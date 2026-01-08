Buldan\'da Fırtına Zarar Verdi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle bir evin baca kapağı uçtu, bir ağaç devrilirken, bazı ağaçların da dalları kırıldı.

Buldan'da gece saatlerinde çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dörteylül Mahallesi'nde bir binanın bacasının kapağı kuvvetli fırtına nedeniyle uçarak yol kenarında park halindeki bir otomobile zarar verdi. Fırtına nedeniyle gece saatlerinde Ahmet Nadir Özlen İlkokulu'nun bahçesindeki bir servi ağacı da devrildi.

Ayrıca Yenimahalle ve Cumhuriyet mahalleleri arasındaki yol üzerindeki çam ağaçlarının kırılan dalları da park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi.