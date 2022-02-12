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Buca'da üniversite öğrencilerine yönelik kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Buca'da üniversite öğrencilerine yönelik kan bağışı kampanyası

12.02.2022 10:11
Buca'da üniversite öğrencilerine yönelik kan bağışı kampanyası

Buca'da üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla geniş kapsamlı kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Buca'da üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla geniş kapsamlı kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Buca Kızılay Şube Başkanlığı ve Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü arasında " Fatih'in İzinde Ayasofya Yolunda Bir Cana Sen de Can Ol" başlıklı kan bağışı kampanyası için protokol imzalandı.

Törende konuşan Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, yardımlaşmanın Türk milletinin en temel özelliklerinden birisi olduğunu söyledi. Gençlerde yardımseverliğe duyarlılığı artırmak için bu kan bağışı kampanyasını yapmayı planladıklarını belirten Tunçer, şöyle konuştu:

"Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafirimiz olan öğrencilerimizin kan bağışı konusunda duyarlılıklarını arttırmak, yardımseverlik özelliklerimizin tekrar ön plana çıkmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Kampanyamıza kan bağışları ile katılacak öğrenci kardeşlerimiz kana ihtiyaç duyan binlerce insanımıza yardımseverliğimizi en iyi şekilde göstermiş olacaklardır. Hedefimiz bu hareketin öncelikle İzmir'imize daha sonra tüm Türkiye'mize yayılmasıdır."

Buca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yıldırım da gençlerin geleceğe olan inancın teminatı olduğunu belirterek, ilçedeki yurtlarda kalan öğrencilerin projeye en etkin şekilde katılmaları için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş ise Buca'da yakalanacak ivme ile tüm İzmir'e kan bağışı kültürünün yayılması için süreci takip edeceklerini belirtti. Projeye 1 Mart'ta başlayacaklarını kaydeden Dolaş, proje kapsamında konser, sosyal aktiviteler ve gezi programı düzenleneceği sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel de projenin ilçede iyilik kültürünü artıracağına inancının tam olduğunu dile getirerek, kura çekimi ile belirlenecek bağışçıların Ayasofya Gezisine götürüleceğini ayrıca gençlerin yakından tanıdığı bir sanatçının konser vereceğini bildirdi.

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Kan Bağışı, Hisarcık, Kızılay, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buca'da üniversite öğrencilerine yönelik kan bağışı kampanyası - Son Dakika


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