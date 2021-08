Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi

Son olarak Atv'nin çok sevilen dizisi Kuruluş: Osman'da izleyici karşısına Göktuğ karakteri olarak çıkan Burak Çelik, önceki gün bir süredir beraber olduğu Rus güzel Maria Way ile kameralara yakalandı.

TATİLİN SON GÜNLERİNİ SEVGİLİSİYLE GEÇİRİYOR

Sarmaş dolaş gezerken yakalanınca panikleyen çiftten Burak Çelik, yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten yakışıklı oyuncu, tatilin son günlerini İstanbul'da sevgilisiyle birlikte geçirdiğini söyledi.

28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sevgilisi Maria Way ile geçtiğimiz ay Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenmişti.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.