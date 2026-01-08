Buldan'da Fırtına Zarar Verdi - Son Dakika
Buldan'da Fırtına Zarar Verdi

08.01.2026 12:49
Denizli'nin Buldan ilçesinde fırtına ağaçları devirdi, binalara zarar verdi.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle bir evin baca kapağı uçtu, bir ağaç devrilirken, bazı ağaçların da dalları kırıldı.

Buldan'da gece saatlerinde çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dörteylül Mahallesi'nde bir binanın bacasının kapağı kuvvetli fırtına nedeniyle uçarak yol kenarında park halindeki bir otomobile zarar verdi. Fırtına nedeniyle gece saatlerinde Ahmet Nadir Özlen İlkokulu'nun bahçesindeki bir servi ağacı da devrildi.

Ayrıca Yenimahalle ve Cumhuriyet mahalleleri arasındaki yol üzerindeki çam ağaçlarının kırılan dalları da park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

