 Özbal Çelik Boru 6,77 1,04 320,01 Özderici GMYO 2,20 1,38 40,13 Özerden Plastik 8,45 -1,40 270,61 Pamukova Elektrik 27,90 -2,11 2079,69 Panora GMYO 6,52 1,87 16,40 Papilon Savunma 20,12 0,60 161,08 Park Elek.Madencilik 5,06 0,60 65,90 Parsan 22,80 0,88 34,59 Pegasus 58,65 2,53 -32,12 Peker GMYO 2,25 0,00 148,79 Penguen Gıda 5,56 -1,94 507,39 Pera GMYO 2,47 1,23 162,77 Pergamon Dış Ticaret 16,24 2,72 109,88 Petkim 4,24 1,19 33,54 Petrokent Turizm 910,00 6,43 610,38 Pınar Et ve Un 24,60 -3,68 170,64 Pınar Su 7,68 -3,03 231,03 Pınar Süt 22,58 -3,67 79,07 Plastikkart 11,48 1,06 23,84 Polisan Holding 3,78 1,34 25,27 Politeknik Metal 290,00 -9,99 281,22 Prizma Press Matbaacılık 5,64 -1,05 31,16 QNB Finans Fin. Kir. 140,80 -1,12 9,06 QNB Finansbank 80,55 2,35 114,80 Ral Yatırım Holding 4,89 0,20 86,32 Ray Sigorta 22,98 -5,04 571,93 Reysaş GMYO 4,82 0,84 5,01 Reysaş Lojistik 10,32 2,18 135,62 Rhea Girişim 3,43 0,00 188,24 Rodrigo Tekstil 18,90 0,96 944,20 Royal Halı 4,00 0,25 191,97 RTA Laboratuvarları 43,92 -3,09 1793,10 Sabancı Holding 9,90 2,70 8,56 Safkar Ege Soğutmacılık 16,77 9,97 669,27 Sanel Mühendislik 3,40 0,00 15,88 Sanifoam Sünger 13,00 0,23 160,00 Sanko Pazarlama 7,36 0,82 1,02 Saray Matbaacılık 7,88 1,03 509,54 Sarkuysan 7,04 1,29 121,56 Sasa Polyester 16,75 2,70 116,69 Say Yenilenebilir Enerji 8,10 0,25 261,61 Sekuro Plastik 11,17 -0,45 108,40 Selçuk Ecza Deposu 13,79 9,97 131,19 Selçuk Gıda 4,00 0,00 271,15 Senkron Güvenlik 5,76 9,92 110,99 Serve Film Prodüksiyon 16,10 0,56 912,58 Servet GMYO 57,00 0,71 570,59 Seyitler Kimya 21,88 6,42 222,24 Silverline Endüstri 4,33 3,59 100,46 Sinpaş GMYO 3,77 -0,53 225,00 Smartiks Yazılım 7,55 0,67 -23,04 Sodaş Sodyum Sanayii 23,48 2,09 510,47 Söktaş 5,03 0,80 195,79 Sönmez Filament 43,00 7,45 781,15 Sönmez Pamuklu 16,15 2,22 228,25 Sumaş Suni Tahta 40,00 -2,34 307,63 Şeker Fin. Kir. 4,42 -2,43 -7,53 Şekerbank 1,46 0,69 33,91 Şişe Cam 6,80 0,00 33,59 Şok Marketler 12,28 -2,23 14,13 T. Halk Bankası 5,32 -0,56 -9,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,25 0,40 45,07 T.S.K.B. 2,30 0,44 90,08 T.Tuborg 17,28 1,65 45,21 Taç Tarım Ürünleri 11,80 8,16 278,21 Tat Gıda 11,17 -2,02 83,60 TAV Havalimanları 19,19 1,05 -29,36 Taze Kuru Gıda 275,00 2,61 3698,34 Tek-Art Turizm 2,06 0,98 63,49 Tekfen Holding 14,73 1,24 -18,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,93 6,60 207,86 Temapol Polimer Plastik 10,24 1,99 96,17 TGS Dış Ticaret 9,22 1,32 97,43 Tofaş Oto. Fab. 28,64 0,49 22,91 Torunlar GMYO 3,66 1,10 33,09 Trabzon Liman 33,32 2,97 218,13 Trabzonspor Sportif 4,28 0,94 99,07 Trend GMYO 15,37 3,02 598,64 TSKB GMYO 3,89 6,28 307,34 Tuğçelik 7,05 0,28 78,48 Tukaş 11,67 -1,77 -5,51 Turcas Petrol 4,97 1,84 86,14 Turkcell 15,02 1,49 11,46 Tümosan Motor ve Traktör 10,32 0,98 61,00 Tüpraş 92,70 1,92 -26,89 Türk Hava Yolları 11,57 1,49 -19,99 Türk Prysmian Kablo 13,31 0,83 415,79 Türk Telekom 7,59 -1,17 5,19 Türk Traktör 140,10 2,26 164,79 Türker Proje Gayrimenkul 89,95 1,98 114,17 Türkiye Sigorta 5,67 2,16 160,35 Ufuk Yatırım 13,45 9,89 421,32 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 0,27 294,91 Ulusoy Elektrik 47,00 -1,80 76,69 Ulusoy Un Sanayi 11,91 -3,25 211,78 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,31 2,21 90,36 Utopya Turizm 25,48 -1,09 417,89 Uzertaş Boya 35,66 9,99 1506,31 Ülker Bisküvi 22,26 0,27 -0,45 Vakıf Fin. Kir. 3,80 0,80 79,46 Vakıf GMYO 3,71 1,09 114,33 Vakıf Yat. Ort. 7,68 0,39 321,71 Vakıflar Bankası 4,59 1,10 -16,70 Vakko Tekstil 5,98 1,36 31,72 Vanet Gıda 9,60 6,67 571,33 Verusa Holding 43,40 -0,05 133,95 Verusaturk Girisim 9,53 -0,10 81,22 Vestel 20,28 1,40 60,70 Vestel Beyaz Eşya 34,62 0,76 64,09 Viking Kağıt 6,29 -2,18 236,36 Yapı Kredi Koray GMYO 4,66 0,87 92,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 1,40 16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,00 0,00 475,44 Yataş 11,73 0,00 59,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,78 1,61 134,78 Yeni Gimat GMYO 12,54 -0,16 4,75 Yeşil GMYO 1,20 2,56 87,50 Yeşil Yapı 1,36 2,26 106,06 Yeşil Yatırım Holding 74,00 5,71 558,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.506,10 0,00 460,48 Yonga Mobilya 30,00 0,00 224,94 Yükselen Çelik 6,88 0,58 124,47 Yünsa 13,16 1,23 30,71 Zorlu Enerji 2,69 1,13 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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