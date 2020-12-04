Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,65
|-0,89
|3,74
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-0,53
|-1,32
|İş Girişim
|17,28
|3,16
|354,74
|İş GMYO
|2,14
|0,00
|21,59
|İş Y. Men. Değ.
|13,01
|-0,23
|223,09
|İş Yat. Ort.
|3,27
|-1,80
|102,94
|İşbir Holding
|3.047,10
|2,43
|608,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,25
|1,63
|101,61
|İttifak Holding
|2,42
|-1,22
|85,60
|İz Hayvancılık Tarım
|15,50
|3,40
|492,40
|İzmir Demir Çelik
|19,15
|0,68
|133,82
|İzmir Fırça
|5,52
|0,00
|206,67
|Jantsa Jant Sanayi
|245,90
|-2,58
|362,32
|Kafein Yazılım
|18,20
|0,05
|63,88
|Kaplamin
|25,00
|0,16
|350,45
|Kardemir (A)
|5,10
|-0,39
|92,45
|Kardemir (B)
|4,74
|-0,21
|79,55
|Kardemir (D)
|4,98
|-0,80
|87,22
|Karel Elektronik
|20,32
|4,96
|39,85
|Karsan Otomotiv
|3,04
|0,33
|92,41
|Karsu Tekstil
|6,70
|1,21
|106,79
|Kartonsan
|2.878,80
|-2,69
|645,15
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|-0,33
|100,17
|Kent Gıda
|490,00
|2,30
|2010,11
|Kerevitaş Gıda
|7,10
|0,71
|117,79
|Kervan Gıda
|9,90
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|-9,68
|103,64
|Kiler GMYO
|2,48
|-0,40
|132,00
|Klimasan Klima
|19,22
|-4,57
|-9,40
|Koç Holding
|18,57
|-0,64
|-7,19
|Konfrut Gıda
|17,14
|-0,06
|119,18
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,58
|-2,17
|Konya Çimento
|1.084,00
|-3,70
|299,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,43
|0,00
|13,48
|Koza Altın
|77,95
|-0,45
|5,27
|Koza Madencilik
|13,18
|0,46
|31,41
|Körfez GMYO
|5,89
|-1,01
|146,44
|Kristal Kola
|3,15
|0,00
|108,61
|Kron Telekomünikasyon
|26,12
|0,00
|105,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|158,10
|-3,01
|573,48
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|0,00
|110,47
|Kütahya Porselen
|36,90
|-1,18
|457,40
|Lider Faktoring
|3,14
|0,64
|71,12
|Link Bilgisayar
|47,24
|0,25
|162,61
|Logo Yazılım
|109,40
|-1,08
|79,93
|Lokman Hekim Sağlık
|11,69
|3,45
|103,82
|Lüks Kadife
|27,88
|-0,07
|222,69
|Makina Takım
|2,84
|0,00
|51,06
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|3,79
|433,90
|Marmaris Altınyunus
|93,65
|-1,42
|31,90
|Marshall
|338,90
|-0,03
|612,87
|Martı GMYO
|2,89
|-1,70
|186,14
|Martı Otel
|2,25
|-0,88
|147,25
|Mavi Giyim
|48,10
|-0,99
|-16,93
|Mazhar Zorlu Holding
|18,48
|0,00
|52,85
|Mega Polietilen
|11,00
|-0,81
|767,20
|Menderes Tekstil
|3,25
|-0,61
|148,09
|Merit Turizm
|81,90
|1,11
|321,30
|Merko Gıda
|13,52
|1,65
|1187,62
|Metemtur Otelcilik
|13,43
|2,91
|654,49
|Metro Holding
|2,21
|0,00
|60,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|0,00
|62,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,64
|1,54
|-50,49
|Migros Ticaret
|41,14
|-0,39
|69,86
|Milpa
|4,61
|-1,07
|110,50
|Mistral GMYO
|4,54
|-1,73
|141,93
|MLP Sağlık
|20,06
|3,40
|25,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,79
|3,39
|407,89
|Mondi Tire Kutsan
|7,29
|2,68
|76,09
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,88
|-0,85
|174,21
|Net Holding
|3,12
|-0,64
|20,00
|Netaş Telekom.
