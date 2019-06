Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Bursa'da iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitimde dönüşümü hızlandıracak projeye start verdi.

Bursa'da iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitimde dönüşümü hızlandıracak projeye start verdi. Türkiye'de ilk defa 19 okulda hayata geçirilen 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' ile meslek liseleri 20 milyon liraya yakın destekten faydalanabilecek.



Mesleki eğitimde Bursa'ya önemli yatırımlar kazandıran; BUTGEM ve Mutfak Akademi gibi rol model çalışmalarla 25 binden fazla gencin istihdama katılmasına katkı sağlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin yakın gelecekteki kilit konu başlıklarından biri olan mesleki eğitim alanında yeni bir hamle başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla Şubat ayında 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' protokolüne imza atan BTSO, proje kapsamında kısa zamanda aksiyon planını belirledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve iş dünyası kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Mayıs ayında istişare toplantısında okullar belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında belirlenen meslek liseleri projelerini hazırladı. Toplamda 19 okulun hazırladığı farklı sektörlere dönük projeler için BEBKA'ya başvuru yapıldı.



Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş dünyası kuruluşları ve BEBKA'nın destekleriyle kurgulanan 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında okulların yönetici ve öğretmen kadroları ile iş dünyası kuruluşlarının yöneticileri, Oda Hizmet Binası'nda iki ayrı istişare toplantısında aynı masada buluştu. Meslek okullarında koordineli bir şekilde yürütecek olan proje için BTSO Sektör Konseyleri, Meslek Komiteleri ve iş dünyası kurumları aktif olarak projelerde yer aldı. Okul-sanayi işbirliği vizyonunun en önemli hamlelerinden biri olan proje, mesleki ve teknik eğitimi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıması hedefleniyor.



Okullar 20 milyon liraya kadarlık destekten faydalanabilecek



Proje kapsamında 19 okulun başta yüksek teknoloji olmak üzere farklı alanlarda tematikleştirilmesi amaçlanıyor. Her okulun kendi alanına uygun iş dünyası kuruluşları ve BTSO Sektör Konseyleri ile eşleştirildiği proje ile firmaların ihtiyaçları doğrultusunda okullarda eğitim kalitesini yükseltecek makine, teçhizat ve atölye yatırımları gerçekleştirilecek. Okullar, BTSO, iş dünyası kuruluşları ve BEBKA'nın destekleri ile "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" programı kapsamında 20 milyon liraya kadarlık destekten faydalanabilecek.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mesleki eğitimin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda anahtar rol üstlendiğini söyledi. Bursa'nın üretim, ihracat ve nitelikli istihdam noktasında güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu belirten Başkan Burkay, özellikle kalifiye personelin bilgi ve becerisinin ekonomik başarının aynı zamanda temeli olduğunu kaydetti. BTSO olarak nitelikli istihdam için hayata geçirilen BUTGEM, Model Fabrika ve BTSO Mutfak Akademi gibi projeleri Bursa'ya kazandırdıklarını ifade eden İbrahim Burkay, "BTSO olarak firmalarımızın üretim, ihracat ve nitelikli istihdamına yönelik 40'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirmenin yanı sıra ekonomik kalkıma hamlesinin anahtarı olan mesleki eğitim noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Günümüzde, hızlı teknolojik değişim, mesleki ve teknik eğitimin üstlendiği rolü daha da güçlü tutuyor. Gençlerimizin sektörlerin bir neferi olması için üniversite ve meslek okullarını tercih etmesini istiyoruz. Bu yüzden meslek okullarımızda eğitimin kalitesini daha da güçlü olmasını sağlamak, alt yapısını günümüz şartlarına göre kurgulanmasını sağlamak zorundayız" dedi.



"BTSO olarak yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz"



Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim alanında işbirliği kuruluşları arasında BTSO olarak her zaman önemli bir sorumluluk üstlendiklerini kaydeden Başkan Burkay, "Önümüzdeki süreçte de Bursa iş dünyamızdan aldığımız destekle devletimizin mesleki eğitim politikasında her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisine yön veren kentimizin bu özelliğini daha ileri noktaya taşıyabilmesi için genç ve nitelikli iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmek durumundayız. Bu projemizde iş dünyası temsilcilerimizin örnek bir birliktelik göstermesi doğru bir adım attığımızın da bir göstergesi. Türkiye'nin önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için BTSO olarak yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesinde BEBKA destekli projeler 2 yıl sürecek. Program kapsamında öğretmen ve öğrencilerin eğitimi yapılacak. Ayrıca okullardaki atölye ve laboratuvarların fiziki şartların yeniden düzenlenmesi, makine ve ekipmanlarının hazırlanması da sağlanacak. Sektörün ihtiyaçlarına göre tekrar dizayn edilecek okullarda öğrenciler hem teorik hem pratikte daha verimli bir eğitim alanlarına sahip olacak. Proje kapsamında eğitim ve fiziksel düzenlemelerin yeni eğitim ve öğretim dönemine kadar tamamlanması planlanıyor. Her tematik okulda ilgili sektörlerdeki duayen iş insanlarının yer aldığı bir istişare kurulu da oluşturuldu. Projeden 4 binin üzerinde öğrencinin faydalanması hedefleniyor.



BTSO'nun çalışma yürüteceği meslek liseleri isimleri ve projeler



BTSO'nun birlikte çalışma yürüteceği meslek liselerinin isimleri ve projeleri de şu şekilde:



"Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Üreten Bursa Gelişen Türkiye İçin Bursa Mesleki Eğitimi Endüstri 4.0'a Hazırlanıyor' projesi, BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Yenilikçi Teknoloji ile Mesleğimi Öğreniyorum' projesi, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Matbaa Teknolojisi Alanının Mesleki Eğitimde Niteliğinin Artırılması ve Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Yapay Zeka ve Otomasyon' projesi, Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Tekstil Teknolojisi Mesleki Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Atölyelerinin Geliştirilmesi ve Dijital Baskı Atölyesi Kurulması' projesi, Şehit Erol Olçok Mtal 'Koza Akademi' projesi, Şehit Ömer Halisdemir Mtal 'Ekmeğini Taştan Çıkar' projesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Dijital Dönüşüm, Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar' projesi, TSO Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Z Kuşağı Robotik ve Otomasyon Sistemleri ile Endüstri 4.0 Yolculuğuna Çıkıyor' projesi, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'AOS Sanal Akademi' projesi, Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Zeytinle Gelen Güzellik' projesi, Bursa Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi 'Muhasebe ve Finans Dalı' projesi, Yeniceabat Sağlık Meslek Lisesi 'Hastane Ortamı Okulumuzda' projesi, Fatih MTAL 'Nitelikli Eleman-Kaliteli Yaşam' projesi, Necatibey MTAL 'Modada Dijitalleşme' projesi, Mimar Sinan MTAL 'İleri Seviye Kaynak Teknikleri Atölyesinin Kurulumu ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi' projesi, Osmangazi İMKB MTAL 'Bursa Moda Eğitim Merkezi' projesi, TOKİ Cahit Zarifoğlu MTAL 'Uygulamalar Mutfağı' projesi ile Yıldırım Beyazıt İMKB MTAL 'Yıldırım Beyazıt'ta Nitelikli İstihdam Artıyor' projesi." - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Antalyaspor, Aatıf Chahechouhe için kaleyi içten fethetti!

2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

MUĞLA Mühürlenecek iş yerindeki masa ve sandalyeleri ateşe verdiler

Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi