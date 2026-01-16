Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu - Son Dakika
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
16.01.2026 18:04  Güncelleme: 19:35
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde soğuk havadan kaçan bir sokak köpeği camiye girdi. Bir anda cemaatin arasında koşturmaya başlayan köpek vatandaşlardan bazılarını korkuturken, bazılarında da tebessüm yarattı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sokak köpeği camiye girdi.

CEMAAT ARASINDA KOŞTURDU

Olay, cuma namazı öncesi Köprübaşı Ulu Camisi'nde meydana geldi. Soğuk havadan kaçtığı belirtilen bir sokak köpeği camiye girdi. Cemaat şaşkınlık yaşarken, köpek bir süre vatandaşların arasında koşturdu. Kimi köpekten korkarken, kimi de tebessümle karşıladı.

Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ibadetin bölünmemesi için köpek dışarı çıkarıldı.

Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu - Son Dakika
