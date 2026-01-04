Çanakkale\'de karaya oturan tankerle ilgili, "Ukrayna" detayı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı "QENDIL" adlı ham petrol tankerinin, daha önce Akdeniz'de Ukrayna tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ortaya çıktı.

Aliağa'dan Yalova'ya seyir halinde olan, 249 metre uzunluğundaki boş ham petrol tankeri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada açıklarında kontrolden çıkarak karaya oturdu. Olay sonrası yapılan incelemelerde tankerin geçmişine dair dikkat çekici bir detay gün yüzüne çıktı.

19 ARALIK'TA HEDEF ALINMIŞ

Rusya'ya ait olduğu öne sürülen QENDIL tankerinin, 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna güçleri tarafından İHA saldırısıyla vurulduğu belirlendi. Saldırının ardından tanker seyrine devam etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, tankerin karaya oturmasının doğrudan fırtına kaynaklı mı yoksa daha önce aldığı hasarla bağlantılı mı olduğunu netleştirmek için teknik inceleme başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, deniz trafiği de kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Olayla ilgili resmi makamların yapacağı detaylı açıklama bekleniyor.