Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir yıl önce görülen flamingoların yeniden gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Pembe renkleri ile kolay fark edilen Flamingoların Büyükçekmece Gölü üzerinde dans edercesine uçması masalsı manzaralar oluşturdu.

Mimarsinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde pembe renkleri ile görülen flamingolar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Büyükçekmece gölünde bir yıl önce görüntülenen flamingolar yeniden görüntülendi. Kuşların kimi zaman birlikte dans edercesine uçması masalsı görüntüler oluşturdu. Kanat açıklığı 1,60 metre, yetişkinlerinde pembe renk hakim olduğu biliniyor. Genellikle Türkiye'de İzmir, Gediz Deltası'nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların olduğu biliniyor. Leylek familyasından olan flamingolar insanlara yakın yerlerde yaşadıkları görülüyor. - İSTANBUL