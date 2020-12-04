Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

04.12.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)42.000,00

39,16
İş Bankası (C)6,65-0,893,74
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,75-0,53-1,32
İş Girişim17,283,16354,74
İş GMYO2,140,0021,59
İş Y. Men. Değ.13,01-0,23223,09
İş Yat. Ort.3,27-1,80102,94
İşbir Holding3.047,102,43608,63
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,251,63101,61
İttifak Holding2,42-1,2285,60
İz Hayvancılık Tarım15,503,40492,40
İzmir Demir Çelik19,150,68133,82
İzmir Fırça5,520,00206,67
Jantsa Jant Sanayi245,90-2,58362,32
Kafein Yazılım18,200,0563,88
Kaplamin25,000,16350,45
Kardemir (A)5,10-0,3992,45
Kardemir (B)4,74-0,2179,55
Kardemir (D)4,98-0,8087,22
Karel Elektronik20,324,9639,85
Karsan Otomotiv3,040,3392,41
Karsu Tekstil6,701,21106,79
Kartonsan2.878,80-2,69645,15
Katmerciler Ekipman3,06-0,33100,17
Kent Gıda490,002,302010,11
Kerevitaş Gıda7,100,71117,79
Kervan Gıda9,90

Kervansaray Yat. Holding1,12-9,68103,64
Kiler GMYO2,48-0,40132,00
Klimasan Klima19,22-4,57-9,40
Koç Holding18,57-0,64-7,19
Konfrut Gıda17,14-0,06119,18
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,58-2,17

