Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 13:55
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Kavak ilçesinde anma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Kavak ilçesinde anma programı düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygılı ve Sarıcaoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Program, öğrenciler tarafından Atatürk ile ilgili şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Havza

Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler konulması ile başlayan törene CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

Törende Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesinin çelenklerinin anıta sunuldu, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra bayraklar yarıya indirildi.

Program, daha sonra Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Buradaki program, şiirlerin okunması, oratoryo ve Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için yaptığı çalışmaları anlatan oyun ile sona erdi.

Ladik

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Cumhuriyet Savcısı Yasin Eraslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Özel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.

Program, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir okuması ve Atatürk konulu kompozisyonda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye, Havza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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