Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|35.400,10
|0,57
|-12,59
|İş Bankası (C)
|5,17
|-0,19
|-23,89
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,03
|0,66
|-21,50
|İş Girişim
|10,29
|9,94
|-45,70
|İş GMYO
|2,00
|0,50
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|14,23
|0,07
|-14,26
|İş Yat. Ort.
|2,94
|2,44
|-12,58
|İşbir Holding
|6.315,00
|0,08
|130,68
|Işık Plastik
|27,48
|0,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|0,00
|-24,56
|İttifak Holding
|1,51
|-1,31
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,21
|-2,88
|1,17
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|0,00
|-33,53
|İzmir Fırça
|5,52
|-0,36
|-0,72
|Jantsa Jant Sanayi
|76,00
|-1,94
|83,36
|Kafein Yazılım
|25,94
|1,73
|21,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,86
|0,00
|Kaplamin
|19,17
|3,06
|-43,28
|Kardemir (A)
|6,22
|-0,80
|4,54
|Kardemir (B)
|6,12
|0,00
|16,13
|Kardemir (D)
|6,86
|0,73
|18,69
|Karel Elektronik
|30,64
|1,46
|32,87
|Karsan Otomotiv
|3,61
|1,40
|11,08
|Karsu Tekstil
|8,03
|0,75
|-6,08
|Kartonsan
|52,95
|-0,38
|-44,07
|Katmerciler Ekipman
|3,40
|0,89
|10,39
|Kent Gıda
|212,10
|0,00
|-40,35
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|0,94
|-34,65
|Kervan Gıda
|14,73
|-0,74
|11,42
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|1,45
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,85
|0,54
|-26,29
|Klimasan Klima
|20,08
|-0,69
|18,33
|Koç Holding
|18,67
|0,43
|-8,72
|Konfrut Gıda
|16,84
|6,45
|-0,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,85
|0,44
|186,53
|Konya Çimento
|771,60
|0,86
|-31,72
|Koray GMYO
|5,94
|-1,49
|33,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,24
|-0,20
|30,16
|Koza Altın
|121,30
|0,41
|25,44
|Koza Madencilik
|14,39
|0,70
|-7,10
|Körfez GMYO
|5,52
|1,47
|-4,83
|Kristal Kola
|1,89
|0,00
|-51,79
|Kron Telekomünikasyon
|56,45
|3,77
|53,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|295,00
|-1,34
|87,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,19
|-0,90
|-4,78
|Kütahya Porselen
|42,02
|1,99
|-16,71
|Lider Faktoring
|2,72
|1,49
|-20,23
|Link Bilgisayar
|30,46
|-0,33
|-3,60
|Logo Yazılım
|35,70
|-2,08
|14,64
|Lokman Hekim Sağlık
|8,54
|-1,50
|19,14
|Lüks Kadife
|48,12
|-0,17
|66,51
|Makina Takım
|2,77
|-0,36
|-18,77
|Marka Yatırım Holding
|5,10
|-2,67
|-20,68
|Marmaris Altınyunus
|207,00
|-3,04
|86,32
|Marshall
|260,20
|0,08
|-15,16
|Martı GMYO
|1,03
|0,98
|-59,66
|Martı Otel
|2,12
|-3,64
|-0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,48
|1,52
|Mavi Giyim
|55,05
|-0,99
|5,46
|Mazhar Zorlu Holding
|41,60
|-2,89
|32,15
|Mega Polietilen
|7,93
|0,38
|3,52
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,98
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,47
|-0,42
|Merit Turizm
|17,50
|-6,91
|68,93
|Merko Gıda
|5,17
|0,39
|-40,16
|Metemtur Yatırım
|6,13
|-4,07
|-24,18
|Metro Holding
|1,71
|0,00
|-17,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|1,79
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|1,10
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,64
|0,43
|-23,74
|Milpa
|4,13
|0,24
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,71
|0,64
|0,00
|MLP Sağlık
|22,00
|-0,27
|10,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|1,53
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,06
|-0,84
|-40,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,35
|-0,31
|-16,45
|Naturel Enerji
|36,04
|1,52
|1,50
|Naturelgaz
|8,23
|-0,60
|Net Holding
|4,52
|-0,88
|31,78
|Netaş Telekom.
