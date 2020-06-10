Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda teknik ekip belirlendi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda teknik ekip belirlendi

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor teknik kadrosunu oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda teknik ekip belirlendi, System.String[]

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor teknik kadrosunu oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Fazıl Demirci'nin ekibinde yer alan yardımcı antrenör Burak Yavuz, kondisyoner Ramazan Çömlek ve masör Bahri Göçoğlu ile yeniden anlaşma sağladı.

Ekibin TVF 1. Lig'de şampiyonluk kadrosunda yer alan ve geçen sezon yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Özer Özger, Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci yardımcı antrenörü ise Gökhan Bahar oldu.

Transfer çalışmaları

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli libero Ramazan Serkan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

Son olarak Sorgun Belediyespor'da forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca SSK, Hatay Polis Gücü, Fenerbahçe, Ziraat Bankası, Beşiktaş takımlarının formalarını giydi.

Ayrıca, iç transferde başantrenör Fazıl Demirci'nin yanı sıra oyuncular İbrahim Başaran, Esat Dalgıç, Uğur Kılınç, Alisson Melo, Berk Dilmenler ve Boğaçhan Zambak ile sözleşme yenilendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda teknik ekip belirlendi - Son Dakika Spor
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