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Burdur'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ailesi ile doğum günü kutlamasından dönerken hatalı sollama yapan bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün doğum günü kutlaması yaptıktan sonra evine dönmekte olduğu belirtildi.

07.12.2023 - 03:28,
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde ailesi ile doğum günü kutlamasından dönerken hatalı sollama yapan başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

HATALI SOLLAMA NEDENİYLE ÇARPIŞTILAR

Kaza saat 22.45 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Sorkun Köyü Cengiz Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesi ile birlikte Sorkun Köyü'nden Gölhisar ilçesine doğum gününü kutlamaya giden Sami Kurt evlerine dönmek üzere 07 GOE 40 plakalı otomobilleri ile çıktıkları yolda karşı istikametten gelen ve hatalı sollama yaparken karşı şeride geçen H.T. idaresindeki 20 FK 016 plakalı lüks otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

Çarpışma sonrası araçlar yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada Sami Kurt, eşi Aygül K.(39), kızları Fatmanur K., Aslı K. ve diğer araç sürücüsü H.T. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araçlardan çıkarılan yaralılardan Sami Kurt'un sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sami Kurt'un cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan Aslı K. vücudunda bulunan kırıklar nedeniyle Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sami Kurt'un önceki gün doğum günü olduğu ve Gölhisar'da bulunan akrabalarında doğun günü kutlaması yaptıktan sonra ailesiyle evine dönmekte olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Gölhisar, Burdur, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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