Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim - Son Dakika
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Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

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Cuma namazında minbere çıkan imam, cemaatin hutbe okunurken kendi arasında konuşması ve cep telefonlarıyla ilgilenmesine tepkisiz kalmadı. Kimsenin kendisini dinlemediğini fark eden imam hutbeyi yarıda keserek; "Böyle devam ederseniz elhamdülillah deyip ineceğim." diyerek cemaati uyardı.

Bir camide cuma namazı esnasında hutbe okuyan imam, cemaatin kendi arasında konuşması ve telefonlarıyla ilgilenmesi üzerine konuşmasını bölerek sert bir uyarıda bulundu. İmamın minberden yaptığı sıra dışı çıkış sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ELHAMDÜLİLLAH DEYİP AŞAĞI İNECEĞİM"

Hutbe sırasında cemaatin dikkatini toplayamamasına ve konuşmaların devam etmesine sinirlenen imam, mikrofondan cemaate seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Siz konuşursanız hutbeyi okumayacağım. Devam ederseniz hutbeyi okumayacağım; 'Elhamdülillah' deyip aşağı ineceğim."

O ANLAR DA CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ  

İmamın bu uyarısının ardından camide kısa süreli bir sessizlik oluşurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hutbe adabı ve cemaatin cami içerisindeki tutumu üzerine kısa sürede geniş bir tartışma başlattı.

Cemaat, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Cuma hutbesi Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Gidersen git. Sanki bulunmaz hint kumaşı.Sen gidersen başkası gelir. 120 bin imam var. 90 bin doktor var. 12 66 Yanıtla
    Erol Yüksel Erol Yüksel:
    Konu imamın tavrı değil güzel kardeşim.Cuma hutbesi cuma namazının farzlarındandır.Tıpkı namazdaki davranıp sessizce hutbe dinlenmelidir. 49 4
    Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Necati senin derdin imamla değil imanla senin derdin. ezanda kulağı olmayanın namazla bir işi olmaz anladın Sen onu. 29 4
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Abooo necati naptın sen ya :)) 12 4
    VillaUmut VillaUmut:
    Her imam da dinlenmiyor maalesef, belki de saçmalamıştır içerik vermemiş haber. Siyaset yapmış da olabilir mesela? Bence peşin hükümlü olmayınız. 2 13
  • BOZKURT BOZKURT:
    hutbede teröristleri kardeşimiz gibi göstermeye çalışmazsanız, cemaat de sizi dinler. 15 36 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    İşte Bozkurt böyle olur....helal başkan! 7 8
  • Fırat Duran Fırat Duran:
    2-3 ay her cuma hutbede söze başlarken hatırlatın. Sonra alışır millet. Hutbede namazdaki gibi sessiz sakin durulur, başka şeyle uğraşılmaz gibi hatırlatma şart. 19 3 Yanıtla
  • ali baş ali baş:
    hutbede hoca çıktığında bazı insanlar bilmiyor konuşuyorlar telefonla oynuyorlar o kıldınnız namaz kabul olmuyor 13 5 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Hutbe ile vaaz aynı şey değil cahal 1 2
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    ya zaten konuşacaksan niye gidiyorsun namaza dışarıda konuş kuran kurduna gelen çocuklarda öyle sözde namazdada bulunuyorlar ama kılmıyorlarki sesli konuşmalar durmadan yer değiştirmeler baştan nasıl davranmalarıda söylenmeli zaten çoğu çocuk istemeyerek geliyor ana baba zoruyla geliyorlar 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim - Son Dakika
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