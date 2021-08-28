Üye Girişi
Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi - Son Dakika

Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi

28.08.2021 09:36

Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak Kuruluş Osman dizisinde rol oyuncu Burak Çelik, Rus sevgilisi Maria Way ile görüntülendi. İkilinin panik halleri kameralara yansıdı.

Son olarak Atv'nin çok sevilen dizisi Kuruluş: Osman'da izleyici karşısına Göktuğ karakteri olarak çıkan Burak Çelik, önceki gün bir süredir beraber olduğu Rus güzel Maria Way ile kameralara yakalandı.

TATİLİN SON GÜNLERİNİ SEVGİLİSİYLE GEÇİRİYOR

Sarmaş dolaş gezerken yakalanınca panikleyen çiftten Burak Çelik, yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten yakışıklı oyuncu, tatilin son günlerini İstanbul'da sevgilisiyle birlikte geçirdiğini söyledi.

Rus sevgilisiyle böyle yakalandı

28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sevgilisi Maria Way ile geçtiğimiz ay Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Rus sevgilisiyle böyle yakalandı

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ'su Burak Çelik, Rus sevgilisiyle görüntülendi
Kuruluş Osman'ın Göktuğ'su Burak Çelik, Rus sevgilisiyle görüntülendi
Kuruluş Osman'ın Göktuğ'su Burak Çelik, Rus sevgilisiyle görüntülendi
Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi

Burak Çelik, İstanbul, Atv, Rus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı 11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı 11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı 11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı 10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı 10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı 09:26 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor         
11:58
Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı         
11:38
Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı         
11:17
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu         
11:01
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar         
10:05
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement