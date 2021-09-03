BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ - Son Dakika

BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı'nın oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibariyle yargısal faaliyetlerine başladı.

Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yargısal faaliyetlerin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin güçlendirilmesi amaçlanmıştı. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. İstinaf kanun yolu sayesinde bir yandan vatandaşların hukuki güvencesi artarken, diğer yandan uyuşmazlıkların daha etkin bir yargılama ile çözülmesi de sağlanıyor.

Adalet Bakanlığınca, adli yargıda istinaf incelemesi yapmak üzere kurulan Bölge Adliye Mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da 7 bölgede faaliyete geçerken, bu sayı 2019 itibariyle 15'e çıkarıldı. İdari yargıda ise 2016'da 7 yerde faaliyete geçen Bölge İdare Mahkemesi sayısı 2020'de 8'e ulaşmıştı.

ÜLKE GENELİNDEKİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAYISI 9 OLDU

Adalet Bakanlığının oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi de 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle yargısal faaliyetlerine başladı. Böylelikle ülke genelindeki Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9 oldu.

Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin alınan ve 8 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Eylül itibariyle faaliyete geçen Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi de belirlendi.

YARGI ÇERVESİ BELİRLENDİ

Buna göre; Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova bölge idare mahkemesi yönünden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Eskişehir'in de bölge idare mahkemesi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlanmasına karar verildi. Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya da bölge idare mahkemesi yönünden İzmir yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlandı.