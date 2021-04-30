Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.997,90
|-3,71
|İş Bankası (C)
|4,88
|-0,20
|-28,16
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,20
|-0,62
|-17,10
|İş Girişim
|16,39
|0,00
|-13,51
|İş GMYO
|1,86
|-1,59
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|15,49
|0,91
|-6,67
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-0,70
|-15,55
|İşbir Holding
|7.400,10
|0,14
|170,08
|Işık Plastik
|28,14
|-0,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-1,04
|-16,67
|İttifak Holding
|1,81
|0,56
|-18,83
|İz Hayvancılık Tarım
|16,95
|-1,40
|-5,83
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|1,38
|-33,22
|İzmir Fırça
|9,26
|-3,54
|66,55
|Jantsa Jant Sanayi
|741,60
|-4,30
|125,06
|Kafein Yazılım
|25,84
|-0,15
|21,09
|Kaplamin
|23,94
|-1,32
|-29,17
|Kardemir (A)
|6,30
|0,64
|5,88
|Kardemir (B)
|6,34
|0,32
|20,30
|Kardemir (D)
|7,16
|0,56
|23,88
|Karel Elektronik
|30,00
|3,02
|30,10
|Karsan Otomotiv
|3,37
|-1,17
|3,69
|Karsu Tekstil
|11,70
|-10,00
|36,84
|Kartonsan
|50,30
|-2,33
|-46,87
|Katmerciler Ekipman
|3,41
|0,59
|10,71
|Kent Gıda
|347,00
|-0,29
|-2,42
|Kerevitaş Gıda
|5,31
|0,57
|-19,30
|Kervan Gıda
|16,18
|-0,12
|22,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|-1,33
|-41,27
|Kiler GMYO
|1,81
|0,00
|-27,89
|Klimasan Klima
|24,36
|2,44
|43,55
|Koç Holding
|18,33
|-1,03
|-10,38
|Konfrut Gıda
|16,49
|-0,06
|-2,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,75
|3,99
|186,11
|Konya Çimento
|897,30
|-4,85
|-20,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,36
|0,72
|43,79
|Koza Altın
|113,40
|4,61
|17,27
|Koza Madencilik
|14,05
|3,69
|-9,30
|Körfez GMYO
|5,13
|2,40
|-11,55
|Kristal Kola
|2,23
|-0,89
|-43,11
|Kron Telekomünikasyon
|54,90
|-1,88
|49,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|292,00
|9,98
|85,63
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|0,47
|-6,52
|Kütahya Porselen
|55,20
|0,82
|9,42
|Lider Faktoring
|2,81
|-2,09
|-17,60
|Link Bilgisayar
|35,66
|-0,94
|11,87
|Logo Yazılım
|160,50
|1,90
|28,85
|Lokman Hekim Sağlık
|16,48
|-0,12
|53,27
|Lüks Kadife
|59,45
|-5,63
|105,71
|Makina Takım
|3,28
|0,31
|-3,81
|Marka Yatırım Holding
|5,35
|-1,65
|-16,80
|Marmaris Altınyunus
|223,40
|6,28
|101,08
|Marshall
|247,00
|-0,44
|-19,47
|Martı GMYO
|1,78
|0,00
|-35,27
|Martı Otel
|1,98
|2,06
|-7,04
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,94
|-1,70
|Mavi Giyim
|43,30
|-0,73
|-17,05
|Mazhar Zorlu Holding
|30,98
|-0,19
|-1,59
|Mega Polietilen
|6,30
|0,80
|-17,75
|Menderes Tekstil
|2,36
|-1,67
|-23,62
|Merit Turizm
|253,00
|9,86
|202,27
|Merko Gıda
|6,06
|-3,04
|-29,86
|Metemtur Yatırım
|27,00
|-1,75
|22,17
|Metro Holding
|1,91
|0,00
|-8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|0,00
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|0,98
|-11,59
|Migros Ticaret
|36,58
|-1,51
|-14,53
|Milpa
|4,10
|-1,20
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,99
|3,10
|5,94
|MLP Sağlık
|24,86
|1,97
|25,11
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|-4,09
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,18
|9,96
|-18,68
|Naturel Enerji
|35,76
|-0,56
|0,71
|Naturelgaz
|10,04
|-1,47
|Net Holding
|5,72
|0,18
|66,76
|Netaş Telekom.