|21,30
|1,91
|63,09
|Niğbaş Niğde Beton
|87,90
|2,81
|1317,74
|Nuh Çimento
|47,30
|-3,82
|330,59
|Nurol GMYO
|7,22
|0,56
|102,24
|Odaş Elektrik
|3,49
|-1,13
|141,40
|Olmuksan-IP
|7,35
|1,66
|187,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,49
|1,08
|51,01
|Orma Orman Mahsulleri
|12,02
|-4,75
|335,51
|Osmanlı Menkul
|22,08
|0,64
|429,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,12
|-0,96
|145,24
|Otokar
|239,80
|0,04
|63,08
|Oyak Çimento
|8,09
|0,00
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|-0,78
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|1,35
|70,62
|Özak GMYO
|4,59
|-0,65
|78,60
|Özbal Çelik Boru
|6,90
|-0,14
|328,08
|Özderici GMYO
|2,24
|-0,88
|42,68
|Özerden Plastik
|9,05
|-1,31
|296,93
|Pamukova Elektrik
|25,40
|0,00
|1884,37
|Panora GMYO
|6,54
|-0,61
|16,75
|Papilon Savunma
|20,50
|-0,97
|166,01
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|1,18
|69,18
|Parsan
|22,68
|1,34
|33,88
|Pegasus
|64,00
|1,27
|-25,93
|Peker GMYO
|2,36
|-0,42
|160,96
|Penguen Gıda
|5,38
|0,37
|487,73
|Pera GMYO
|2,35
|-0,42
|150,00
|Pergamon Dış Ticaret
|16,38
|-2,67
|111,69
|Petkim
|4,33
|1,64
|36,38
|Petrokent Turizm
|1.120,00
|8,74
|774,32
|Pınar Et ve Un
|24,40
|0,74
|168,44
|Pınar Su
|7,58
|0,00
|226,72
|Pınar Süt
|22,60
|1,35
|79,23
|Plastikkart
|12,85
|1,02
|38,62
|Polisan Holding
|4,16
|2,46
|37,86
|Politeknik Metal
|325,00
|0,00
|327,23
|Prizma Press Matbaacılık
|5,86
|0,34
|36,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,00
|-2,97
|3,80
|QNB Finansbank
|73,65
|-3,60
|96,40
|Ral Yatırım Holding
|4,87
|0,00
|85,56
|Ray Sigorta
|23,00
|-2,54
|572,51
|Reysaş GMYO
|6,71
|10,00
|46,19
|Reysaş Lojistik
|11,08
|-0,18
|152,97
|Rhea Girişim
|3,70
|-2,89
|210,92
|Rodrigo Tekstil
|13,54
|-3,29
|648,07
|Royal Halı
|4,10
|1,99
|199,27
|RTA Laboratuvarları
|41,92
|-0,76
|1706,90
|Sabancı Holding
|10,19
|-0,10
|11,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|15,20
|-8,87
|597,25
|Sanel Mühendislik
|3,72
|-1,85
|26,79
|Sanifoam Sünger
|12,50
|-0,79
|150,00
|Sanko Pazarlama
|7,60
|-0,65
|4,31
|Saray Matbaacılık
|8,25
|0,86
|538,16
|Sarkuysan
|9,20
|7,98
|189,54
|Sasa Polyester
|16,94
|-0,41
|119,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,29
|-1,43
|270,09
|Sekuro Plastik
|11,41
|0,09
|112,87
|Selçuk Ecza Deposu
|17,79
|6,72
|198,25
|Selçuk Gıda
|4,08
|2,00
|278,58
|Senkron Güvenlik
|6,20
|5,62
|127,11
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|0,00
|874,84
|Servet GMYO
|58,80
|0,00
|591,76
|Seyitler Kimya
|21,14
|0,00
|211,34
|Silverline Endüstri
|5,69
|9,85
|163,43
|Sinpaş GMYO
|3,75
|0,27
|223,28
|Smartiks Yazılım
|8,08
|-0,74
|-17,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,30
|1,62
|583,79
|Söktaş
|5,24
|-0,57
|208,14
|Sönmez Filament
|45,34
|0,00
|829,10
|Sönmez Pamuklu
|16,10
|1,90
|227,24
|Sumaş Suni Tahta
|40,20
|0,00
|309,66
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|-0,45
|-6,69
|Şekerbank
|1,41
|-0,70
|29,33
|Şişe Cam
|6,99
|0,00
|37,32
|Şok Marketler
|12,07
|-0,33
|12,17
|T. Halk Bankası
|5,40
|-0,18
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,26
|-2,60
|50,15
|T.S.K.B.
