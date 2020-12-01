Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.12.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.000,000,3235,85
İş Bankası (C)6,560,772,34
İş Bankası (Kur.)315.994,90

50,47
İş Fin.Kir.3,670,82-3,42
İş Girişim15,931,53319,21
İş GMYO2,090,4818,75
İş Y. Men. Değ.12,950,39221,60
İş Yat. Ort.3,230,94100,46
İşbir Holding2.950,001,38586,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,301,3276,40
İz Hayvancılık Tarım14,980,00472,52
İzmir Demir Çelik20,22-2,13146,89
İzmir Fırça5,750,00219,44
Jantsa Jant Sanayi234,305,54340,51
Kafein Yazılım17,721,3759,55
Kaplamin23,601,72325,23
Kardemir (A)5,100,2092,45
Kardemir (B)4,490,0070,08
Kardemir (D)4,80-2,0480,45
Karel Elektronik17,353,6419,41
Karsan Otomotiv2,941,3886,08
Karsu Tekstil6,653,26105,25
Kartonsan2.713,005,29602,23
Katmerciler Ekipman3,071,32100,83
Kent Gıda500,000,002053,17
Kerevitaş Gıda7,17-2,71119,94
Kervansaray Yat. Holding1,14-9,52107,27
Kiler GMYO2,524,13135,74
Klimasan Klima20,445,69-3,65
Koç Holding17,891,42-10,59
Konfrut Gıda17,08-3,88118,41
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,821,75

Konya Çimento1.035,406,84281,64
Kordsa Teknik Tekstil14,530,9014,27
Koza Altın76,102,222,77
Koza Madencilik12,841,3428,02
Körfez GMYO6,001,35151,05
Kristal Kola2,950,0095,36
Kron Telekomünikasyon26,160,69105,66
Kuştur Kuşadası Turizm150,300,80540,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,38-0,83112,25
Kütahya Porselen37,002,44458,91
Lider Faktoring3,060,0066,76
Link Bilgisayar46,600,87159,05
Logo Yazılım113,200,8986,18
Lokman Hekim Sağlık11,80-4,53105,73
Lüks Kadife28,560,56230,56
Makina Takım2,681,1342,55
Marka Yatırım Holding7,20-0,69510,17
Marmaris Altınyunus92,352,5030,07
Marshall335,805,90606,35
Martı GMYO2,982,05195,05
Martı Otel2,22-0,89143,96
Mavi Giyim46,260,57-20,10
Mazhar Zorlu Holding17,650,2845,99
Mega Polietilen10,550,57731,72
Menderes Tekstil3,181,60142,75
Merit Turizm72,804,15274,49
Merko Gıda12,50-0,871090,48
Metemtur Otelcilik12,540,24604,49
Metro Holding2,17-0,4657,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,080,9857,14
Metro Yatırım Ortaklığı2,532,43-52,56
Migros Ticaret41,42-1,8071,02
Milpa4,402,80100,91
Mistral GMYO4,241,19125,94
MLP Sağlık20,38-3,6027,37
MMC San. ve Tic. Yat.5,87-0,51414,91
Mondi Tire Kutsan6,431,4255,31
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,52-0,23171,38
Net Holding3,111,3019,62
Netaş Telekom.19,722,2851,00
Niğbaş Niğde Beton70,40-1,401035,48
Nuh Çimento44,169,96302,01
Nurol GMYO7,151,85100,28
Odaş Elektrik3,471,76140,02
Olmuksan-IP7,350,68187,00
Orge Enerji Elektrik7,281,1146,77
Orma Orman Mahsulleri11,99-0,99334,42
Osmanlı Menkul20,500,89391,45
Ostim Endüstriyel Yat4,110,24144,64
Otokar226,304,2453,90
Oyak Çimento8,222,1149,52
Oyak Yat. Ort.6,310,32173,32
Oylum Sınai Yatırımlar5,33-2,2072,56
Özak GMYO4,250,4765,37
Özbal Çelik Boru6,771,04320,01
Özderici GMYO2,201,3840,13
Özerden Plastik8,45-1,40270,61
Pamukova Elektrik27,90-2,112079,69
Panora GMYO6,521,8716,40
Papilon Savunma20,120,60161,08
Park Elek.Madencilik5,060,6065,90
Parsan22,800,8834,59
Pegasus58,652,53-32,12
Peker GMYO2,250,00148,79
Penguen Gıda5,56-1,94507,39
Pera GMYO2,471,23162,77
Pergamon Dış Ticaret16,242,72109,88
Petkim4,241,1933,54
Petrokent Turizm910,006,43610,38
Pınar Et ve Un24,60-3,68170,64
Pınar Su7,68-3,03231,03
Pınar Süt22,58-3,6779,07
