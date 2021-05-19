BURDUR'DA 19 MAYIS TÖRENİ - Son Dakika

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek katıldı. Orhan Kemerkaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, "Milletimizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yedi düvel düşmanın Türk topraklarına saldırışına, masum ve temiz kalpli Anadolu insanının yıllar süren gözyaşlarına 'dur' demek için çıktığı mukaddes deniz yolculuğunu tamamladığı, Anadolu topraklarına ayak bastığı, umutları yeşerttiği gündür. Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a, Ankara'ya, Afyon ve İzmir'e uzanan bir kurtuluş destanının baş yazgısıdır 19 Mayıs. Tarih boyu esir düşmemiş, mertlikten taviz vermemiş, sadece barış için savaşan kahraman Türk'ün zulme başkaldırışının adı olan 19 Mayıs, milletin tek yürek olup düşmanı İzmir'e sürmeye yemin ettiği gündür. Üç buçuk yıl boyunca atalarımızın, analarımızın, dedelerimizin uyumadan, dinlenmeden vatan uğruna ter ve emek sarf ettiği o günler, zaferi getiren, kurtuluşu temin eden, Cumhuriyeti ve barışı yeniden Türk'e armağan eden kutsal bir savaştır" dedi.

Kemerkaya'nın konuşmasının ardından Burdur Valiliği'nin organize ettiği Türk bayraklarıyla süslenmiş araç konvoyu marşlar eşliğinde şehir turu attı.