Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu - Son Dakika
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Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu

30.03.2022 08:02
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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