|1,98
|-3,88
|63,64
|T.Tuborg
|19,32
|-2,77
|62,35
|Taç Tarım Ürünleri
|10,51
|1,94
|236,86
|Tat Gıda
|11,13
|0,82
|82,95
|TAV Havalimanları
|20,00
|0,25
|-26,37
|Taze Kuru Gıda
|260,00
|1,56
|3491,16
|Tek-Art Turizm
|2,02
|-0,49
|60,32
|Tekfen Holding
|15,04
|-0,07
|-16,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,95
|-1,12
|279,76
|Temapol Polimer Plastik
|10,32
|1,38
|97,70
|TGS Dış Ticaret
|9,40
|-0,53
|101,28
|Tofaş Oto. Fab.
|29,80
|2,12
|27,88
|Torunlar GMYO
|3,86
|-0,77
|40,36
|Trabzon Liman
|33,78
|-0,30
|222,52
|Trabzonspor Sportif
|5,10
|0,59
|137,21
|Trend GMYO
|14,65
|4,20
|565,91
|TSKB GMYO
|4,39
|3,78
|359,69
|Tuğçelik
|7,26
|0,69
|83,80
|Tukaş
|11,82
|1,98
|-4,29
|Turcas Petrol
|5,18
|-0,77
|94,01
|Turkcell
|15,81
|0,51
|17,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,69
|-0,83
|66,77
|Tüpraş
|93,10
|0,87
|-26,58
|Türk Hava Yolları
|12,24
|0,41
|-15,35
|Türk Prysmian Kablo
|13,13
|1,00
|408,82
|Türk Telekom
|7,85
|2,48
|8,79
|Türk Traktör
|141,50
|0,93
|167,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,10
|-1,71
|119,29
|Türkiye Sigorta
|6,10
|0,16
|180,10
|Ufuk Yatırım
|16,28
|0,00
|531,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,36
|1,87
|367,88
|Ulusoy Elektrik
|47,30
|0,08
|77,82
|Ulusoy Un Sanayi
|11,82
|1,03
|209,42
|Umpaş Holding
|0,85
|8,97
|37,10
|Uşak Seramik
|2,32
|-0,85
|91,19
|Utopya Turizm
|30,68
|5,79
|523,58
|Uzertaş Boya
|36,00
|0,00
|1521,62
|Ülker Bisküvi
|22,12
|0,09
|-1,07
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|-0,51
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,72
|-0,53
|114,91
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|-0,26
|326,65
|Vakıflar Bankası
|4,64
|-0,22
|-15,79
|Vakko Tekstil
|6,08
|0,16
|33,92
|Vanet Gıda
|8,50
|-0,58
|494,41
|Verusa Holding
|43,96
|-1,21
|136,97
|Verusaturk Girisim
|9,73
|-1,92
|85,02
|Vestel
|20,50
|0,39
|62,44
|Vestel Beyaz Eşya
|34,56
|0,06
|63,80
|Viking Kağıt
|6,34
|-0,31
|239,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,69
|1,30
|93,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,95
|0,00
|18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,00
|0,28
|475,44
|Yataş
|12,13
|-0,08
|65,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,84
|-0,26
|138,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,59
|-0,32
|5,17
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,00
|89,06
|Yeşil Yapı
|1,41
|1,44
|113,64
|Yeşil Yatırım Holding
|71,50
|0,85
|536,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.650,00
|0,28
|499,32
|Yonga Mobilya
|32,18
|0,81
|248,55
|Yükselen Çelik
|6,99
|-0,85
|128,06
|Yünsa
|14,00
|-2,23
|39,06
|Zorlu Enerji
|2,68
|-0,37
|64,42
(Son)
- Kaynak: AA
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