Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

02.12.2020 22:09

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Bursa'da vatandaşların sıklıkla kullandığı işlek cadde ve meydanlar, yollar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arterlerdeki kontrol noktalarında denetim yaparken sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Eskişehir

Kentte kısıtlamasının başlamasıyla gün içinde yoğunluğun yaşandığı İsmet İnönü, Şair Fuzuli, Yılmaz Büyükerşen ve Cengiz Topel caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin, cadde ve kavşaklarda önemler aldığı gözlendi.

Kütahya

Kütahya'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.

Çanakkale

Çanakkale'de de saat 21.00 itibarıyla sokaklar sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da İskele Meydanı'nda uygulama yapıldı.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Balıkesir

Kentin işlek güzergahlarından Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile meydanlarda ve sokaklarda saat 21.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Bilecik

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tevfik Bey Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda, kısıtlamalar nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Eskişehir, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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