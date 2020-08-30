Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Akın, şehitlik ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmetle, saygıyla yad ettiklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

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