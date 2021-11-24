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Bursa ve çevre illerde Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 16:12
Bursa ve çevre illerde Öğretmenler Günü kutlandı

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Yalova ve Çanakkale'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Yalova ve Çanakkale'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa'daki etkinlikler kapsamında Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve beraberindeki öğretmenler Vali Yakup Canbolat tarafından kabul edildi.

Daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde de öğretmenler günü dolayısıyla program düzenlendi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, çok sayıda eğitimci katıldı.

Ayyıldız, "İnsanlığı bir şeyle tarif etmek istesek ona öğrenme diyebiliriz. İnsanlık tarihi öğrenme tarihidir. Bunun en önemli unsuru öğreticiler yani değerli öğretmenlerimizdir. Bizim medeniyetimiz ve milletimiz kalemi kılıçtan keskin tutmuştur. Birçoğumuzun ilk mesleğidir öğretmenlik. Aklımızda gönlümüzde ilk olmak istediğimiz meslektir. Mezuniyetle, diplomayla ayrılıklar yaşansa bile bizler her öğretmenimizi gönlümüzde ağırlamışızdır. Hiçbir meslek gurubu yoktur ki gönlü mesken edinsin. Bunu ancak sizler yapabilirsiniz. Ne mutlu sizlere." diye konuştu.

Öğretmenlik mesleğinin sanatkarlık olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt ise ülkenin ve insanlığın geleceğini inşa eden öğretmenlerin gününü en içten dilekleriyle kutladı.

Çanakkale

Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

???????Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Birten Sarıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kütahya

Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, törende Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, törenin ardından öğretmenlerle birlikte Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Yalova

Yalova'daki program 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Program, emekliliğe ayrılan 16 öğretmene Hizmet Şeref Belgelerinin Yalova Valisi Muammer Erol tarafından takdim edilmesi ve Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "24 Kasım" adlı oratoryo sunumuyla sona erdi.

Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verildi.

Daha sonra adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerinin folklor gösterisinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenler Günü, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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