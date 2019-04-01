Buca "Erhan Kılıç" Dedi!

Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre zaferini ilan etti.

BUCA SOKAKLARINDA ERHAN KILIÇ COŞKUSU

CHP Buca ilçe örgütüve binlerce Bucalı vatandaş, oy kullanma işleminin sona ermesinden ardından resmi olmayan rakamlara göre, yüzde 90'ın üzerinde açılan sandıktan yüzde 49.8 oy alan Erhan Kılıç'ın zaferini kutlamak için sokaklara döküldü. Menderes Caddesi üzerinde yer alan Merkez Seçim Ofisi önünde toplanan vatandaşlar; sloganlarla, davul zurnayla, halaylarla, türkülerle, seçim sonucunu kutladı.

Sonuçların şekillenmesinin ardından Buca Adayı Erhan Kılıç, Çevik Bir Meydanı'nda Bucalılarla buluştu. Buluşmaya CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun katıldı.

SEÇİMİ SİZ KAZANDINIZ

Sözlerine Bucalılara, Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Parti'nin tüm ilçe örgütüne teşekkür ederek başlayan Erhan Kılıç, "Bir buçuk aydan beri sürekli koşturduk hiç yorulmadık. İlçe başkanımız, ilçe örgütümüz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, İYİ Parti İlçe örgütümüze ve tüm Bucalı hemşerilerimizyılmadı usanmadı. Cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle girdiniz. Bu seçimi siz kazandınız. Bu seçimin kazananı, Bucalı hemşerilerimiz oldu" diye konuştu.

BAHARI ÖZGÜRCE YAŞAYIN

Millet İttifakı'nın Türkiye'nin en büyük illerinde önemli bir zafer kazandığını belirten Kılıç, "Seçim çalışmalarımızdan beri hep şunu söyledik; Buca'da İzmir'de ve tüm Türkiye'deki tüm ampulleri patlatacağız dedik. İzmir gibi İstanbul da, Ankara da, Antalya da, Adana da bizim.Buca'da rekor oyla seçimi kazandık. Bizim partimizin bir sloganı vardı. Mart'ın sonu bahar dedik; işte Buca'ya bahar geldi. Artık baharı doya doya yaşayın. Baharı özgürce yaşayın." ifadelerini kullandı.

BAZILARI TAHMİNİMİZİ AFAKİ BULDU

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıç, "Biz bu seçim sonucunu daha önce de tahmin ettik; bunu söyledik. Bazıları bu tahminleri afaki buldu, yersiz buldu ama sonucunda Buca halkı, CHP'nin halkçı belediyeciliğine inandı, mührünü bastı. Tahmin ettiğimiz oyun üzerinde oy alarak seçimi kazandık. İnşallah bundan sonra Buca'da sonsuza dek CHP bayrağı dalgalanacak" şeklinde konuştu.

BUCA'DA ARTIK AYRI GAYRI YOK

Görev süreci boyunca Buca'da toplumun her kesimini kucaklayacağını ifade eden Erhan Kılıç, "Kesinlikle bizim bu heyecanımıza leke getirecek hiçbir Buca'da artık ayrı gayrı yok. Bize oy veren vermeyen herkes bizim için birdir. Buca'nın tüm mahallelerine, her hanesine hizmet götüreceğiz. Söz verdiğimiz gibi halkımızın refahı için çalışacağız. Buca belediye başkanı tüm Buca halkının başkanı olacak. Hep söylediğimiz gibi yakamızdaki parti rozetini çıkaracağız. Bucalı vatandaşlarımızın hizmetkarı olacağız. Herkes için adalet, herkes için refah getireceğiz. Kim ne derse desin Buca'da ayrışmaya, bölünmeye, huzursuzluğa izin vermeyeceğiz" dedi.