Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Kanada'da kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Kanada'da kutlandı

19.03.2022 06:21
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Kanada'da kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, Kanada'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, Kanada'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kanada'da ilk tören, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğince, Şehit Diplomatlar Anıtı önünde düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı törende Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras ve katılımcılar, Türkiye tarafından 2012 yılında açılan Şehit Diplomatlar Anıtı'na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Büyükelçilik mensupları ile Kanada Türk toplumu temsilcilerinin iştirak ettiği törende konuşan Uras, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasıyla Türk milletinin 107 yıl önce Çanakkale'de bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Büyükelçi Uras, Kanada'nın Newfoundland-Labrador eyaletinin başkenti St. John's'ta dikilecek Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın tamamlandığını ve açılış töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Törende, Çanakkale ve İstiklal Savaşı şehitleri, terörle mücadele ederken ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyarken hayatlarını feda eden güvenlik güçleri ve vatandaşlar ile Ermeni terör örgütleri tarafından katledilen diplomatlar ve yakınları rahmetle anıldı.

Toronto Başkonsolosluğu da program düzenledi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü vesilesiyle Toronto Başkonsolosluğu tarafından da bir program düzenlendi.

Kanada Türk İslam Vakfı Pape Camii, Anadolu İslam Merkezi North York Şubesi ve Mevlana Camii'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitleri başta olmak üzere, 15 Temmuz demokrasi şehitleri, şehit diplomatlar ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, Kültür ve Tanıtma Ataşesi Selçuk Erincik ile Türk toplumunun temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte ayrıca Türk öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu, şiir ve koro programları sergilendi.

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New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı WASHINGTON - ABD'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi WASHINGTON - ABD'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

İstiklal Marşı, Çanakkale, Kanada, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Kanada'da kutlandı - Son Dakika


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