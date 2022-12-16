Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bağ evini cephaneye çevirip küçük çocukları kurye olarak kullanan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bağ evini cephaneye çevirip küçük çocukları kurye olarak kullanan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı

16.12.2022 16:41

Bursa'da silah parçalarını şehre sokup atölye olarak kullandıkları bağ evinde toplayarak değerinin çok altında fiyatlara piyasaya sürdükleri öne sürülen silah çetesi, polis tarafından çökertildi. Çocuklara da kuryelik yaptırıp silah taşıttıkları belirlenen çetenin atölye olarak kullandığı bağ evine baskın yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Bursa'ya başka şehirlerden geldikleri tahmin edilen bir gurubun yasa dışı yollardan silah satışı yaptıkları ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları takibe aldı. 3 aylık teknik takip neticesinde çete üyelerinin yaşı küçük çocuklara kuryelik yaptırıp bir noktadan bir başka noktaya silah taşıttıklarını belirleyen polis ekipleri, yaşı küçük çocukları takip ederek çetenin gerçek üyelerine ulaştı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARA SİLAH TAŞITTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yıldırım ilçesinde şeftali tarlalarının arasına gizlenen çete üyelerinin sevkiyata hazırlandıkları sırada düğmeye basan Bursa KOM polisi, önce kuryelik yapan yaşları küçük E.Ö.ve M.B., isimli iki çocuğu gözaltına aldı. Çocukların taşıdığı kutuda 25 adet montajı yapılmış kuru sıkıdan bozma görünümlü ancak yeni imal edilmiş silah ele geçirildi. Çocuklarla buluşmaya hazırlanan çete üyeleri M.A.(23), H.Ö.(26), M.F.S.(23)'de polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. Sevkiyata hazırlandıkları belirtilen şüpheli şahıslar polis ekiplerini karşısında görünce tarlaya kaçtı ancak çok geçmeden hepsi tek tek yakalandı.

Küçük çocukları kurye yapıp silah taşıtan çete üyeleri, kıskıvrak yakalandı! Bağ evini cephaneye çevirmişler

BAĞ EVİ CEPHANE ÇIKTI

Öte yandan çetenin Nilüfer ilçesinde atölye olarak kullandığı bağ evine de baskın yapan KOM polisi burada da 35 adet montajı tamamlanmış silah ile 66 adet şarjör, 87 adet namlu, 84 adet fişek yatağı, 5 adet fişek ele geçirdi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden yaşı büyük 3'ü polis ekiplerince adliyeye sevk edilirken yaşı küçük 2 çocuğun ise sorgusunun çocuk şube tarafından yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Küçük çocukları kurye yapıp silah taşıtan çete üyeleri, kıskıvrak yakalandı! Bağ evini cephaneye çevirmişler
Küçük çocukları kurye yapıp silah taşıtan çete üyeleri, kıskıvrak yakalandı! Bağ evini cephaneye çevirmişler
Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bağ evini cephaneye çevirip küçük çocukları kurye olarak kullanan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bağ evini cephaneye çevirip küçük çocukları kurye olarak kullanan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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