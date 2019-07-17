Bursa Valiliği'nden 4 ilçe için son dakika uyarısı

Bursa Valiliği
, Bursa'nın doğu kesimlerinde yer alan İnegöl
, Keles
, Yenişehir
, İznik
ilçeleri için sel, su baskını
, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu ikazı yaptı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre bugün Kütahya
, Eskişehir, Bilecik
il geneli ile Bursa'nın doğu kesimlerinde (İnegöl, Keles, Yenişehir, İznik) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar (20: 00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzlukluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
(İHA)