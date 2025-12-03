Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü

Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü
03.12.2025 16:19  Güncelleme: 17:01
Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te İbrahim Halil Caymaz isimli şahıs, 8 ay önce boşandığı eşini 2 çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendini de yaralayan Caymaz hastaneye kaldırılırken, genç kadının cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderildi.

Kadın cinayetleri durdurulamıyor. Kadın cinayetleri Türkiye'nin beka sorunu haline gelmişken son vahşet haberi Gaziantep'ten geldi.

Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İbrahim Halil Caymaz (32) barışma bahanesiyle, yaklaşık 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Şerife Gelmeli'nin Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, tartıştığı eski eşini 2 çocuğunun yanında bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendini de yaraladı.

Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü

Sesleri duya mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan İbrahim Halil Caymaz ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelmeli'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü
Öldürülen Şerife Gelmeli

CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattıkları soruşturma sürerken Şerife Gelmeli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü

SADECE EKİM AYINDA 19 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Kadın Cinayetlerin Durduracağız Platformu'nun ekim ayı verilerine göre, sadece bir ayda 19 kadın cinayeti işlendi, 22 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Ekim ayında öldürülen 19 kadının 7'si evli olduğu erkek, 6'sı eskiden evli olduğu erkek, 2'si tanıdığı biri, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i birlikte olduğu erkek, 1'i akrabası, 1'i ısrarlı takip faili tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların yüzde 37'si evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

11 KADININ HANGİ BAHANEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Öldürülen 19 kadından 7'si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1'i kızının kına merasimi eksiklikleri bahanesiyle hayattan koparıldı. 11'inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kaynak: DHA

  yol yolcu yol yolcu :
    ve erkeğine iki evlat veren bir kadın daha kendi katil adayı tarafından katledildi.. bize ise hala sağ ve özgür olan kadınları uyarmak düştü.. kıskanan erkeklerden ve ataerkil sosyal yapıda yetiştirilen erkeklerden uzak durun.ömrünüz uzun olur ve mutlu yaşarsınız.
