Can Yaman\'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 21 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

14 İSMİN TEST SONUÇLARI POZİTİF

Rapora göre, şüphelilerden 14'ünün test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlanıldı. Bu isimler arasında tutuklu sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, oyuncu Melis Sabah ve Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un da yer aldığı öğrenildi.

Bilal Hancı - İbrahim Barut

CAN YAMAN'IN DA TEST SONUCU BELLİ OLDU

Öte yandan aynı soruşturmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucu ise negatif çıktı. Serbest kalır kalmaz yaşamını sürdürdüğü İtalya'ya giden Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada hakkındaki haberlere tepki göstermişti. 36 yaşındaki oyuncu, paylaşımında, "Sevgili İtalyan basını… Türk basını bana hep kötü davrandı, bu yeni değil. Ama lütfen Boğaz'dan gelen haberleri kopyala-yapıştır yapmayın Polisin zorlu soruşturmalar yaptığı ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir zamanda uyuşturucu ile dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Doğru olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim." ifadelerine yer vermişti.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı. Ünlü isimlerin Bebek Otel'e farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı da iddialar arasında yer almıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanırken, söz konusu operasyonda ise Can Yaman'ın yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alınmıştı. Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve ve Ceren Alper'in tutuklanmasına, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel'in ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.