|24,24
|0,00
|-13,68
|Niğbaş Niğde Beton
|14,75
|1,30
|-71,63
|Nuh Çimento
|55,05
|0,00
|14,62
|Nurol GMYO
|13,06
|-1,06
|79,15
|Odaş Elektrik
|2,39
|1,27
|-38,72
|Olmuksan-IP
|7,33
|0,41
|-38,14
|Orge Enerji Elektrik
|10,47
|-1,60
|41,87
|Orma Orman Mahsulleri
|37,00
|2,78
|151,36
|Osmanlı Menkul
|26,66
|-1,33
|-13,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|0,90
|-19,02
|Otokar
|350,80
|5,95
|15,29
|Oyak Çimento
|6,87
|-0,29
|-21,75
|Oyak Yat. Ort.
|7,77
|-1,65
|11,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,79
|-1,04
|-19,53
|Özak GMYO
|4,47
|0,45
|-12,35
|Özbal Çelik Boru
|7,32
|1,10
|11,76
|Özderici GMYO
|1,56
|-1,89
|-29,73
|Özerden Plastik
|8,14
|2,39
|-9,56
|Pamukova Elektrik
|29,94
|-0,86
|40,43
|Panora GMYO
|6,23
|-0,32
|2,00
|Papilon Savunma
|17,27
|1,71
|-24,12
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|0,78
|-3,91
|Parsan
|29,14
|-2,21
|19,92
|Pegasus
|71,65
|2,50
|-3,95
|Peker GMYO
|1,19
|-0,83
|-54,41
|Penguen Gıda
|3,56
|-0,84
|-29,50
|Pera GMYO
|1,36
|1,49
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|25,98
|7,71
|41,74
|Petkim
|6,63
|-1,04
|33,13
|Petrokent Turizm
|2.564,50
|-1,89
|182,93
|Pınar Et ve Un
|23,30
|-2,18
|6,47
|Pınar Su
|7,74
|-2,89
|4,17
|Pınar Süt
|19,67
|-0,53
|-12,77
|Plastikkart
|14,58
|1,25
|0,90
|Polisan Holding
|2,91
|-0,34
|-24,31
|Politeknik Metal
|306,60
|0,36
|-24,43
|Prizma Press Matbaacılık
|5,06
|-1,36
|-7,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,10
|-3,16
|-16,92
|QNB Finansbank
|48,98
|-0,04
|-30,38
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,90
|-0,78
|Ral Yatırım Holding
|3,76
|-1,05
|-15,32
|Ray Sigorta
|12,26
|-1,13
|-20,65
|Reysaş GMYO
|4,40
|-3,72
|-19,27
|Reysaş Lojistik
|4,02
|-5,85
|-22,30
|Rhea Girişim
|2,18
|-1,36
|-41,40
|Rodrigo Tekstil
|17,78
|2,07
|29,69
|Royal Halı
|3,42
|0,00
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|24,62
|-0,65
|-18,69
|Sabancı Holding
|8,12
|0,12
|-26,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,56
|-1,04
|-21,32
|Sanel Mühendislik
|3,91
|0,77
|14,33
|Sanifoam Sünger
|15,66
|-0,06
|15,15
|Sanko Pazarlama
|10,66
|-2,02
|13,53
|Saray Matbaacılık
|4,23
|-2,76
|-51,77
|Sarkuysan
|14,87
|-0,60
|68,21
|Sasa Polyester
|36,04
|-1,10
|140,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,02
|6,08
|252,76
|Sekuro Plastik
|28,84
|-3,16
|106,59
|Selçuk Ecza Deposu
|9,87
|-0,70
|-26,52
|Selçuk Gıda
|3,56
|0,56
|-28,51
|Senkron Güvenlik
|27,90
|-10,00
|6,25
|Serve Film Prodüksiyon
|16,80
|5,00
|5,00
|Servet GMYO
|89,70
|-2,50
|14,41
|Seyitler Kimya
|25,24
|2,27
|0,59
|Silverline Endüstri
|5,45
|-3,37
|-36,63
|Sinpaş GMYO
|3,93
|-1,26
|-5,98
|Smartiks Yazılım
|6,22
|-0,48
|-29,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,12
|-9,96
|-4,62
|Söktaş
|4,09
|-1,68
|-19,65
|Sönmez Filament
|35,14
|-1,73
|-49,94
|Sönmez Pamuklu
|17,07
|0,41
|-28,88
|Sumaş Suni Tahta
|70,90
|2,83
|38,34
|Şeker Fin. Kir.
