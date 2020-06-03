Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu - Son Dakika

Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Bursa'da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve...

Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu, System.String[]

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Bursa'da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini söyledi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Ayhan Salman tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirildiğini ve alınan önlemler ile zorlu sürecin en az hasarla atlatıldığını söyledi.


Ayhan Salman, toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçmiş dönem Bakanları Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala ile Bursa Milletvekillerinin katıldığını ifade etti. Salman toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 1 Haziran'da başlayan Yeni normal olarak adlandırılan süreçte Bursa'da yapılacak çalışmaları masaya yatırdıklarını ve kentte devam eden kamu yatırımlarının durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.


"Türkiye dünyaya örnek oldu"


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Ayhan Salman, "Gerek sağlık sistemimizin sağlam alt yapısı, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınıp hızla uygulanan tedbirler sayesinde ülkemiz bu konuda çok başarılı bir sınav vermiştir" dedi. Ayhan Salman, ABD ve Avrupa'da salgın nedeniyle sağlık sisteminin felç olduğunu Türkiye'de ise AK Parti iktidarları döneminde sağlığa yapılan yatırımların olumlu etkilerinin meyvesinin alındığını ifade ederek, "Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan tedbirler ile bu kötü süreç Allah'a şükür çok az hasar ile atlatılmıştır. Salgın döneminde Türkiye ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil dünyanın birçok ülkesine maske ve sağlık malzemesi yardımı yaparak ayrı bir başarı elde etmiştir" dedi.


"Milletimiz sabretti"


AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, salgının az hasarla atlatılmasında Türk milletinin sabrının çok önemli olduğunun da altını çizdi. Devlet tarafından alınan ve uygulamaya sokulan tüm tedbirlere harfiyen riayet edilmesi ile virüsün hızlı yayılmasının önüne geçildiğini ifade eden Salman, "20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız bu dönemde çok büyük sabır gösterdiler ve hala da aynı sabrı göstermeye devam ediyorlar. Yine Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasaklarına ve iller arasındaki seyahat yasaklarına harfiyen uyan tüm vatandaşlarımıza minnettarız" dedi.


"Bursa çok başarılı oldu"


Ayhan Salman Bursa'da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimlerin 24 saat canla başla çalıştığını söyledi. Başkan Salman, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın emekli maaşlarını çekilip evlerine teslim edildi. Pazar ve market alışverişleri yapıldı. Yardıma muhtaç olanlara verilen devlet yardımları ulaştırıldı. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımları yapıldı" dedi.


Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kamu bankaları aracılığıyla verilecek olan konut, taşıt, mobilya ve tatil kategorilerinde 4 yeni kredi paketinin piyasalara can suyu olacağını da söyledi. Salman, "Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Bütün bunlar normalleşme sürecine adım atan ülkemizde piyasalarda güven sağlayacak çok önemli hamlelerdir" dedi.


"Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları takip ediyor"


Toplantıda Bursa'da devam eden kamu yatırımları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ayhan Salman, Bursa Milletvekillerinin Ankara'da, devam eden ve planlama aşamasındaki yatırımları yakından takip ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın sorunları ile çok yakından ilgilendiğine de vurgu yapan Ayhan Salman şunları kaydetti:


"Sayın Cumhurbaşkanımız kentimizde devam eden yatırımları yakından takip ediyor ve bizlerle iletişime geçerek sürekli bilgi alıyor. Kentimiz bu süreçte çok önemli yatırımlar kazandı. İstanbul - Bursa -İzmir otoyolu, şehir hastanesi gibi dev projeler geçen yıl halkımızın hizmetine girdi. Hızlı tren hattını yakından takip ediyoruz. Çeşitli Bakanlıkların şehrimizdeki yatırımları devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Bizlerde siyasi iradenin temsilcisi olarak süreci çok yakından takip ediyor ve tıkanmalar yaşandığında müdahale ederek aşılması için gerekli gayreti gösteriyoruz." - BURSA

Ayhan Salman, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu - Son Dakika

Son Dakika

Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme süreci uyarısı: Tedbirlere daha sıkı uymalıyız Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme süreci uyarısı: Tedbirlere daha sıkı uymalıyız         
19:58
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 20:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]