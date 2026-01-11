Büşra D.'nin İfadesi Alındı

ANNE İFADE VERDİ

Polis tarafından yaklaşık 4 saat kilitli kaldığı evden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi Büşra D. (32), Palandöken Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği'ne giderek ifade verdi. Büşra D.'nin çocuğu evde uyuduğu sırada alışveriş için markete gittiğini, yolda cep telefonunu kaybettiğini ve onu aradığı için eve geç döndüğünü söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' gerekçesiyle gözaltına alınan Büşra D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısına ifade veren Büşra D., serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, Gökçe bebeğin, baba Serdar D.'ye (26) teslim edilmesi talimatını verdi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek babasına verildi.