Konya Çimento1.084,00-3,70299,56
Kordsa Teknik Tekstil14,430,0013,48
Koza Altın77,95-0,455,27
Koza Madencilik13,180,4631,41
Körfez GMYO5,89-1,01146,44
Kristal Kola3,150,00108,61
Kron Telekomünikasyon26,120,00105,35
Kuştur Kuşadası Turizm158,10-3,01573,48
Kuyumcukent Gayrimenkul2,360,00110,47
Kütahya Porselen36,90-1,18457,40
Lider Faktoring3,140,6471,12
Link Bilgisayar47,240,25162,61
Logo Yazılım109,40-1,0879,93
Lokman Hekim Sağlık11,693,45103,82
Lüks Kadife27,88-0,07222,69
Makina Takım2,840,0051,06
Marka Yatırım Holding6,303,79433,90
Marmaris Altınyunus93,65-1,4231,90
Marshall338,90-0,03612,87
Martı GMYO2,89-1,70186,14
Martı Otel2,25-0,88147,25
Mavi Giyim48,10-0,99-16,93
Mazhar Zorlu Holding18,480,0052,85
Mega Polietilen11,00-0,81767,20
Menderes Tekstil3,25-0,61148,09
Merit Turizm81,901,11321,30
Merko Gıda13,521,651187,62
Metemtur Otelcilik13,432,91654,49
Metro Holding2,210,0060,14
Metro Petrol ve Tesisleri3,180,0062,24
Metro Yatırım Ortaklığı2,641,54-50,49
Migros Ticaret41,14-0,3969,86
Milpa4,61-1,07110,50
Mistral GMYO4,54-1,73141,93
MLP Sağlık20,063,4025,37
MMC San. ve Tic. Yat.5,793,39407,89
Mondi Tire Kutsan7,292,6876,09
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,88-0,85174,21
Net Holding3,12-0,6420,00
Netaş Telekom.21,301,9163,09
Niğbaş Niğde Beton87,902,811317,74
Nuh Çimento47,30-3,82330,59
Nurol GMYO7,220,56102,24
Odaş Elektrik3,49-1,13141,40
Olmuksan-IP7,351,66187,00
Orge Enerji Elektrik7,491,0851,01
Orma Orman Mahsulleri12,02-4,75335,51
Osmanlı Menkul22,080,64429,33
Ostim Endüstriyel Yat4,12-0,96145,24
Otokar239,800,0463,08
Oyak Çimento8,090,0047,15
Oyak Yat. Ort.6,33-0,78174,19
Oylum Sınai Yatırımlar5,271,3570,62
Özak GMYO4,59-0,6578,60
Özbal Çelik Boru6,90-0,14328,08
Özderici GMYO2,24-0,8842,68
Özerden Plastik9,05-1,31296,93
Pamukova Elektrik25,400,001884,37
Panora GMYO6,54-0,6116,75
Papilon Savunma20,50-0,97166,01
Park Elek.Madencilik5,161,1869,18
Parsan22,681,3433,88
Pegasus64,001,27-25,93
Peker GMYO2,36-0,42160,96
Penguen Gıda5,380,37487,73
Pera GMYO2,35-0,42150,00
Pergamon Dış Ticaret16,38-2,67111,69
Petkim4,331,6436,38
Petrokent Turizm1.120,008,74774,32
Pınar Et ve Un24,400,74168,44
Pınar Su7,580,00226,72
Pınar Süt22,601,3579,23
Plastikkart12,851,0238,62
Polisan Holding4,162,4637,86
Politeknik Metal325,000,00327,23
Prizma Press Matbaacılık5,860,3436,28
QNB Finans Fin. Kir.134,00-2,973,80
QNB Finansbank73,65-3,6096,40
Ral Yatırım Holding4,870,0085,56
Ray Sigorta23,00-2,54572,51
Reysaş GMYO6,7110,0046,19
Reysaş Lojistik11,08-0,18152,97
Rhea Girişim3,70-2,89210,92
Rodrigo Tekstil13,54-3,29648,07
Royal Halı4,101,99199,27
RTA Laboratuvarları41,92-0,761706,90
Sabancı Holding10,19-0,1011,74
Safkar Ege Soğutmacılık15,20-8,87597,25
Sanel Mühendislik3,72-1,8526,79
Sanifoam Sünger12,50-0,79150,00
Sanko Pazarlama7,60-0,654,31
Saray Matbaacılık8,250,86538,16
Sarkuysan9,207,98189,54
Sasa Polyester16,94-0,41119,15
Say Yenilenebilir Enerji8,29-1,43270,09
Sekuro Plastik11,410,09112,87
Selçuk Ecza Deposu17,796,72198,25
Selçuk Gıda4,082,00278,58
Senkron Güvenlik6,205,62127,11
Serve Film Prodüksiyon15,500,00874,84
Servet GMYO58,800,00591,76
Seyitler Kimya21,140,00211,34
Silverline Endüstri5,699,85163,43
Sinpaş GMYO3,750,27223,28
Smartiks Yazılım8,08-0,74-17,64
Sodaş Sodyum Sanayii26,301,62583,79
Söktaş5,24-0,57208,14
Sönmez Filament45,340,00829,10
Sönmez Pamuklu16,101,90227,24
Sumaş Suni Tahta40,200,00309,66
Şeker Fin. Kir.4,46-0,45-6,69
Şekerbank1,41-0,7029,33
Şişe Cam6,990,0037,32
Şok Marketler12,07-0,3312,17
T. Halk Bankası5,40-0,18-8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,26-2,6050,15
T.S.K.B.1,98-3,8863,64
T.Tuborg19,32-2,7762,35
Taç Tarım Ürünleri10,511,94236,86
Tat Gıda11,130,8282,95
TAV Havalimanları20,000,25-26,37
Taze Kuru Gıda260,001,563491,16
Tek-Art Turizm2,02-0,4960,32
Tekfen Holding15,04-0,07-16,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,95-1,12279,76
Temapol Polimer Plastik10,321,3897,70
TGS Dış Ticaret9,40-0,53101,28
Tofaş Oto. Fab.29,802,1227,88
Torunlar GMYO3,86-0,7740,36
Trabzon Liman33,78-0,30222,52
Trabzonspor Sportif5,100,59137,21
Trend GMYO14,654,20565,91
TSKB GMYO4,393,78359,69
Tuğçelik7,260,6983,80
Tukaş11,821,98-4,29
Turcas Petrol5,18-0,7794,01
Turkcell15,810,5117,32
Tümosan Motor ve Traktör10,69-0,8366,77
Tüpraş93,100,87-26,58
Türk Hava Yolları12,240,41-15,35
Türk Prysmian Kablo13,131,00408,82
Türk Telekom7,852,488,79
Türk Traktör141,500,93167,43
Türker Proje Gayrimenkul92,10-1,71119,29
Türkiye Sigorta6,100,16180,10
Ufuk Yatırım16,280,00531,01
Ulaşlar Turizm Yat.4,361,87367,88
Ulusoy Elektrik47,300,0877,82
Ulusoy Un Sanayi11,821,03209,42
Umpaş Holding0,858,9737,10
Uşak Seramik2,32-0,8591,19
Utopya Turizm30,685,79523,58
Uzertaş Boya36,000,001521,62
Ülker Bisküvi22,120,09-1,07
Vakıf Fin. Kir.3,88-0,5183,23
Vakıf GMYO3,72-0,53114,91
Vakıf Yat. Ort.7,77-0,26326,65
Vakıflar Bankası4,64-0,22-15,79
Vakko Tekstil6,080,1633,92
Vanet Gıda8,50-0,58494,41
Verusa Holding43,96-1,21136,97
Verusaturk Girisim9,73-1,9285,02
Vestel20,500,3962,44
Vestel Beyaz Eşya34,560,0663,80
Viking Kağıt6,34-0,31239,04
Yapı Kredi Koray GMYO4,691,3093,80
Yapı ve Kredi Bank.2,950,0018,95
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,000,28475,44
Yataş12,13-0,0865,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,84-0,26138,51
Yeni Gimat GMYO12,59-0,325,17
Yeşil GMYO1,210,0089,06
Yeşil Yapı1,411,44113,64
Yeşil Yatırım Holding71,500,85536,69
Yibitaş İnşaat Malzeme17.650,000,28499,32
Yonga Mobilya32,180,81248,55
Yükselen Çelik6,99-0,85128,06
Yünsa14,00-2,2339,06
Zorlu Enerji2,68-0,3764,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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