Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de "3. Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı
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Çanakkale'de "3. Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı

6 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Teknopark şirketlerinden Rating Academy tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı.

Çanakkale'de

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Teknopark şirketlerinden Rating Academy tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Farkındalık Konferansı" başladı.

Troya Kültür Merkezi'ndeki törende, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Turgay Berksoy, ÇOMÜ'den Doç. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Plovdiv (Filibe) Belediye Başkan Yardımcısı Ekaterine Arabska, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat katılımcılara hitap etti.

10 STK ve 7 üniversitenin yer aldığı 3 gün sürecek konferansta Türkiye'den katılımcıların yanında İran, Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, ABD, Cezayir, Pakistan ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen uzmanlar bildiri sunacak. Katılımcılar, program kapsamında Alexander Troas Antik Kenti'ni de gezecek.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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