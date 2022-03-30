Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu - Son Dakika

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Son Dakika › Güncel › Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu - Son Dakika