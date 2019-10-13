Büyükşehir'den 219 çifte toplu nikah töreni

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu nikah töreni ile bu yıl 219 çift dünyaevine girdi

Başkan Yavaş, konser ve eğlence programının Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan asker ve sivil vatandaşlar nedeniyle iptal edildiğini söyledi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu nikah töreni ile bu yıl 219 çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplu nikah töreninde 219 çift dünyaevine girerek, mutluluğa "evet" dedi.



Eğlence programı iptal edildi

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu nikah töreni öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve sivil vatandaşlar için Hacı Bayram Camisi Başimamı Ahmet Karalı tarafından dua okundu.

Nikah törenine katılan ve tüm çiftlerle birlikte dua eden Başkan Yavaş, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve siviller nedeniyle konser ve eğlence programının iptal edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2019 yılında 219 çiftin nikahını kıymak bize nasip oldu. Tüm çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel günde arzu ederdik ki, hep birlikte bu töreni coşkuyla kutlayalım. Bildiğiniz gibi ordumuzun, Suriye'de Fırat'ın doğusunda olması ve şehitlerimiz dikkate alındığında elbette biz de eğlenceleri iptal ettik. Bizlere bu güzel yurdu vatanımız olarak bırakanlara binlerce kez şükranlarımı sunarım. İçimiz burukta olsa bu töreni gerçekleştireceğiz.



Büyükşehir dar gelirli çiftlerin yanında

Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli çiftlere destek olmak amacıyla düzenlenen toplu nikah törenine; TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katılarak çiftlere nikah şahitliği yaptılar.

Tüm çiftlerle de hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yavaş, çiftleri tek tek tebrik ederek, mutluluklar diledi.



En özel çift

Nikah töreninin en çok alkış alan çifti Ayşenur Biçer ile Ahmet Gül oldu. İşitme engelli çiftin nikahı işaret dili ile kıyılırken, Başkan Yavaş, "Bravo. En güçlü evetler bu çiftimizden geldi" dedi.

Yeni evli çiftlere Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.