Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Komşum Olur"

Büyükelçi Komşum Olur"

1 saat önce

Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçilerinin resmi görevleri dışında gündelik hayatları, alışkanlıkları ve hobilerini paylaştıkları "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyasının galası yapıldı.

Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçilerinin resmi görevleri dışında gündelik hayatları, alışkanlıkları ve hobilerini paylaştıkları "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyasının galası yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından başlatılan "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyası için büyükelçilerin yapmaktan en çok keyif aldıkları sosyal faaliyetlerin paylaşıldığı 60 saniyelik videoların galası Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Kampanya kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçileri, kamera karşısına geçerek gündelik hayatlarını kamuya açan videolar paylaştı.

Berger, galada yaptığı konuşmada, "Biz sadece takım elbiseli, kravatlı insanlar değiliz. Başka bir hayatımız ve aktivitelerimiz de var ve bunları Türkiye'de yapmaktan keyif alıyoruz." ifadesini kullandı.

"İyi komşu" olmak istediklerini söyleyen Berger, Türkiye'nin bu anlamda kendilerine birçok farklı şey sunduğunu ve burada bulundukları süreçte farklı şeyler keşfettiklerini anlattı.

Galada, AB ülkelerinden 20 büyükelçinin Türkiye ile ilişkilendirdikleri doğa, tarih, müzik, motor, yemek, fotoğraf ve spor gibi ilgilendikleri farklı alanlarla ilgili Türkçe cümleler de kurdukları birer dakikalık videoları gösterildi. Gala sonunda katılımcılar "en iyi komşu"yu seçmek için videoları oyladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın "Motosiklet herkes için uçan halıdır" mottosuyla anlattığı motosiklet tutkusuna ilişkin video katılımcılar tarafından en çok oyu aldı. Takım elbisesiyle motosiklet süren Erdmann, "En iyi Komşu" seçildi.

Projenin çekimleri sırasında çok eğlendiğini söyleyen Erdmann'ı tebrik eden Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Başak Türkoğlu, büyükelçiye plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sihirli Annem Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! Ünlü Yorumcu Evren Turhan, Galatasaray Yönetimini Sert Bir Dille Eleştirdi: 2 Aydır Alan Geliyor, Oyuncu Nerede?

Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 00:11:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Komşum Olur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]