Plastikkart11,481,0623,84
Polisan Holding3,781,3425,27
Politeknik Metal290,00-9,99281,22
Prizma Press Matbaacılık5,64-1,0531,16
QNB Finans Fin. Kir.140,80-1,129,06
QNB Finansbank80,552,35114,80
Ral Yatırım Holding4,890,2086,32
Ray Sigorta22,98-5,04571,93
Reysaş GMYO4,820,845,01
Reysaş Lojistik10,322,18135,62
Rhea Girişim3,430,00188,24
Rodrigo Tekstil18,900,96944,20
Royal Halı4,000,25191,97
RTA Laboratuvarları43,92-3,091793,10
Sabancı Holding9,902,708,56
Safkar Ege Soğutmacılık16,779,97669,27
Sanel Mühendislik3,400,0015,88
Sanifoam Sünger13,000,23160,00
Sanko Pazarlama7,360,821,02
Saray Matbaacılık7,881,03509,54
Sarkuysan7,041,29121,56
Sasa Polyester16,752,70116,69
Say Yenilenebilir Enerji8,100,25261,61
Sekuro Plastik11,17-0,45108,40
Selçuk Ecza Deposu13,799,97131,19
Selçuk Gıda4,000,00271,15
Senkron Güvenlik5,769,92110,99
Serve Film Prodüksiyon16,100,56912,58
Servet GMYO57,000,71570,59
Seyitler Kimya21,886,42222,24
Silverline Endüstri4,333,59100,46
Sinpaş GMYO3,77-0,53225,00
Smartiks Yazılım7,550,67-23,04
Sodaş Sodyum Sanayii23,482,09510,47
Söktaş5,030,80195,79
Sönmez Filament43,007,45781,15
Sönmez Pamuklu16,152,22228,25
Sumaş Suni Tahta40,00-2,34307,63
Şeker Fin. Kir.4,42-2,43-7,53
Şekerbank1,460,6933,91
Şişe Cam6,800,0033,59
Şok Marketler12,28-2,2314,13
T. Halk Bankası5,32-0,56-9,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,250,4045,07
T.S.K.B.2,300,4490,08
T.Tuborg17,281,6545,21
Taç Tarım Ürünleri11,808,16278,21
Tat Gıda11,17-2,0283,60
TAV Havalimanları19,191,05-29,36
Taze Kuru Gıda275,002,613698,34
Tek-Art Turizm2,060,9863,49
Tekfen Holding14,731,24-18,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,936,60207,86
Temapol Polimer Plastik10,241,9996,17
TGS Dış Ticaret9,221,3297,43
Tofaş Oto. Fab.28,640,4922,91
Torunlar GMYO3,661,1033,09
Trabzon Liman33,322,97218,13
Trabzonspor Sportif4,280,9499,07
Trend GMYO15,373,02598,64
TSKB GMYO3,896,28307,34
Tuğçelik7,050,2878,48
Tukaş11,67-1,77-5,51
Turcas Petrol4,971,8486,14
Turkcell15,021,4911,46
Tümosan Motor ve Traktör10,320,9861,00
Tüpraş92,701,92-26,89
Türk Hava Yolları11,571,49-19,99
Türk Prysmian Kablo13,310,83415,79
Türk Telekom7,59-1,175,19
Türk Traktör140,102,26164,79
Türker Proje Gayrimenkul89,951,98114,17
Türkiye Sigorta5,672,16160,35
Ufuk Yatırım13,459,89421,32
Ulaşlar Turizm Yat.3,680,27294,91
Ulusoy Elektrik47,00-1,8076,69
Ulusoy Un Sanayi11,91-3,25211,78
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,312,2190,36
Utopya Turizm25,48-1,09417,89
Uzertaş Boya35,669,991506,31
Ülker Bisküvi22,260,27-0,45
Vakıf Fin. Kir.3,800,8079,46
Vakıf GMYO3,711,09114,33
Vakıf Yat. Ort.7,680,39321,71
Vakıflar Bankası4,591,10-16,70
Vakko Tekstil5,981,3631,72
Vanet Gıda9,606,67571,33
Verusa Holding43,40-0,05133,95
Verusaturk Girisim9,53-0,1081,22
Vestel20,281,4060,70
Vestel Beyaz Eşya34,620,7664,09
Viking Kağıt6,29-2,18236,36
Yapı Kredi Koray GMYO4,660,8792,56
Yapı ve Kredi Bank.2,901,4016,94
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,000,00475,44
Yataş11,730,0059,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,781,61134,78
Yeni Gimat GMYO12,54-0,164,75
Yeşil GMYO1,202,5687,50
Yeşil Yapı1,362,26106,06
Yeşil Yatırım Holding74,005,71558,95
Yibitaş İnşaat Malzeme16.506,100,00460,48
Yonga Mobilya30,000,00224,94
Yükselen Çelik6,880,58124,47
Yünsa13,161,2330,71
Zorlu Enerji2,691,1365,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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