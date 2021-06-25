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Bünyan Cezaevine cami yapılıyor - Son Dakika

Bünyan Cezaevine cami yapılıyor

25.06.2021 14:49
Bünyan Cezaevine cami yapılıyor, System.String[]

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayserili hayırsever Abdullah Keskinkılıç tarafından Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'na yapılacak olan 'Ebekız Ana Camii'nin temeli atıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayserili hayırsever Abdullah Keskinkılıç tarafından Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'na yapılacak olan 'Ebekız Ana Camii'nin temeli atıldı.

Bünyan Bünyan Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen temel atma törenine Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, protokol üyeleri, hayırsever Abdullah Keskinkılıç ve cezaevi çalışanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Kayseri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsümüz hükümlü ve tutukluların barınmaları ve ıslahı için 2010 yılında faaliyete geçirilmiştir. Kampüs içerisinde 2 adet T tipi kapalı cezaevi, 1 kadın kapalı cezaevi, 1 çocuk ve gençlik kapalı cezaevi, 1 adet açık cezaevi olmak üzere 5 ceza infaz kurumumuz ve sayıları zaman zaman değişmekle birlikte 4 bin 500 - 5 bin arasında hükümlümüz yine burada görevli olan bin 200 personelimiz kampüsümüzün hemen yanında bulunan 500 lojmanımızda ikamet ettikleri düşünüldüğünde çok ciddi bir nüfus hareketi ile karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Modern ceza infaz sistemimizin öncelikli hedefi, hükümlü ve tutukluları iyileştirme programlarına tabi tutarak meslek edinmeleri ve var olan mesleklerini geliştirmeleri sureti ile yeniden topluma kazandırılmalarının yanı sıra üretim faaliyetlerine katılarak, aile bütçelerine katkı sağlamanın önünü açmaktır. Bu kapsamda kurumlarımızda günlük 50 bin maske, 20 bin spanç, 3 bin adet önlük ve özel güvenlik kıyafeti üretimi yapılmaktadır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah da ona cennette bir ev inşa eder" buyurarak cami inşa etmenin önemini belirtmiştir. Burada sadaka-i cariye olan eden bu caminin inşasında katkıları olan hayırsever Abdullah Keskinkılıç beye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a şimdiden şükranlarımızı arz ediyor, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Hayırseverlik denince akla Kayseri'nin geldiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Yine hayırlı bir işe imza atıyoruz. Kayseri denilince hayırseverleri ile tanınan bilinen bir şehir akla geliyor. Öyle de olunca diyoruz ki Kayserimiz bir başka güzel. Başsavcımızın burada ziyaretçiler açısından bir camii ihtiyacının olduğunu günceme getirmesi ile her zaman sosyal işlerde desteğini esirgemeyen Abdullah Keskinkılıç kardeşimizle görüşmek sureti ile buraya bir camii yapılması konusunda beraber karar verdik. Sağ olsun o da bizim projelendirdiğimiz şekline hay hay dedi ve itirazda etmedi. İnşallah temelini atacağız ve en kısa zamanda da bu camiyi hayata geçirerek, bir bakıma bir sosyal ihtiyaca cevap vermiş olacağız. Cami yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve hayırlı günler temenni ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Böylesine güzel ve hayırlı bir günde hayırlı bir işe vesile olmanın hep beraber hazzını yaşamış oluyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ev sahipliği yapan Bünyan Belediye Başkanımıza ve hayırsever Abdullah Keskinkılıç'ın hayırlarını Allah kabul etsin, ahirette karşılarına çıkarsın. Ben tekrar bu hayrı işleyenlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yapılan hayırların vatandaşlar için daha temiz ve kullanılabilir ortamlar oluşturduğunu söyleyerek, "Böylesine mübarek bir günde çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Böylesine insanlarımızın, vatandaşlarımızın ve buraya ziyarete gelenlerin ihtiyacını karşılayacak hayırlı bir işin başlangıcında burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sadaka-i cariye dünyadan ahirete göç ettikten sonra defteri kapanmayanların yapmış oldukları sadaka-i cariyeler, burada faydalananlar olduğu müddetçe amel defterleri kapanmayacaktır. Böyle bir işe giriştiği için hayırseverimiz Abdullah beye teşekkür ediyoruz. Zaten Kayseri deyince hayırseverlerimiz akla geliyor. Allah kendilerinden razı olsun. Eğitimden sağlığa ibadetlerimizin daha temiz ortamlarda yapılması için, çocuklarımızın eğitimini alması için hayırseverlerimiz her zaman bizlerle hareket ediyorlar. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Cumhuriyet Başsavcımızın ve hayırseverimizin ortak girişimleri ile bu hayırlı işin temelini hep birlikte atıyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi. - KAYSERİ

Bünyan Cezaevine cami yapılıyor
Bünyan Cezaevine cami yapılıyor
Bünyan Cezaevine cami yapılıyor
Bünyan Cezaevine cami yapılıyor

Keskinkılıç, Cumhuriyet, Kayseri, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bünyan Cezaevine cami yapılıyor - Son Dakika


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