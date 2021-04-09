Çanakkale'de, FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı (2) - Son Dakika

YAKALANDILAR

Çanakkale merkezli Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan ilçeleri ile Diyarbakır, Yozgat, Manisa, Mardin, Bolu, Aksaray ve Antalya'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheli yakalandı. Yazı işleri müdürü, icra müdürü, eski cezaevi müdürü, destek hizmetleri müdürü, 3 infaz koruma memuru, 3 zabıt katibi, mübaşir ile öğretmen, teknisyen, hizmetli ve polis memuru olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.