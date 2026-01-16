Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sokak köpeği camiye girdi.

CEMAAT ARASINDA KOŞTURDU

Olay, cuma namazı öncesi Köprübaşı Ulu Camisi'nde meydana geldi. Soğuk havadan kaçtığı belirtilen bir sokak köpeği camiye girdi. Cemaat şaşkınlık yaşarken, köpek bir süre vatandaşların arasında koşturdu. Kimi köpekten korkarken, kimi de tebessümle karşıladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ibadetin bölünmemesi için köpek dışarı çıkarıldı.