|19,94
|0,71
|-28,99
|Niğbaş Niğde Beton
|10,53
|0,29
|-79,75
|Nuh Çimento
|41,74
|-1,18
|-13,09
|Nurol GMYO
|12,20
|0,08
|67,35
|Odaş Elektrik
|1,91
|1,60
|-51,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,64
|-0,70
|22,28
|Orma Orman Mahsulleri
|30,20
|-4,13
|105,16
|Osmanlı Menkul
|24,40
|-1,61
|-21,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|0,44
|-16,84
|Otokar
|282,70
|-0,32
|-7,09
|Oyak Çimento
|7,08
|-0,14
|-19,36
|Oyak Yat. Ort.
|7,58
|-0,26
|9,82
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,46
|-1,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|0,51
|-16,35
|Özak GMYO
|3,99
|-0,25
|-21,76
|Özbal Çelik Boru
|11,13
|9,98
|69,92
|Özderici GMYO
|1,57
|1,29
|-29,28
|Özerden Plastik
|9,40
|0,00
|4,44
|Pamukova Elektrik
|33,40
|0,42
|56,66
|Panora GMYO
|6,13
|0,49
|0,36
|Papilon Savunma
|14,24
|1,93
|-37,43
|Park Elek.Madencilik
|4,82
|0,21
|-10,24
|Parsan
|29,44
|0,20
|21,15
|Pegasus
|80,00
|0,95
|7,24
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,09
|0,98
|-38,81
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,12
|0,12
|Pera GMYO
|1,40
|1,45
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,16
|-0,45
|20,90
|Petkim
|5,57
|-0,18
|11,85
|Petrokent Turizm
|2.400,00
|-0,83
|164,78
|Pınar Et ve Un
|17,72
|0,74
|-19,03
|Pınar Su
|7,18
|0,00
|-3,36
|Pınar Süt
|18,32
|0,71
|-18,76
|Plastikkart
|14,17
|-0,84
|-1,94
|Polisan Holding
|2,68
|0,75
|-30,29
|Politeknik Metal
|363,50
|-2,52
|-10,41
|Prizma Press Matbaacılık
|4,37
|-1,13
|-20,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,75
|-0,86
|-30,77
|QNB Finansbank
|40,44
|3,22
|-42,52
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,24
|4,21
|Ral Yatırım Holding
|3,31
|-1,19
|-25,45
|Ray Sigorta
|8,95
|0,22
|-42,07
|Reysaş GMYO
|3,74
|0,00
|-31,38
|Reysaş Lojistik
|3,78
|-1,56
|-26,94
|Rhea Girişim
|2,06
|0,98
|-44,62
|Rodrigo Tekstil
|17,16
|0,94
|25,16
|Royal Halı
|3,36
|0,60
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|18,16
|-1,25
|-40,03
|Sabancı Holding
|9,22
|-0,54
|-16,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,34
|-1,48
|-32,54
|Sanel Mühendislik
|4,33
|-1,14
|26,61
|Sanifoam Sünger
|14,27
|1,06
|4,93
|Sanko Pazarlama
|9,69
|-0,62
|4,56
|Saray Matbaacılık
|5,86
|0,17
|-33,18
|Sarkuysan
|12,99
|0,70
|49,35
|Sasa Polyester
|32,34
|0,94
|115,82
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,42
|-1,55
|198,71
|Sekuro Plastik
|21,76
|2,84
|55,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|0,82
|-36,20
|Selçuk Gıda
|4,75
|3,71
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|29,00
|7,09
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|14,20
|-0,35
|-11,25
|Servet GMYO
|80,35
|-1,41
|2,49
|Seyitler Kimya
|13,57
|-0,07
|0,79
|Silverline Endüstri
|5,05
|-0,79
|-41,28
|Sinpaş GMYO
|3,83
|0,52
|-8,37
|Smartiks Yazılım
|5,31
|0,95
|-40,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,68
|1,89
|-13,88
|Söktaş
|4,62
|-1,28
|-9,23
|Sönmez Filament
|37,40
|3,89
|-46,72
|Sönmez Pamuklu
|14,69
|-2,00
|-38,79
|Sumaş Suni Tahta
|57,00
|-1,38
|11,22
|Şeker Fin. Kir.
