Üye Girişi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI

03.12.2021 17:08

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı törenle açıldı.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 2019 yılında düzenlenen ve kitapseverlerin büyük beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ikinci kez Bursalılara açtı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 10 gün boyunca açık kalacak fuar, Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in 120'nci doğum yılına atfedildi. Karabağ zaferi nedeniyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlenirken, fuarın onur konukları da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman oldu. 120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuar, renkli törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden fuarı gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, 'Görüyorum ki büyük hasret varmış. Yoğun katılımdan belli oluyor' dedi. Teknolojik dönüşüme rağmen kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 'Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekamızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. Bursa'nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu organizasyonda rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına panel sergi ve hatıra kitap hazırladık. Bizleri ziyadesiyle bahtiyar eden Karabağ zaferi münasebetiyle de bu yıl misafir ülke olarak 'iki devlet tek millet' dediğimiz Azerbaycan'ı konuk olarak belirledik. Onur konuğu olarak da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman hocamızı ağırlıyoruz? diye konuştu.

OKULLARA 1 MİLYON TL'LİK KİTAP

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'kütüphanesiz okul kalmasın' projesine de değinen Başkan Aktaş, Bursa'da şu ana kadar 214 okulda kütüphane oluşturulduğunu hatırlatarak, 'Bu kadar önemli bir projeye Büyükşehir olarak sessiz kalamazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu 214 okula tam 1 milyon TL değerinde kitap başlayacağız. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında kitap fuarı boyunca fuar alanında kitap kumbarası oluşturacağız. Bu kumbaraya kitap bağışında bulunabilir, kitaplarınızın okuyucularla buluşmasını sağlayabilirsiniz. Son yüzyılda nesil kurmak için çabalayan üç isim görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli, Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu nesli ve Sezai Karakoç'un Diriliş nesli. Bu üç isimden biri olan Sezai Karakoç kısa süre önce aramızdan ayrıldı. Türkiye önemli bir değerini kaybetti ama fikirleri devasa bir külliyat ile elden ele, gönülden gönüle devam edecek. Hayalleri artık bizlere emanet kalan bu üç büyük isme Allah'tan rahmet diliyorum. Kitap fuarımızda rahmetli Sezai Karakoç ile ilgili bir panel düzenleyeceğiz. 10 gün sürecek olan kitap fuarımıza bütün gençleri, aileleri, öğrencileri, kitap dostlarını, kültür şölenine hasret kalanları özellikle davet ediyorum' diye konuştu.

Fuarın onur konuklarından Prof. M. Uğur Derman ise, 'Kitap yazanı, okuyanı, hazırlayanı, bu fuarı tekrar hazırlayanları tebrik eder, başarılar dilerim' dedi.

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev de, 'Türkiye'de çok defa bulundum. Son 30 yıldır ilk defa Türkiye'ye başımı dik tutarak geldim. Çünkü Azerbaycan halkı Türkiye'nin manevi desteği ile büyük tarihi bir zafer kazandı. Bütün topraklarımız azattır ve sizi Azat Azerbaycan'a devlet etmek şerefini duyuyorum' diye konuştu.

Fuara katılan devlet eski bakanlarından Yazar Prof.Dr. Mehmet Aydın da, 'Biz bir kitap medeniyetiyiz ki Kur'an-ı Kerim'e kadar giden bir anlayıştır. Bize kitap milleti derlermiş eskiden. O bakımdan böyle bir günde bulunmak, hele bunun değerli hocam Hilmi Ziya Ülken adı ile yapılmış olması benim için gözlerimi yaşatacak kadar önemli' dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına Anar Rızayev, Prof.Dr. Uğur Derman ve Hilmi Ziya Ülken'in torunu Fatma Artunkal'a teşekkür plaketi veren Başkan Aktaş, daha sonra davetlilerle birlikte fuarı gezdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu! Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 16:56 Türk futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu! Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi
16:39 Tuzla Belediyesi, ustalarla gençleri buluşturuyor
16:32 Dev fil suya girince timsahlar kaçacak yer aradı! İşte timsahın acı içinde öldüğü anlar
16:27 Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağdı
16:22 Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!
16:18 İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek
16:11 Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!
16:11 Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim
16:10 Takım arkadaşlarını toplayıp konuşma yaptı! Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart
Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu         
17:08
Toprak altında kalan iş makinesinin genç operatörü hayatını kaybetti Toprak altında kalan iş makinesinin genç operatörü hayatını kaybetti         
16:39
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Hem tatil yaptılar hem de karınlarını doyurdular Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Hem tatil yaptılar hem de karınlarını doyurdular         
16:29
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 17:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement