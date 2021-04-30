Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

30.04.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.997,90

-3,71
İş Bankası (C)4,88-0,20-28,16
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,20-0,62-17,10
İş Girişim16,390,00-13,51
İş GMYO1,86-1,59-26,77
İş Y. Men. Değ.15,490,91-6,67
İş Yat. Ort.2,84-0,70-15,55
İşbir Holding7.400,100,14170,08
Işık Plastik28,14-0,21

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,95-1,04-16,67
İttifak Holding1,810,56-18,83
İz Hayvancılık Tarım16,95-1,40-5,83
İzmir Demir Çelik2,211,38-33,22
İzmir Fırça9,26-3,5466,55
Jantsa Jant Sanayi741,60-4,30125,06
Kafein Yazılım25,84-0,1521,09
Kaplamin23,94-1,32-29,17
Kardemir (A)6,300,645,88
Kardemir (B)6,340,3220,30
Kardemir (D)7,160,5623,88
Karel Elektronik30,003,0230,10
Karsan Otomotiv3,37-1,173,69
Karsu Tekstil11,70-10,0036,84
Kartonsan50,30-2,33-46,87
Katmerciler Ekipman3,410,5910,71
Kent Gıda347,00-0,29-2,42
Kerevitaş Gıda5,310,57-19,30
Kervan Gıda16,18-0,1222,39
Kervansaray Yat. Holding0,74-1,33-41,27
Kiler GMYO1,810,00-27,89
Klimasan Klima24,362,4443,55
Koç Holding18,33-1,03-10,38
Konfrut Gıda16,49-0,06-2,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,753,99186,11
Konya Çimento897,30-4,85-20,59
Kordsa Teknik Tekstil22,360,7243,79
Koza Altın113,404,6117,27
Koza Madencilik14,053,69-9,30
Körfez GMYO5,132,40-11,55
Kristal Kola2,23-0,89-43,11
Kron Telekomünikasyon54,90-1,8849,02
Kuştur Kuşadası Turizm292,009,9885,63
Kuyumcukent Gayrimenkul2,150,47-6,52
Kütahya Porselen55,200,829,42
Lider Faktoring2,81-2,09-17,60
Link Bilgisayar35,66-0,9411,87
Logo Yazılım160,501,9028,85
Lokman Hekim Sağlık16,48-0,1253,27
Lüks Kadife59,45-5,63105,71
Makina Takım3,280,31-3,81
Marka Yatırım Holding5,35-1,65-16,80
Marmaris Altınyunus223,406,28101,08
Marshall247,00-0,44-19,47
Martı GMYO1,780,00-35,27
Martı Otel1,982,06-7,04
Matriks Bilgi Dağıtım36,94-1,70

Mavi Giyim43,30-0,73-17,05
Mazhar Zorlu Holding30,98-0,19-1,59
Mega Polietilen6,300,80-17,75
Menderes Tekstil2,36-1,67-23,62
Merit Turizm253,009,86202,27
Merko Gıda6,06-3,04-29,86
Metemtur Yatırım27,00-1,7522,17
Metro Holding1,910,00-8,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,220,00-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı2,060,98-11,59
Migros Ticaret36,58-1,51-14,53
Milpa4,10-1,20-10,87
Mistral GMYO4,993,105,94
MLP Sağlık24,861,9725,11
MMC San. ve Tic. Yat.7,50-4,0963,04
Mondi Tire Kutsan6,189,96-18,68
Naturel Enerji35,76-0,560,71
Naturelgaz10,04-1,47

Net Holding5,720,1866,76
Netaş Telekom.24,240,00-13,68
Niğbaş Niğde Beton14,751,30-71,63
Nuh Çimento55,050,0014,62
Nurol GMYO13,06-1,0679,15
Odaş Elektrik2,391,27-38,72
Olmuksan-IP7,330,41-38,14
Orge Enerji Elektrik10,47-1,6041,87
Orma Orman Mahsulleri37,002,78151,36
Osmanlı Menkul26,66-1,33-13,83
Ostim Endüstriyel Yat2,230,90-19,02
Otokar350,805,9515,29
Oyak Çimento6,87-0,29-21,75
Oyak Yat. Ort.7,77-1,6511,80
Oylum Sınai Yatırımlar3,79-1,04-19,53
Özak GMYO4,470,45-12,35
Özbal Çelik Boru7,321,1011,76
Özderici GMYO1,56-1,89-29,73
Özerden Plastik8,142,39-9,56
Pamukova Elektrik29,94-0,8640,43
Panora GMYO6,23-0,322,00
Papilon Savunma17,271,71-24,12
Park Elek.Madencilik5,160,78-3,91
Parsan29,14-2,2119,92
Pegasus71,652,50-3,95
Peker GMYO1,19-0,83-54,41
Penguen Gıda3,56-0,84-29,50
Pera GMYO1,361,49-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,987,7141,74
Petkim6,63-1,0433,13
Petrokent Turizm2.564,50-1,89182,93
Pınar Et ve Un23,30-2,186,47
Pınar Su7,74-2,894,17
Pınar Süt19,67-0,53-12,77
Plastikkart14,581,250,90
Polisan Holding2,91-0,34-24,31
Politeknik Metal306,600,36-24,43
Prizma Press Matbaacılık5,06-1,36-7,66
QNB Finans Fin. Kir.104,10-3,16-16,92
QNB Finansbank48,98-0,04-30,38
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,90-0,78

