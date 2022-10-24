Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin paylaştığı son video her şeyi ortaya çıkardı: Bir kız için değer mi demeyin - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin paylaştığı son video her şeyi ortaya çıkardı: Bir kız için değer mi demeyin

25.10.2022 00:12

Kocaeli'de aracını Osmangazi Köprüsü'nde durdurarak denize atlayan gencin kimliği netleşti. Denize atlamadan sosyal medya hesabı üzerinden son bir video paylaştığı belirlenen genç, bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyerek "Bak tehdit tehdit diyordun, şimdi mezarıma gelirsin. Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin. Bakın şimdi o kız benim hayatımı, ailemi yaktı. Bir kız için değer mi demeyin. Ne yapayım. Psikolojimi yitirdim" ifadelerini kullandı.

Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nde Y.K. isimli şahıs, Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa 3. sayfa haberi | Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın kimliği belli oldu

BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan Y.K.'yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

Bursa 3. sayfa haberi | Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın kimliği belli oldu

"BİR KIZ İÇİN DEĞER Mİ DEMEYİN"

Öte yandan, Y.K.'nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., "Bak tehdit tehdit diyordun, şimdi mezarıma gelirsin. Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin. Bakın şimdi o kız benim hayatını yaktı. Bir kız için değer mi demeyin. Ne yapayım. Psikolojimi yitirdim." dedi.

Bursa 3. sayfa haberi | Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın kimliği belli oldu
Bursa 3. sayfa haberi | Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın kimliği belli oldu
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Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor Osmangazi Köprüsü'nde intihar! Denize atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor Bursa haber | Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın kimliği belli oldu Bursa haber | Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın kimliği belli oldu

Osmangazi Köprüsü, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin paylaştığı son video her şeyi ortaya çıkardı: Bir kız için değer mi demeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin paylaştığı son video her şeyi ortaya çıkardı: Bir kız için değer mi demeyin - Son Dakika
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