|7,59
|0,13
|18,59
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|7,51
|1,21
|2,74
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|-0,08
|-3,72
|T. Halk Bankası
|4,30
|1,42
|-22,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,10
|0,00
|-28,85
|T.S.K.B.
|1,26
|-1,56
|-27,86
|T.Tuborg
|18,00
|0,28
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|25,60
|1,19
|143,11
|Tat Gıda
|9,67
|0,21
|-16,36
|TAV Havalimanları
|21,24
|2,71
|-0,28
|Taze Kuru Gıda
|246,00
|-7,66
|13,73
|Tek-Art Turizm
|1,56
|1,30
|-22,77
|Tekfen Holding
|16,07
|-2,61
|-2,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,81
|-4,62
|-21,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,09
|0,57
|22,52
|TGS Dış Ticaret
|12,29
|-0,89
|-3,30
|Tofaş Oto. Fab.
|29,88
|-0,66
|-3,34
|Torunlar GMYO
|3,60
|0,28
|-7,69
|Trabzon Liman
|28,44
|-0,56
|-11,46
|Trabzonspor Sportif
|1,88
|-1,05
|-22,95
|Trend GMYO
|6,13
|-0,81
|-51,23
|TSKB GMYO
|4,24
|0,24
|-26,26
|Tuğçelik
|7,89
|-0,75
|-2,35
|Tukaş
|7,21
|-0,41
|-25,59
|Turcas Petrol
|3,56
|-1,66
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,36
|1,07
|Turkcell
|15,08
|-0,32
|-3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,32
|0,49
|44,42
|Tüpraş
|88,25
|0,34
|-18,29
|Türk Hava Yolları
|12,16
|1,50
|-5,81
|Türk İlaç Serum
|39,70
|-2,36
|Türk Prysmian Kablo
|9,08
|-0,87
|-24,96
|Türk Telekom
|6,40
|0,63
|-23,03
|Türk Traktör
|207,80
|-0,38
|21,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,80
|-0,15
|14,97
|Türkiye Sigorta
|5,62
|0,36
|-9,03
|Ufuk Yatırım
|18,68
|5,06
|39,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,96
|-2,94
|16,98
|Ulusoy Elektrik
|57,25
|2,88
|11,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,63
|-4,25
|10,64
|Umpaş Holding
|1,68
|1,82
|-35,63
|Uşak Seramik
|2,69
|-0,74
|14,96
|Utopya Turizm
|29,84
|7,49
|-23,09
|Uzertaş Boya
|50,00
|-0,40
|-11,66
|Ülker Bisküvi
|21,90
|0,09
|-5,36
|Vakıf Fin. Kir.
|30,36
|3,97
|612,68
|Vakıf GMYO
|2,49
|-0,80
|-25,23
|Vakıf Yat. Ort.
|6,59
|-1,64
|-10,46
|Vakıflar Bankası
|3,42
|0,00
|-27,39
|Vakko Tekstil
|12,63
|-1,33
|101,55
|Vanet Gıda
|6,32
|-2,62
|-18,24
|Verusa Holding
|55,05
|0,09
|22,06
|Verusaturk Girisim
|29,48
|-2,19
|125,38
|Vestel
|29,04
|-3,14
|37,89
|Vestel Beyaz Eşya
|52,10
|-1,42
|27,45
|Viking Kağıt
|6,40
|-2,29
|-28,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,84
|0,86
|31,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|0,48
|-29,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|86,30
|-1,20
|19,23
|Yataş
|16,76
|0,42
|15,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,84
|0,00
|-35,45
|Yeni Gimat GMYO
|12,75
|-0,62
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,00
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,39
|-2,80
|-24,46
|Yeşil Yatırım Holding
|78,95
|-1,44
|-17,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.499,90
|0,69
|-7,05
|Yonga Mobilya
|24,56
|-0,89
|-17,55
|Yükselen Çelik
|5,50
|-0,72
|5,13
|Yünsa
|12,00
|-0,33
|-13,62
|Zorlu Enerji
|2,03
|0,50
|-26,71
(Son)
Kaynak: AA
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