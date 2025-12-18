Avrupa sokakları yangın yeri! Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti - Son Dakika
Avrupa sokakları yangın yeri! Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti

Avrupa sokakları yangın yeri! Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti
18.12.2025 17:48  Güncelleme: 17:56
Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi sırasında 10 bin çiftçi, tarım politikalarını ve Mercosur anlaşmasını protesto etmek için gösteriler düzenledi. Traktörlerle yolları kapatan çiftçiler, sokakları savaş alanına çevirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi devam ederken 27 Avrupa ülkesinden yaklaşık 10 bin çiftçi, AB'nin tarım politikaları ile "Mercosur" (Latin Amerika Ortak Pazarı) anlaşmasını protestoları sırasında traktörlerle yolları kapattı ve Avrupa Parlamentosu (AP) binalarına taş atarak sokakları savaş alanına çevirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında 27 AB ülkesinden yaklaşık 10 bin çiftçi, AB'nin tarım politikaları ile "Mercosur" (Latin Amerika Ortak Pazarı) çiftçilik anlaşmasını protesto etmek için sokakları doldurdu.

SOKAKLAR YANGIN YERİNE DÖNDÜ

AB'nin kısıtlayıcı politikaları nedeniyle zor duruma düştüklerini belirten çiftçi sendikalarının çağrısıyla başkentte bir araya gelen çiftçiler, sokakları savaş alanına çevirdi. Daha önce de Brüksel'de çeşitli gösteriler düzenleyen çiftçiler, dün gece Belçika'nın farklı bölgelerinden Brüksel'e sürdükleri traktörlerini, kendilerine engel olmak üzere kurulan güvenlik bariyerlerini sürükleyerek yolları açacak şekilde donattı.

Bu sabah Brüksel'e ulaşan traktörler, AB Konseyi binasına giden yollar başta olmak üzere birçok ana yoldan AB binalarına doğru ilerledi. Polisin tüm müdahalelerine rağmen engellenemeyen traktörler, binaların çevresine ulaşmayı başardı.

POLİS TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Bariyerlerin arkasında bulunan polislere aldırmadan traktörlerini sürmeye devam eden çiftçiler Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde de etrafı birbirine kattı. Çiftçiler AP önünde ateş yakarken, çevredeki parlamento binalarına taş, sis bombası ve havai fişek de attı.

Lüksemburg Meydanı'ndaki polis barikatları da traktörlerle yıkıldı. Önceki gösterilere kıyasla çok daha sert bir tavır sergileyen protestoculara karşı polis de müdahalenin dozunu arttırdı. Güvenlik güçleri, barikatları yıkan ve polis engelini hiçe sayan protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Şiddet olaylarında yaralanan ve gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

LİDERLERİN GÜNDEMİNDE İSE UKRAYNA VAR

Brüksel'i birbirine katan çiftçiler, AB'nin ortak tarım politikası bütçesini artırmasını ve AB'nin tarım ürünü ithalatını genişletmeyi hedefleyen "Mercosur" anlaşmalarından geri adım atmalarını istiyor. Ancak bugün toplanan AB liderlerinin gündeminde Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarında sağlanacak yardım bütçesine ilişkin detaylar bulunuyor. Liderlerin, Rusya'nın Belçika bankalarında dondurulmuş 210 milyarlık Rus varlığını tek başına kullandırmayı istememesi üzerine "ortak borçlanma fikrini" ele almaları bekleniyor.

"MERCOSUR ANLAŞMASI ÇİFTÇİLERİ BİTİRİR"

Mercosur anlaşmasının, 25 yıl sürecek şekilde müzakere edildiği biliniyor. Yaklaşık 780 milyon kişilik bir pazarı kapsaması beklenen anlaşma kapsamında 15 yıl içinde çoğu ticaret vergisini kaldırılacağı öngörülüyor. Çiftçiler ayrıca, 2027 sonrasında planlanan Ortak Tarım Politikası reformları kapsamında sübvansiyonlarda kesintiler olabileceğine yönelik endişe duyuyor.

Bugünkü Liderler Zirvesi'ne katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirve sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupalı çiftçilerin gerçekleştirdikleri protestoya değinerek, "Mercosur, çiftçileri bitirir. Bu onları bacaklarından vurmak ve bağlamakla eşdeğerdir. Küresel rekabette hiçbir şansları kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

