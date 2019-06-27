Son Dakika Haberleri: Çanakkale yerel basınına "Demokrasi İçin Medya Semineri"
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Çanakkale yerel basınına "Demokrasi İçin Medya Semineri"

22 dakika önce

Gazeteciler Cemiyetinin, Avrupa Birliği (AB) finansal desteğiyle yürüttüğü "Demokrasi İçin Medya / Medya İçin Demokrasi Programı" kapsamında Çanakkale'de görev yapan yerel basın mensuplarına seminer verildi.

Çanakkale yerel basınına
Gazeteciler Cemiyetinin, Avrupa Birliği (AB) finansal desteğiyle yürüttüğü "Demokrasi İçin Medya/ Medya İçin Demokrasi Programı" kapsamında Çanakkale'de görev yapan yerel basın mensuplarına seminer verildi.
Seminere, Çanakkale Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir, Boğaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akıncı, Demokrasi İçin Medya/ Medya İçin Demokrasi Programı Ulusal Komite Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve Direktör Yardımcısı Seva Ulman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Dr. Engin Çağlak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhdan Uzun katıldı.
Programın direktör yardımcısı Seva Ulman, etkinlikte yaptığı konuşmada, program kapsamında genç gazetecilere ve işinden ayrılmış ancak mesleklerini sürdürmeyi amaçlayan basın mensuplarının yararlanabileceği çok çeşitli imkan ve teşvikler sunduklarını söyledi.
Ulman, "Bu tür teşviklerden faydalanmak üzere www.mediafordemocracy.org adlı internet sitesine göz atılabilir. Daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Gazeteciler Cemiyeti Basınevi'ne müracaat ederek, ilgilendikleri konuda her istediklerini sorabilirler, bilgiye kolaylıkla ulaşabilirler. Sizlerle buluşma imkanını sağlayan Cemiyet Başkanımız Hafize Akıncı'ya proje ekibimiz adına çok teşekkür ederim." dedi.
Akıncı ise "Gazeteciler Cemiyeti ve AB'nin ortaklaşa yürüttüğü bu eğitim programının Çanakkale'de gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Daha sonra katılımcılar, uzmanlar tarafından bazı konularda bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:58 Kaynak: AA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çanakkale, Güncel
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