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Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli tel kullanımı yasaklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli tel kullanımı yasaklandı

07.09.2021 11:21
Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli tel kullanımı yasaklandı, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında, Büyükçekmece ilçe sınırlarında bahçe duvarlarında kullanılan ve kedi, köpek ve kuş gibi canlılara zarar veren jiletli ve kesici tel çit kullanımı yasaklandı.

2 aylık yaz tatilin ardından ilk toplantısını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde gündem maddelerinden önce söz alan grup başkanvekilleri önemli günler ve gündeme ilişkin partilerinin görüşlerini dile getirdi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması ve Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşun 195'inci yıl dönümüne yönelik verilen mesajların ardından gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Gündemde yer alan Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki taşınmazlarda bahçe sınırlayıcısı olarak kullanılan ve kedi, köpek, kuş gibi canlıların yaralanmasına neden olan jiletli ve kesici tel çit kullanımın yasaklanması ve mevcut olanların kaldırılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Burası hapishane değil"

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "1995 yılından beri Büyükçekmece Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İstanbul'da, Türkiye'de örnek çalışma yapmıştır. Hala devam ediyor. Son zamanlarda rehabilitasyon merkezine gelen kuşların, kedilerin, köpeklerin en çok ayaklarının, kanatlarının kesildiğini gördük. Bunun üzerine teknik ve bu iş ile ilgili arkadaşlarımız yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgemizde çok miktarda binaların, evlerin bahçe duvarlarına, bahçe çitlerine jiletli tel, dikenli tel çektikleri görülmüştür. Büyükçekmece hepinizin ve tüm dünyanın, tüm dünya bilim insanlarının bildiği gibi göçmen kuşlarının yoğun şekilde geçiş noktasıdır. Şu an fiilen bunu başlattık. Kedileri, köpekleri, kuşları, kargaları, leylekleri bütün canlıları sevenleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Kamera koyarsın, alarm koyarsın. Hiç kimse doğaya zarar veremez. İmar kanunu gereğince konutların bahçe duvarları 90 santim beton olarak geçemez. Üzerine de şeffaf korkuluk, ferforje yapabilirler. Burası hapishane değil. Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinin tamamı meskun mahaldır. Alacağımız karar şu; Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde binaların çevresinde, avluların üzerinde, duvarların üzerinde bulunan dikenli ve jiletli tellerin kaldırılmasına, Kabahatler Kanununa göre gereken cezai işlemlerin yapılmasına, kaldırılması için bu şekilde görülen, bilinen, bulunan mülk sahiplerine Zabıta Müdürlüğü ve Çevre koruma ve Denetleme Müdürlüğü tarafından tebligatların yapılmasına, 15 gün süre verilmesine ondan sonra belediyemiz ekipleri tarafından bütün dikenli tel ve jiletli tellerin kaldırılarak ilgililer hakkında cezai işlem yapılmasına karar verilmiştir diyeceğiz." - İSTANBUL

Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli tel kullanımı yasaklandı
Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli tel kullanımı yasaklandı

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Zabıta, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli tel kullanımı yasaklandı - Son Dakika


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