|6,47
|7,48
|1,09
|Şekerbank
|1,11
|0,91
|-26,49
|Şişe Cam
|7,90
|-0,63
|10,34
|Şok Marketler Ticaret
|11,36
|-0,61
|-9,98
|T. Halk Bankası
|5,01
|0,80
|-9,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|0,38
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,30
|0,00
|-25,56
|T.Tuborg
|16,90
|2,42
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|26,56
|9,93
|152,23
|Tat Gıda
|8,12
|-0,98
|-29,77
|TAV Havalimanları
|27,94
|0,22
|31,17
|Taze Kuru Gıda
|168,40
|9,99
|-22,15
|Tek-Art Turizm
|1,78
|-1,11
|-11,88
|Tekfen Holding
|15,11
|0,00
|-7,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,71
|0,15
|-22,52
|Temapol Polimer Plastik
|16,18
|0,37
|40,70
|TGS Dış Ticaret
|11,53
|0,70
|-9,28
|Tofaş Oto. Fab.
|29,68
|0,47
|-3,98
|Torunlar GMYO
|3,20
|0,63
|-17,95
|Trabzon Liman
|31,48
|3,76
|-1,99
|Trabzonspor Sportif
|2,81
|-0,71
|15,16
|Trend GMYO
|7,00
|-0,85
|-44,31
|TSKB GMYO
|3,29
|1,54
|-42,78
|Tuğçelik
|10,30
|-2,18
|27,48
|Tukaş
|6,80
|-0,15
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,55
|1,14
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,53
|-0,63
|Turkcell
|16,76
|0,36
|6,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,05
|2,32
|28,29
|Tüpraş
|100,00
|0,40
|-7,41
|Türk Hava Yolları
|14,80
|1,44
|14,64
|Türk İlaç Serum
|31,58
|2,60
|Türk Prysmian Kablo
|13,44
|0,75
|11,42
|Türk Telekom
|6,99
|-0,43
|-15,94
|Türk Traktör
|168,70
|-1,58
|-0,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,80
|-0,30
|17,63
|Türkiye Sigorta
|4,97
|0,81
|-19,55
|Ufuk Yatırım
|12,80
|-1,54
|-4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,30
|-2,93
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|56,75
|-0,87
|10,52
|Ulusoy Un Sanayi
|4,95
|-2,56
|-2,72
|Umpaş Holding
|1,52
|4,11
|-41,76
|Uşak Seramik
|2,05
|0,49
|-12,39
|Utopya Turizm
|24,50
|3,03
|-36,86
|Uzertaş Boya
|40,00
|-1,86
|-29,33
|Ülker Bisküvi
|21,58
|0,19
|-3,31
|Ünlü Yatırım Holding
|5,34
|-1,11
|Vakıf Fin. Kir.
|10,35
|7,70
|142,96
|Vakıf GMYO
|1,54
|3,36
|-35,80
|Vakıf Yat. Ort.
|6,49
|6,92
|-11,82
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,84
|-23,78
|Vakko Tekstil
|13,73
|0,96
|119,10
|Vanet Gıda
|4,88
|-0,81
|-36,87
|Verusa Holding
|49,16
|3,63
|9,00
|Verusaturk Girisim
|22,50
|1,53
|72,02
|Vestel
|30,44
|1,53
|44,54
|Vestel Beyaz Eşya
|46,50
|2,15
|16,98
|Viking Kağıt
|5,33
|-0,37
|-40,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|27,40
|-5,84
|-24,29
|Yataş
|12,73
|0,24
|-11,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,24
|-1,17
|-3,64
|Yeni Gimat GMYO
|13,91
|-0,43
|20,00
|Yeşil GMYO
|1,08
|-0,92
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,22
|-0,81
|-33,70
|Yeşil Yatırım Holding
|2,01
|-2,90
|-53,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.999,90
|0,00
|-10,26
|Yonga Mobilya
|21,28
|0,09
|-28,56
|Yükselen Çelik
|5,05
|1,61
|-3,48
|Yünsa
|11,25
|-1,57
|-19,02
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,89
|0,00
|-31,77
(Son)
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