Ral Yatırım Holding3,76-1,05-15,32
Ray Sigorta12,26-1,13-20,65
Reysaş GMYO4,40-3,72-19,27
Reysaş Lojistik4,02-5,85-22,30
Rhea Girişim2,18-1,36-41,40
Rodrigo Tekstil17,782,0729,69
Royal Halı3,420,00-0,58
RTA Laboratuvarları24,62-0,65-18,69
Sabancı Holding8,120,12-26,36
Safkar Ege Soğutmacılık8,56-1,04-21,32
Sanel Mühendislik3,910,7714,33
Sanifoam Sünger15,66-0,0615,15
Sanko Pazarlama10,66-2,0213,53
Saray Matbaacılık4,23-2,76-51,77
Sarkuysan14,87-0,6068,21
Sasa Polyester36,04-1,10140,52
Say Yenilenebilir Enerji30,026,08252,76
Sekuro Plastik28,84-3,16106,59
Selçuk Ecza Deposu9,87-0,70-26,52
Selçuk Gıda3,560,56-28,51
Senkron Güvenlik27,90-10,006,25
Serve Film Prodüksiyon16,805,005,00
Servet GMYO89,70-2,5014,41
Seyitler Kimya25,242,270,59
Silverline Endüstri5,45-3,37-36,63
Sinpaş GMYO3,93-1,26-5,98
Smartiks Yazılım6,22-0,48-29,80
Sodaş Sodyum Sanayii25,12-9,96-4,62
Söktaş4,09-1,68-19,65
Sönmez Filament35,14-1,73-49,94
Sönmez Pamuklu17,070,41-28,88
Sumaş Suni Tahta70,902,8338,34
Şeker Fin. Kir.7,590,1318,59
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam7,511,212,74
Şok Marketler Ticaret12,15-0,08-3,72
T. Halk Bankası4,301,42-22,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,100,00-28,85
T.S.K.B.1,26-1,56-27,86
T.Tuborg18,000,28-0,39
Taç Tarım Ürünleri25,601,19143,11
Tat Gıda9,670,21-16,36
TAV Havalimanları21,242,71-0,28
Taze Kuru Gıda246,00-7,6613,73
Tek-Art Turizm1,561,30-22,77
Tekfen Holding16,07-2,61-2,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,81-4,62-21,36
Temapol Polimer Plastik14,090,5722,52
TGS Dış Ticaret12,29-0,89-3,30
Tofaş Oto. Fab.29,88-0,66-3,34
Torunlar GMYO3,600,28-7,69
Trabzon Liman28,44-0,56-11,46
Trabzonspor Sportif1,88-1,05-22,95
Trend GMYO6,13-0,81-51,23
TSKB GMYO4,240,24-26,26
Tuğçelik7,89-0,75-2,35
Tukaş7,21-0,41-25,59
Turcas Petrol3,56-1,66-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,361,07

Turkcell15,08-0,32-3,91
Tümosan Motor ve Traktör20,320,4944,42
Tüpraş88,250,34-18,29
Türk Hava Yolları12,161,50-5,81
Türk İlaç Serum39,70-2,36

Türk Prysmian Kablo9,08-0,87-24,96
Türk Telekom6,400,63-23,03
Türk Traktör207,80-0,3821,97
Türker Proje Gayrimenkul129,80-0,1514,97
Türkiye Sigorta5,620,36-9,03
Ufuk Yatırım18,685,0639,40
Ulaşlar Turizm Yat.4,96-2,9416,98
Ulusoy Elektrik57,252,8811,49
Ulusoy Un Sanayi5,63-4,2510,64
Umpaş Holding1,681,82-35,63
Uşak Seramik2,69-0,7414,96
Utopya Turizm29,847,49-23,09
Uzertaş Boya50,00-0,40-11,66
Ülker Bisküvi21,900,09-5,36
Vakıf Fin. Kir.30,363,97612,68
Vakıf GMYO2,49-0,80-25,23
Vakıf Yat. Ort.6,59-1,64-10,46
Vakıflar Bankası3,420,00-27,39
Vakko Tekstil12,63-1,33101,55
Vanet Gıda6,32-2,62-18,24
Verusa Holding55,050,0922,06
Verusaturk Girisim29,48-2,19125,38
Vestel29,04-3,1437,89
Vestel Beyaz Eşya52,10-1,4227,45
Viking Kağıt6,40-2,29-28,89
Yapı Kredi Koray GMYO5,840,8631,24
Yapı ve Kredi Bank.2,110,48-29,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.86,30-1,2019,23
Yataş16,760,4215,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,840,00-35,45
Yeni Gimat GMYO12,75-0,629,99
Yeşil GMYO1,120,00-18,84
Yeşil Yapı1,39-2,80-24,46
Yeşil Yatırım Holding78,95-1,44-17,20
Yibitaş İnşaat Malzeme14.499,900,69-7,05
Yonga Mobilya24,56-0,89-17,55
Yükselen Çelik5,50-0,725,13
Yünsa12,00-0,33-13,62
Zorlu Enerji2,030,50-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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