Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Bursa'da etkinlikler, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, törende bir konuşma yaptı.

Eskişehir'de, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cırıt, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin ilmin ve bilimin sembolü olduğunu belirterek, öğretmenliğin övünmekle bitmeyen, değeri ölçülemeyen bir meslek olduğunu söyledi.

Bilecik ve Kütahya

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve öğretmenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Öğretmenler Günü, Çukurca Şehit Veli Selçuk İlkokulu ve Ortaokulu tarafından hazırlanan "Beni Bul" isimli kısa filmle kutlandı.

Kısa filmin senaryosunu yazan ve yöneten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mustafa Çoban, çevirim içi düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik zor bir meslek. Her insanın içinde bir cevher var ve bu cevheri özelliklede çocukken ortaya çıkartmak büyük bir sorumluluk. O yüzden ben hazırladığım kısa filmde bunu yansıtmak istedim. Öğrencinin sesi kısık ve biz öğretmenler bu kısık sesleri keşfediyoruz. Bu biz öğretmenler için çok muazzam bir şey." diye konuştu.

Yalova, Çanakkale ve Balıkesir

Yalova'da Öğretmenler Günü kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Raif Dinçkök Kültür Merkezindeki etkinlikle son buldu.

Çanakkale'de de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, günün önemine değinerek "Eğitim, toplumsal aydınlanma ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aracı, öğretmenler ise bu sürecin en önemli unsurlarıdır. Öğretmenlik sadece bir meslek değildir, bir misyondur. " ifadesini kullandı.

Balıkesir'de Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.