Çalışan Gazeteciler Günü'nde ADÜTV yayın hayatına başladı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi İletişim Uygulama Merkezi ve ADÜTV açılışları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gerçekleştirildi.



İletişim Uygulama Merkezi'nin açılışından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Futbol Takımı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret ederek gün içinde gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgi aldı. Senato Odası'nda gerçekleşen ziyarette Rektör Aldemir, heyeti temsilen TBMM Parlamenterler Futbol Takımı Başkanı Erzurum Milletvekili Dr. Saadettin Aydın'a hediye takdim etti.



Rektör Aldemir ve milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen açılışın ardından İletişim Uygulama Merkezi'nin içinde bulunan İleri Teknolojiler Laboratuvarı, Tasarım Atölyesi ve Elektronik Sporlar Merkezi gezilerek yetkililerden bilgi alındı.



ADÜTV'nin Aydın'a ve üniversiteye çok büyük katkılarının olacağını söyleyen İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen, ADÜTV hayalinin gerçek olmasında en önemli katkıyı sunan Rektör Aldemir'e teşekkürlerini sundu.



"E-Spor alanında yatırım yapan ilk devlet üniversitesiyiz"



Ülkemizde E-Spor alanında devlet üniversiteleri içinde bu yatırımın yapıldığı ilk üniversite oldukarını aktaran Radyo Sinema Topluluğu 4. sınıf öğrencisi Emre Can Şahin, dünyada ve Türkiye'de e-spor izlenme oranları, e-sporda lig sistemi ve üniversite takımları, uluslararası alanda ve ülkemizde katıldıkları turnuvalar hakkında bilgi verdi. Uluslararası ilk turnuvayı 128 takım içerisinde 10. sırada tamamladıklarını belirten Şahin, desteklerinden dolayı Aldemir'e teşekkür etti.



"Medya-Teknoloji alanında gelişmiş bir alt yapıya sahibiz"



İleri Teknolojiler Laboratuvarı ve Tasarım Atölyesi hakkında bilgiler veren İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Behiç Alp Aytekin, medya-teknoloji alanında gelişmiş bir alt yapıya sahip olduklarını belirterek, laboratuvarda var olan teknolojiyle otizmli ve down sendromlu çocukların rahatsızlıklarına erken tanı konulabileceğini de sözlerine ekledi. Aytekin, bu teknolojinin Teknopark düzeyindeki çalışmalarla birleştiğinde güzel sonuçları olabileceğini ifade etti.



ADÜTV kendi stüdyosunda ilk canlı yayınını gerçekleştirdi



İletişim Uygulama Merkezi'nin açılışının ardından ADÜ Rektörü Aldemir ve beraberindeki heyet, teknik açıdan ülkedeki en iyi stüdyolardan biri haline gelen ADÜ İletişim Fakültesi Stüdyoları'nda ADÜTV'nin ilk canlı yayınını öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. ADÜTV'nin kendi stüdyosunda gerçekleştirdiği ilk canlı yayının konuğu Rektör Aldemir oldu.



"ADÜTV, üniversitede yapılanları halkla paylaşmak adına önemli bir proje"



ADÜTV'nin öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için önemli bir proje olduğunun altını çizen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "İletişim Fakültesine verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla aldığımızı görmek bizleri gururlandırırken doğru yatırımlar yaptığımızı da gösterdi. ADÜTV, Üniversitede yapılanları halka aktarmak adına katalizör görevi görecek, böylelikle Aydın halkı ADÜ'yü daha yakından takip etme fırsatı bulacak. ADÜTV ile sınırlı kalmayıp zaman içinde ADÜ Radyo, ADÜ Gazete'yle de halkımıza ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuşarak birlikteyken çok daha büyük işlere imza atılacağını söyledi. Aldemir ADÜ'lü olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.



Mac Laboratuvarları, Reji Odası ve Canlı Yayın Stüdyosu'nu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Umut Tuncer tarafından bilgilendirilerek gezen Rektör Aldemir başkanlığındaki ekip, öğrencilerle yapılan röportajların ardından fakülteden ayrıldı. - AYDIN